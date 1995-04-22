Premium bot BTC M15
- Эксперты
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- Версия: 4.18
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 5
🚀 Премиум-бот BTC M15 (M15 / M30)
Раскройте всю мощь алгоритмической точности с помощью Премиум-бота BTC M15 — советника институционального уровня, специально разработанного для торговли биткоином (BTC) на таймфреймах M15 и M30!
Независимо от того, ищете ли вы высокочастотную эксплуатацию волатильности на M15 или более плавное отслеживание тренда на M30, этот советник легко адаптируется. В комплекте с предварительно оптимизированными файлами .set, доступными непосредственно в разделе «Обсуждения», настройка профессиональной автоматизации BTC никогда не была такой простой.
🔥 Что делает Премиум-бот BTC M15 исключительным?
📐 Структурный сигнальный движок ZigZag: построен на динамическом анализе точек разворота ZigZag (Глубина: 16, Отклонение: 8, Назад: 7). Он торгует реальной рыночной структурой — отслеживая ключевые вершины и минимумы рынка, а не угадывая случайным образом. 🛡️ Встроенная система управления рисками: каждая сделка работает с заданными параметрами стоп-лосса и тейк-профита, чтобы защитить ваш капитал от резких скачков криптовалютного рынка.
⚡ Блокировка скользящего стоп-лосса: включает в себя опциональный динамический механизм скользящего стоп-лосса, который блокирует прибыль шаг за шагом по мере того, как биткоин движется в вашу пользу.
📆 Контроль разрывов и экспозиции в выходные дни: защищает ваш счет от непредсказуемых рыночных условий в выходные дни с опциональной очисткой отложенных ордеров перед закрытием рынка.
📁 Готовые к использованию файлы настроек: забудьте о ручной настройке! Загрузите протестированные файлы .set прямо из раздела «Обсуждения» для мгновенного развертывания на графиках M15 и M30. https://www.mql5.com/ru/signals/2384327?source=Site+Profile+Seller
🎛️ Руководство по входным параметрам и настройкам
Вот точная структура внешних переменных (входных параметров), доступных в Premium Bot BTC M15, и то, что контролирует каждая настройка:
Фрагмент кода
input group "=== Настройки торговли ==="
input double InpLots = 0.01; // Размер торгового лота
input double InpStopLoss = 120.0; // Стоп-лосс (в пунктах/долларах)
input double InpTakeProfit = 100.0; // Тейк-профит (в пунктах/долларах)
input ulong InpMagicNumber = 151515; // Магическое число
input group "=== Настройки трейлинг-стопа ==="
input bool InpUseTrailing = false; // Включить трейлинг-стоп? (Выкл. для проверки рынка)
input double InpTrailingStop = 100.0; // Расстояние скользящего стоп-лосса (в пунктах/долларах)
input double InpTrailingStep = 20.0; // Шаг скользящего стоп-лосса (в пунктах/долларах)
input group "=== Настройки управления в выходные дни ==="
input bool InpDeleteOnWeekend = false; // Удалять отложенные ордера в выходные дни?
input group "=== Настройки зигзага (должны соответствовать графику) ==="
input int InpInpDepth = 16; // Глубина зигзага
input int InpInpDeviation = 8; // Отклонение зигзага
input int InpInpBackstep = 7; // Шаг зигзага
🔍 Подробный анализ: Что чем управляет?
1. 🎯 Торговые настройки
InpLots: Управляет объемом сделок на ордер (по умолчанию 0,01). Настройте это значение в соответствии с вашим общим балансом и допустимым уровнем риска.
InpStopLoss: Устанавливает максимальный потолок риска на сделку в пунктах/долларах. Автоматически закрывает позицию, если рынок разворачивается против вас.
InpTakeProfit: Определяет точное целевое расстояние прибыли, на котором выигрышные сделки автоматически закрываются, фиксируя прибыль.
InpMagicNumber: Уникальный идентификатор сделки (151515). Позволяет Premium Bot BTC M15 работать параллельно с другими советниками, не мешая их сделкам.
2. 📈 Настройки скользящего стоп-лосса
InpUseTrailing: Включает (true) или отключает (false) динамический алгоритм скользящего стоп-лосса.
InpTrailingStop: Устанавливает расстояние (в пунктах/долларах) между рыночной ценой и вашим скользящим стоп-лоссом.
InpTrailingStep: Указывает, на сколько пунктов/долларов цена должна измениться в вашу пользу, прежде чем уровень скользящего стоп-лосса снова обновится.
3. 📆 Настройки управления в выходные дни
InpDeleteOnWeekend: Если установлено значение true, автоматически удаляет активные отложенные ордера перед выходными, чтобы предотвратить риск гэпа при колебаниях рыночной ликвидности.
4. 📊 Настройки зигзага (сигнальный движок)
Примечание: Эти параметры определяют, как распознаются максимумы/минимумы колебаний на графике.
InpInpDepth (16): Минимальное количество баров без второго максимума/минимального отклонения.
InpInpDeviation (8): Минимальный порог в пунктах/пипсах, необходимый для построения нового сегмента линии максимума или минимума.
InpInpBackstep (7): Минимальное количество баров между локальными максимумами и минимумами.
💬 Примечание для пользователей: Проверьте вкладку «Обсуждения», чтобы загрузить оптимизированные файлы .set, специально разработанные для ценового движения биткоина на M15 и M30!