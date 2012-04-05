Apex Turning Point Radar MT5

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  • Ying Li Lu
    Ying Li Lu

    Ying Li Lu

    Я разрабатываю индикаторы MetaTrader 5 только для чтения, предназначенные для системной подготовки графиков XAUUSD при самостоятельной торговле. Инструменты Apex упорядочивают последовательность предыдущего дня, подтвержденную и формирующуюся структуру H1/H4, основные и второстепенные сценарии
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Apex Turning Point Radar MT5

Краткое описание

Индикатор только для чтения по XAUUSD, который разделяет основные и малые разворотные контексты, отслеживает четыре сценария и уведомляет об изменении подтверждённой структуры H1/H4.

Четыре контекста на одной панели

  • START RISE: основной контекст разворота вверх
  • START FALL: основной контекст разворота вниз
  • SMALL RISE: малый контекст разворота вверх
  • SMALL FALL: малый контекст разворота вниз

Каждый контекст имеет собственный контрольный уровень и состояние: WAITING, APPROACHING, CONFIRMED, FILTERED или DATA MISSING. Панель помогает понять, что готовит рынок и какой контекст находится ближе всего до планирования позиции.

Основные возможности

  • Подтверждённые основные точки разворота по структуре H4
  • Подтверждённые малые точки разворота по структуре H1
  • Отдельный контрольный уровень для каждого контекста
  • Рыночный режим: BULLISH, BEARISH, RANGE / MIXED или DATA MISSING
  • Фильтр, не позволяющий показывать малый сценарий без поддержки старшего периода
  • Сводка ближайшего контекста
  • Оповещения только при изменении отслеживаемого состояния
  • Терминальные, push- и email-уведомления
  • Тёмная и светлая темы
  • Несколько изолированных экземпляров на одном графике
  • Без DLL, WebRequest и внешних индикаторов

Подтверждённые точки и формирующаяся цена

Радар использует закрытые исторические бары и требует последующего подтверждения перед принятием точки разворота. После подтверждения метка отображается на исходном баре точки.

Поэтому метка намеренно появляется после подтверждения. Она не представляется как ранний сигнал на незавершённом баре. До подтверждения текущая цена может измениться.

Состояния

  • WAITING: допустимая структура существует, но цена ещё не находится рядом с контрольным уровнем.
  • APPROACHING: цена приближается к контрольному уровню.
  • CONFIRMED: последний закрытый бар H1 подтвердил отслеживаемый контекст.
  • FILTERED: малый контекст не согласован с текущим режимом H4.
  • DATA MISSING: отсутствует необходимая история H1 или H4.

Оповещение отправляется только при разрешённом переходе состояния. Одинаковое состояние не повторяется на каждом тике.

Рекомендуемая настройка

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD или символ XAUUSD с суффиксом брокера
  • Период графика: H1
  • Структура: H1 и H4

История брокера, серверное время, количество знаков и спецификация символа могут влиять на отображаемые уровни. При DATA MISSING загрузите дополнительную историю H1 и H4.

Базовый порядок работы

  1. Добавьте индикатор на график XAUUSD H1 брокера.
  2. Проверьте MARKET REGIME.
  3. Сравните четыре контекста и их уровни.
  4. Проверьте NEAREST CONTEXT.
  5. Дождитесь изменения состояния после закрытия бара.
  6. Применяйте собственные правила входа, выхода, объёма и риска.

Ограничения и риск

Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он не рассчитывает объём, stop loss или take profit. Метка не является гарантированным торговым сигналом. Данные графика и счёта не передаются на внешний сервер. Прибыль и защита от убытков не гарантируются.

Сначала проверьте Market Demo в визуальном режиме тестера MT5 на истории XAUUSD H1 вашего брокера. Торговля с кредитным плечом связана со значительным риском, и пользователь несёт ответственность за каждое решение.

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Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
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Apex Pullback Map MT5
Ying Li Lu
Индикаторы
Apex Pullback Map MT5 Краткое описание Карта принятия решений только для чтения для XAUUSD: помогает оценить направление предыдущего дня, подтвержденную структуру H1/H4 и приближение цены к активной зоне реакции до планирования сделки. Три вопроса на одном графике Что сформировалось раньше: максимум или минимум предыдущего дня? Какие свинги H1 и H4 подтверждены, а какая точка еще формируется? Цена ожидает, приближается, находится внутри или уже вышла за пределы активной зоны реакции? Apex Pullba
Apex Breakout Context Radar MT5
Ying Li Lu
Индикаторы
Apex Breakout Context Radar MT5 Краткое описание Показывает, на каком этапе находится пробой XAUUSD: ожидание, подтверждение, откат, фильтрация, отмена или уже чрезмерное движение — без открытия и управления сделками. Пробой — это процесс, а не только пересечение линии Apex Breakout Context Radar MT5 объединяет направление предыдущего дня, квалифицированный пробой текущего дня, активную область наблюдения за откатом, состояние гэпа открытия и контекст отказа от позднего входа в именованные состо
Apex Prior Day Breakout MT5
Ying Li Lu
Эксперты
Автоматизирует один понятный сценарий «пробой и откат» на XAUUSD H1 без сетки, мартингейла, усреднения и многосистемного чёрного ящика. EA ждёт завершённый дневной контекст, подтверждает согласованный пробой и размещает один лимитный ордер со stop-loss и take-profit. После пропущенного отката цена не преследуется. Основная работа • Один ограниченный сценарий пробоя предыдущего дня • Нет нового ордера до завершения контекста • Один лимитный ордер после подтверждения • Жёсткие SL и TP на сторо
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