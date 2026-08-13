货币 / USDCOP
USDCOP: US Dollar vs Colombian Peso
3151.49 COP 1.69 (0.05%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Colombian Peso
今日USDCOP汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点3124.60和高点3157.67进行交易。
关注US Dollar vs Colombian Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
US Dollar vs Colombian Peso汇率是如何计算的？
USDCOP汇率基于3151.49和3151.79，反映了COP的需求。波动显示在0.08%和3105.30 - 4036.90中。请查看US Dollar vs Colombian Peso的实时图表。
我如何交易USDCOP？
交易USDCOP以3151.49或3151.79完成。观察3151.49、3124.60 - 3157.67和1837以评估市场状况。USDCOP的实时价格图表显示了这些更新。
US Dollar vs Colombian Peso是什么类型的组合？
USDCOP是以COP报价的货币对。其价格为3151.49，波动性反映在0.08%和-21.93%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Colombian Peso走势。
什么是USDCOP波动性？
USDCOP波动性在3124.60 - 3157.67和3105.30 - 4036.90中可见。分析师还跟踪了0.08%和-17.20%与3151.49的对比。查看实时图表上的USDCOP价格。
日范围
3124.60 3157.67
年范围
3105.30 4036.90
- 前一天收盘价
- 3149.80
- 开盘价
- 3149.07
- 卖价
- 3151.49
- 买价
- 3151.79
- 最低价
- 3124.60
- 最高价
- 3157.67
- 交易量
- 1.837 K
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- -2.06%
- 6个月变化
- -17.20%
- 年变化
- -21.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
12:30
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
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12:30
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- 213 K
- 前值
- 199 K
12:30
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- 预测值
- 1.777 M
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- 1.801 M
17:00
USD
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