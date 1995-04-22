Mirror EA mt5

该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。

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