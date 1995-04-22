🚀 Премиум-бот BTC M15 (M15 / M30)

Раскройте всю мощь алгоритмической точности с помощью Премиум-бота BTC M15 — советника институционального уровня, специально разработанного для торговли биткоином (BTC) на таймфреймах M15 и M30!





Независимо от того, ищете ли вы высокочастотную эксплуатацию волатильности на M15 или более плавное отслеживание тренда на M30, этот советник легко адаптируется. В комплекте с предварительно оптимизированными файлами .set, доступными непосредственно в разделе «Обсуждения», настройка профессиональной автоматизации BTC никогда не была такой простой.





🔥 Что делает Премиум-бот BTC M15 исключительным?





📐 Структурный сигнальный движок ZigZag: построен на динамическом анализе точек разворота ZigZag (Глубина: 16, Отклонение: 8, Назад: 7). Он торгует реальной рыночной структурой — отслеживая ключевые вершины и минимумы рынка, а не угадывая случайным образом. 🛡️ Встроенная система управления рисками: каждая сделка работает с заданными параметрами стоп-лосса и тейк-профита, чтобы защитить ваш капитал от резких скачков криптовалютного рынка.





⚡ Блокировка скользящего стоп-лосса: включает в себя опциональный динамический механизм скользящего стоп-лосса, который блокирует прибыль шаг за шагом по мере того, как биткоин движется в вашу пользу.





📆 Контроль разрывов и экспозиции в выходные дни: защищает ваш счет от непредсказуемых рыночных условий в выходные дни с опциональной очисткой отложенных ордеров перед закрытием рынка.





📁 Готовые к использованию файлы настроек: забудьте о ручной настройке! Загрузите протестированные файлы .set прямо из раздела «Обсуждения» для мгновенного развертывания на графиках M15 и M30. https://www.mql5.com/ru/signals/2384327?source=Site +Profile+Seller









🎛️ Руководство по входным параметрам и настройкам

Вот точная структура внешних переменных (входных параметров), доступных в Premium Bot BTC M15, и то, что контролирует каждая настройка:





Фрагмент кода

input group "=== Настройки торговли ==="

input double InpLots = 0.01; // Размер торгового лота

input double InpStopLoss = 120.0; // Стоп-лосс (в пунктах/долларах)

input double InpTakeProfit = 100.0; // Тейк-профит (в пунктах/долларах)

input ulong InpMagicNumber = 151515; // Магическое число





input group "=== Настройки трейлинг-стопа ==="

input bool InpUseTrailing = false; // Включить трейлинг-стоп? (Выкл. для проверки рынка)

input double InpTrailingStop = 100.0; // Расстояние скользящего стоп-лосса (в пунктах/долларах)

input double InpTrailingStep = 20.0; // Шаг скользящего стоп-лосса (в пунктах/долларах)





input group "=== Настройки управления в выходные дни ==="

input bool InpDeleteOnWeekend = false; // Удалять отложенные ордера в выходные дни?





input group "=== Настройки зигзага (должны соответствовать графику) ==="

input int InpInpDepth = 16; // Глубина зигзага

input int InpInpDeviation = 8; // Отклонение зигзага

input int InpInpBackstep = 7; // Шаг зигзага

🔍 Подробный анализ: Что чем управляет?





1. 🎯 Торговые настройки

InpLots: Управляет объемом сделок на ордер (по умолчанию 0,01). Настройте это значение в соответствии с вашим общим балансом и допустимым уровнем риска.





InpStopLoss: Устанавливает максимальный потолок риска на сделку в пунктах/долларах. Автоматически закрывает позицию, если рынок разворачивается против вас.





InpTakeProfit: Определяет точное целевое расстояние прибыли, на котором выигрышные сделки автоматически закрываются, фиксируя прибыль.





InpMagicNumber: Уникальный идентификатор сделки (151515). Позволяет Premium Bot BTC M15 работать параллельно с другими советниками, не мешая их сделкам.





2. 📈 Настройки скользящего стоп-лосса

InpUseTrailing: Включает (true) или отключает (false) динамический алгоритм скользящего стоп-лосса.





InpTrailingStop: Устанавливает расстояние (в пунктах/долларах) между рыночной ценой и вашим скользящим стоп-лоссом.





InpTrailingStep: Указывает, на сколько пунктов/долларов цена должна измениться в вашу пользу, прежде чем уровень скользящего стоп-лосса снова обновится.





3. 📆 Настройки управления в выходные дни

InpDeleteOnWeekend: Если установлено значение true, автоматически удаляет активные отложенные ордера перед выходными, чтобы предотвратить риск гэпа при колебаниях рыночной ликвидности.





4. 📊 Настройки зигзага (сигнальный движок)

Примечание: Эти параметры определяют, как распознаются максимумы/минимумы колебаний на графике.





InpInpDepth (16): Минимальное количество баров без второго максимума/минимального отклонения.





InpInpDeviation (8): Минимальный порог в пунктах/пипсах, необходимый для построения нового сегмента линии максимума или минимума.





InpInpBackstep (7): Минимальное количество баров между локальными максимумами и минимумами.





💬 Примечание для пользователей: Проверьте вкладку «Обсуждения», чтобы загрузить оптимизированные файлы .set, специально разработанные для ценового движения биткоина на M15 и M30!