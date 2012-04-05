Apex Turning Point Radar MT5

Краткое описание

Индикатор только для чтения по XAUUSD, который разделяет основные и малые разворотные контексты, отслеживает четыре сценария и уведомляет об изменении подтверждённой структуры H1/H4.

Четыре контекста на одной панели

START RISE: основной контекст разворота вверх

START FALL: основной контекст разворота вниз

SMALL RISE: малый контекст разворота вверх

SMALL FALL: малый контекст разворота вниз

Каждый контекст имеет собственный контрольный уровень и состояние: WAITING, APPROACHING, CONFIRMED, FILTERED или DATA MISSING. Панель помогает понять, что готовит рынок и какой контекст находится ближе всего до планирования позиции.

Основные возможности

Подтверждённые основные точки разворота по структуре H4

Подтверждённые малые точки разворота по структуре H1

Отдельный контрольный уровень для каждого контекста

Рыночный режим: BULLISH, BEARISH, RANGE / MIXED или DATA MISSING

Фильтр, не позволяющий показывать малый сценарий без поддержки старшего периода

Сводка ближайшего контекста

Оповещения только при изменении отслеживаемого состояния

Терминальные, push- и email-уведомления

Тёмная и светлая темы

Несколько изолированных экземпляров на одном графике

Без DLL, WebRequest и внешних индикаторов

Подтверждённые точки и формирующаяся цена

Радар использует закрытые исторические бары и требует последующего подтверждения перед принятием точки разворота. После подтверждения метка отображается на исходном баре точки.

Поэтому метка намеренно появляется после подтверждения. Она не представляется как ранний сигнал на незавершённом баре. До подтверждения текущая цена может измениться.

Состояния

WAITING: допустимая структура существует, но цена ещё не находится рядом с контрольным уровнем.

APPROACHING: цена приближается к контрольному уровню.

CONFIRMED: последний закрытый бар H1 подтвердил отслеживаемый контекст.

FILTERED: малый контекст не согласован с текущим режимом H4.

DATA MISSING: отсутствует необходимая история H1 или H4.

Оповещение отправляется только при разрешённом переходе состояния. Одинаковое состояние не повторяется на каждом тике.

Рекомендуемая настройка

Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD или символ XAUUSD с суффиксом брокера

Период графика: H1

Структура: H1 и H4

История брокера, серверное время, количество знаков и спецификация символа могут влиять на отображаемые уровни. При DATA MISSING загрузите дополнительную историю H1 и H4.

Базовый порядок работы

Добавьте индикатор на график XAUUSD H1 брокера. Проверьте MARKET REGIME. Сравните четыре контекста и их уровни. Проверьте NEAREST CONTEXT. Дождитесь изменения состояния после закрытия бара. Применяйте собственные правила входа, выхода, объёма и риска.

Ограничения и риск

Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он не рассчитывает объём, stop loss или take profit. Метка не является гарантированным торговым сигналом. Данные графика и счёта не передаются на внешний сервер. Прибыль и защита от убытков не гарантируются.

Сначала проверьте Market Demo в визуальном режиме тестера MT5 на истории XAUUSD H1 вашего брокера. Торговля с кредитным плечом связана со значительным риском, и пользователь несёт ответственность за каждое решение.