Apex Breakout Context Radar MT5
- Индикаторы
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Ying Li LuЯ разрабатываю индикаторы MetaTrader 5 только для чтения, предназначенные для системной подготовки графиков XAUUSD при самостоятельной торговле. Инструменты Apex упорядочивают последовательность предыдущего дня, подтвержденную и формирующуюся структуру H1/H4, основные и второстепенные сценарии
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Apex Breakout Context Radar MT5
Краткое описание
Показывает, на каком этапе находится пробой XAUUSD: ожидание, подтверждение, откат, фильтрация, отмена или уже чрезмерное движение — без открытия и управления сделками.
Пробой — это процесс, а не только пересечение линии
Apex Breakout Context Radar MT5 объединяет направление предыдущего дня, квалифицированный пробой текущего дня, активную область наблюдения за откатом, состояние гэпа открытия и контекст отказа от позднего входа в именованные состояния рынка на одной панели H1. Индикатор помогает трейдеру XAUUSD понять текущее состояние графика до применения собственных правил входа, выхода, размера позиции и риска.
- Индикатор MT5 только для чтения
- Без исполнения сделок и доступа к счету
- Бесплатная демоверсия в Тестере стратегий
Основные функции
- Максимум и минимум предыдущего дня
- Последовательность дня: LOW TO HIGH, HIGH TO LOW или UNRESOLVED
- Направление: UPSIDE, DOWNSIDE или UNRESOLVED
- Первый квалифицированный пробой текущего дня
- Уровень наблюдения за откатом после действительного пробоя
- Гэп открытия: NEUTRAL, OPEN, FILLED или DATA MISSING
- Панель состояний для поддержки решений
- Оповещения только при изменении включённого состояния
- Терминальные, push- и email-уведомления
- Тёмная и светлая темы
- Несколько независимых экземпляров на одном графике
- Требуется только история H1
- Без DLL, WebRequest, внешних индикаторов и отдельной лицензии
Состояния
- WAITING BREAKOUT: контекст предыдущего дня определён, но граница ещё не
пересечена.
- BREAKOUT CONFIRMED: направленная граница пересечена, и контекст остаётся
действительным.
- PULLBACK WATCH: после действительного пробоя отслеживается область отката.
- RETEST AREA: цена вернулась к активному уровню наблюдения.
- FILTERED: движение произошло, но полный контекст не прошёл проверку.
- INVALIDATED: активный ориентир нарушен, исходный контекст больше не действует.
- EXTENDED / NO CHASE: движение уже значительно продвинулось; его не следует
воспринимать как новую возможность.
- SESSION CLOSED: новый контекст не считается активным возле дневной границы.
- DATA MISSING: необходимая история H1 недоступна.
Внутренние правила квалификации защищены. Продукт показывает понятные состояния вместо публикации параметров, которые легко переоптимизировать.
Рекомендуемая настройка
- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: XAUUSD или вариант с суффиксом брокера
- Таймфрейм: H1
- Необходимая история: H1
Базовый порядок работы
- Установите индикатор на график XAUUSD H1.
- Посмотрите PRIOR SEQUENCE и DIRECTION.
- Проверьте CURRENT STATE.
- После действительного пробоя смотрите PULLBACK WATCH.
- Проверьте OPENING GAP и предупреждения FILTERED, INVALIDATED или EXTENDED.
- Применяйте собственные правила входа, выхода, размера позиции и риска.
Только чтение
- Не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.
- Не читает позиции, ордера, торговую историю или баланс счёта.
- Не рассчитывает объём, stop loss или take profit.
- Ни одно состояние не гарантирует сигнал или прибыль.
- Не передаёт данные графика или счёта на внешние серверы.
Проверьте демоверсию в тестере стратегий MT5 на истории XAUUSD H1. Маржинальная торговля связана с высоким риском. Индикатор является аналитическим инструментом, а не инвестиционной рекомендацией.