Курс USDCOP за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3121.26, а максимальная — 3183.17.

Следите за динамикой US Dollar vs Colombian Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.