Supreme Trader Pivots

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Arkady Segal
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Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Индикаторы
Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям. Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе Stochastic, который адаптирует период расчета в с
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