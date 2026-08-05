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PLNJPY: Zloty vs Japanese Yen

42.6620 JPY 0.0310 (0.07%)
Сектор: Валюта Базовая: Zloty Валюта прибыли: Japanese Yen

Курс PLNJPY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.5890, а максимальная — 42.6980.

Следите за динамикой Zloty vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс Zloty vs Japanese Yen?

Курс PLNJPY основан на 42.6620 и 42.6650, отражая спрос в JPY. Колебания показаны в -0.05% и 33.3080 - 44.3600. Смотрите график Zloty vs Japanese Yen в реальном времени.

Как я могу торговать PLNJPY?

Торговля PLNJPY осуществляется по 42.6620 или 42.6650. Отслеживайте 42.6620, 42.5890 - 42.6980 и 3680 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике PLNJPY в реальном времени.

К какому типу инструментов относится Zloty vs Japanese Yen?

PLNJPY — валютная пара, котируемая в JPY. Его цена — 42.6620, а волатильность отражается в -0.05% и 21.29%. Откройте график для отслеживания движений Zloty vs Japanese Yen в реальном времени.

Какова волатильность PLNJPY?

Волатильность PLNJPY отображается в 42.5890 - 42.6980 и 33.3080 - 44.3600. Аналитики также отслеживают -0.05% и -0.44% в сравнении с 42.6620. Отслеживайте цену PLNJPY на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
42.5890 42.6980
Годовой диапазон
33.3080 44.3600
Предыдущее закрытие
42.6930
Open
42.6820
Bid
42.6620
Ask
42.6650
Low
42.5890
High
42.6980
Объем
3.680 K
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.48%
6-месячное изменение
-0.44%
Годовое изменение
21.29%
11 августа, вторник
23:50
JPY
Денежная масса L от Банка Японии г/г
Акт.
Прог.
5.1%
Пред.
4.5%