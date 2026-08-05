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PLNJPY: Zloty vs Japanese Yen
Курс PLNJPY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.5890, а максимальная — 42.6980.
Следите за динамикой Zloty vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс Zloty vs Japanese Yen?
Курс PLNJPY основан на 42.6620 и 42.6650, отражая спрос в JPY. Колебания показаны в -0.05% и 33.3080 - 44.3600. Смотрите график Zloty vs Japanese Yen в реальном времени.
Как я могу торговать PLNJPY?
Торговля PLNJPY осуществляется по 42.6620 или 42.6650. Отслеживайте 42.6620, 42.5890 - 42.6980 и 3680 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике PLNJPY в реальном времени.
К какому типу инструментов относится Zloty vs Japanese Yen?
PLNJPY — валютная пара, котируемая в JPY. Его цена — 42.6620, а волатильность отражается в -0.05% и 21.29%. Откройте график для отслеживания движений Zloty vs Japanese Yen в реальном времени.
Какова волатильность PLNJPY?
Волатильность PLNJPY отображается в 42.5890 - 42.6980 и 33.3080 - 44.3600. Аналитики также отслеживают -0.05% и -0.44% в сравнении с 42.6620. Отслеживайте цену PLNJPY на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 42.6930
- Open
- 42.6820
- Bid
- 42.6620
- Ask
- 42.6650
- Low
- 42.5890
- High
- 42.6980
- Объем
- 3.680 K
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.48%
- 6-месячное изменение
- -0.44%
- Годовое изменение
- 21.29%