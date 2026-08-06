Supreme Trader Pivots

El indicador calcula automáticamente los niveles de soporte y resistencia más importantes del mercado utilizando los puntos pivote clásicos. Dibuja en el gráfico el Pivot Principal (PP), los niveles de resistencia (R1, R2, R3) y soporte (S1, S2, S3), proporcionando referencias claras para identificar posibles zonas de rebote, ruptura y toma de beneficios. Es ideal para traders de scalping, intradía y swing, ya que ayuda a mejorar la planificación de entradas, salidas y gestión del riesgo. Los niveles se actualizan automáticamente según el período seleccionado, manteniendo siempre información precisa. Compatible con cualquier símbolo e intervalo de tiempo en MT4, ofrece una visualización limpia, ligera y fácil de interpretar sin afectar el rendimiento de la plataforma.