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USDCOP: US Dollar vs Colombian Peso
Курс USDCOP за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3121.26, а максимальная — 3183.17.
Следите за динамикой US Dollar vs Colombian Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Colombian Peso?
Курс USDCOP основан на 3149.80 и 3150.10, отражая спрос в COP. Колебания показаны в -0.26% и 3105.30 - 4036.90. Смотрите график US Dollar vs Colombian Peso в реальном времени.
Как я могу торговать USDCOP?
Торговля USDCOP осуществляется по 3149.80 или 3150.10. Отслеживайте 3149.80, 3121.26 - 3183.17 и 1229 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDCOP в реальном времени.
К какому типу инструментов относится US Dollar vs Colombian Peso?
USDCOP — валютная пара, котируемая в COP. Его цена — 3149.80, а волатильность отражается в -0.26% и -21.97%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Colombian Peso в реальном времени.
Какова волатильность USDCOP?
Волатильность USDCOP отображается в 3121.26 - 3183.17 и 3105.30 - 4036.90. Аналитики также отслеживают -0.26% и -17.25% в сравнении с 3149.80. Отслеживайте цену USDCOP на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 3164.21
- Open
- 3157.94
- Bid
- 3149.80
- Ask
- 3150.10
- Low
- 3121.26
- High
- 3183.17
- Объем
- 1.229 K
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -2.11%
- 6-месячное изменение
- -17.25%
- Годовое изменение
- -21.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
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