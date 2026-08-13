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USDCOP: US Dollar vs Colombian Peso

3151.49 COP 1.69 (0.05%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Colombian Peso

今日USDCOP汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点3124.60和高点3157.67进行交易。

关注US Dollar vs Colombian Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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常见问题解答

US Dollar vs Colombian Peso汇率是如何计算的？

USDCOP汇率基于3151.49和3151.79，反映了COP的需求。波动显示在0.08%和3105.30 - 4036.90中。请查看US Dollar vs Colombian Peso的实时图表。

我如何交易USDCOP？

交易USDCOP以3151.49或3151.79完成。观察3151.49、3124.60 - 3157.67和1837以评估市场状况。USDCOP的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs Colombian Peso是什么类型的组合？

USDCOP是以COP报价的货币对。其价格为3151.49，波动性反映在0.08%和-21.93%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Colombian Peso走势。

什么是USDCOP波动性？

USDCOP波动性在3124.60 - 3157.67和3105.30 - 4036.90中可见。分析师还跟踪了0.08%和-17.20%与3151.49的对比。查看实时图表上的USDCOP价格。

日范围
3124.60 3157.67
年范围
3105.30 4036.90
前一天收盘价
3149.80
开盘价
3149.07
卖价
3151.49
买价
3151.79
最低价
3124.60
最高价
3157.67
交易量
1.837 K
日变化
0.05%
月变化
-2.06%
6个月变化
-17.20%
年变化
-21.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%