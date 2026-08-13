US Dollar vs Colombian Peso汇率是如何计算的？ USDCOP汇率基于3151.49和3151.79，反映了COP的需求。波动显示在0.08%和3105.30 - 4036.90中。请查看US Dollar vs Colombian Peso的实时图表。

我如何交易USDCOP？ 交易USDCOP以3151.49或3151.79完成。观察3151.49、3124.60 - 3157.67和1837以评估市场状况。USDCOP的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs Colombian Peso是什么类型的组合？ USDCOP是以COP报价的货币对。其价格为3151.49，波动性反映在0.08%和-21.93%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Colombian Peso走势。