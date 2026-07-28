Apex Breakout Context Radar MT5

  • Индикаторы
  • Ying Li Lu
    Ying Li Lu

    Ying Li Lu

    Я разрабатываю индикаторы MetaTrader 5 только для чтения, предназначенные для системной подготовки графиков XAUUSD при самостоятельной торговле. Инструменты Apex упорядочивают последовательность предыдущего дня, подтвержденную и формирующуюся структуру H1/H4, основные и второстепенные сценарии
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Apex Breakout Context Radar MT5

Краткое описание

Показывает, на каком этапе находится пробой XAUUSD: ожидание, подтверждение, откат, фильтрация, отмена или уже чрезмерное движение — без открытия и управления сделками.

Пробой — это процесс, а не только пересечение линии

Apex Breakout Context Radar MT5 объединяет направление предыдущего дня, квалифицированный пробой текущего дня, активную область наблюдения за откатом, состояние гэпа открытия и контекст отказа от позднего входа в именованные состояния рынка на одной панели H1. Индикатор помогает трейдеру XAUUSD понять текущее состояние графика до применения собственных правил входа, выхода, размера позиции и риска.

  • Индикатор MT5 только для чтения
  • Без исполнения сделок и доступа к счету
  • Бесплатная демоверсия в Тестере стратегий

Основные функции

  • Максимум и минимум предыдущего дня
  • Последовательность дня: LOW TO HIGH, HIGH TO LOW или UNRESOLVED
  • Направление: UPSIDE, DOWNSIDE или UNRESOLVED
  • Первый квалифицированный пробой текущего дня
  • Уровень наблюдения за откатом после действительного пробоя
  • Гэп открытия: NEUTRAL, OPEN, FILLED или DATA MISSING
  • Панель состояний для поддержки решений
  • Оповещения только при изменении включённого состояния
  • Терминальные, push- и email-уведомления
  • Тёмная и светлая темы
  • Несколько независимых экземпляров на одном графике
  • Требуется только история H1
  • Без DLL, WebRequest, внешних индикаторов и отдельной лицензии

Состояния

  • WAITING BREAKOUT: контекст предыдущего дня определён, но граница ещё не

пересечена.

  • BREAKOUT CONFIRMED: направленная граница пересечена, и контекст остаётся

действительным.

  • PULLBACK WATCH: после действительного пробоя отслеживается область отката.
  • RETEST AREA: цена вернулась к активному уровню наблюдения.
  • FILTERED: движение произошло, но полный контекст не прошёл проверку.
  • INVALIDATED: активный ориентир нарушен, исходный контекст больше не действует.
  • EXTENDED / NO CHASE: движение уже значительно продвинулось; его не следует

воспринимать как новую возможность.

  • SESSION CLOSED: новый контекст не считается активным возле дневной границы.
  • DATA MISSING: необходимая история H1 недоступна.

Внутренние правила квалификации защищены. Продукт показывает понятные состояния вместо публикации параметров, которые легко переоптимизировать.

Рекомендуемая настройка

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD или вариант с суффиксом брокера
  • Таймфрейм: H1
  • Необходимая история: H1

Базовый порядок работы

  1. Установите индикатор на график XAUUSD H1.
  2. Посмотрите PRIOR SEQUENCE и DIRECTION.
  3. Проверьте CURRENT STATE.
  4. После действительного пробоя смотрите PULLBACK WATCH.
  5. Проверьте OPENING GAP и предупреждения FILTERED, INVALIDATED или EXTENDED.
  6. Применяйте собственные правила входа, выхода, размера позиции и риска.

Только чтение

  • Не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.
  • Не читает позиции, ордера, торговую историю или баланс счёта.
  • Не рассчитывает объём, stop loss или take profit.
  • Ни одно состояние не гарантирует сигнал или прибыль.
  • Не передаёт данные графика или счёта на внешние серверы.

Проверьте демоверсию в тестере стратегий MT5 на истории XAUUSD H1. Маржинальная торговля связана с высоким риском. Индикатор является аналитическим инструментом, а не инвестиционной рекомендацией.

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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
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Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Apex Pullback Map MT5
Ying Li Lu
Индикаторы
Apex Pullback Map MT5 Краткое описание Карта принятия решений только для чтения для XAUUSD: помогает оценить направление предыдущего дня, подтвержденную структуру H1/H4 и приближение цены к активной зоне реакции до планирования сделки. Три вопроса на одном графике Что сформировалось раньше: максимум или минимум предыдущего дня? Какие свинги H1 и H4 подтверждены, а какая точка еще формируется? Цена ожидает, приближается, находится внутри или уже вышла за пределы активной зоны реакции? Apex Pullba
Apex Turning Point Radar MT5
Ying Li Lu
Индикаторы
Apex Turning Point Radar MT5 Краткое описание Индикатор только для чтения по XAUUSD, который разделяет основные и малые разворотные контексты, отслеживает четыре сценария и уведомляет об изменении подтверждённой структуры H1/H4. Четыре контекста на одной панели START RISE: основной контекст разворота вверх START FALL: основной контекст разворота вниз SMALL RISE: малый контекст разворота вверх SMALL FALL: малый контекст разворота вниз Каждый контекст имеет собственный контрольный уровень и состоя
Apex Prior Day Breakout MT5
Ying Li Lu
Эксперты
Автоматизирует один понятный сценарий «пробой и откат» на XAUUSD H1 без сетки, мартингейла, усреднения и многосистемного чёрного ящика. EA ждёт завершённый дневной контекст, подтверждает согласованный пробой и размещает один лимитный ордер со stop-loss и take-profit. После пропущенного отката цена не преследуется. Основная работа • Один ограниченный сценарий пробоя предыдущего дня • Нет нового ордера до завершения контекста • Один лимитный ордер после подтверждения • Жёсткие SL и TP на сторо
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