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USDCOP: US Dollar vs Colombian Peso

3149.80 COP 14.41 (0.46%)
Сектор: Валюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Colombian Peso

Курс USDCOP за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3121.26, а максимальная — 3183.17.

Следите за динамикой US Dollar vs Colombian Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Colombian Peso?

Курс USDCOP основан на 3149.80 и 3150.10, отражая спрос в COP. Колебания показаны в -0.26% и 3105.30 - 4036.90. Смотрите график US Dollar vs Colombian Peso в реальном времени.

Как я могу торговать USDCOP?

Торговля USDCOP осуществляется по 3149.80 или 3150.10. Отслеживайте 3149.80, 3121.26 - 3183.17 и 1229 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDCOP в реальном времени.

К какому типу инструментов относится US Dollar vs Colombian Peso?

USDCOP — валютная пара, котируемая в COP. Его цена — 3149.80, а волатильность отражается в -0.26% и -21.97%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Colombian Peso в реальном времени.

Какова волатильность USDCOP?

Волатильность USDCOP отображается в 3121.26 - 3183.17 и 3105.30 - 4036.90. Аналитики также отслеживают -0.26% и -17.25% в сравнении с 3149.80. Отслеживайте цену USDCOP на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
3121.26 3183.17
Годовой диапазон
3105.30 4036.90
Предыдущее закрытие
3164.21
Open
3157.94
Bid
3149.80
Ask
3150.10
Low
3121.26
High
3183.17
Объем
1.229 K
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
-2.11%
6-месячное изменение
-17.25%
Годовое изменение
-21.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%