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Как дисциплинированный трейдер, вы осознаете, что эмоциональные решения, избыточная торговля и непоследовательное управление рисками являются основными препятствиями на пути к долгосрочному успеху в трейдинге. Наблюдая за тем, как действуют институциональные участники рынка, вы видите структурированный процесс: выявление ликвидностных свечей (liquidity sweeps), подтверждение смены рыночной структуры (Market Structure Shift) и исполнение сделок на уровнях справедливой стоимости (Fair Value Gap) с рассчитанным риском.





Представьте, что на вашей платформе MetaTrader 5 работает автоматизированная система, которая систематически сканирует рынок, отфильтровывает шум и исполняет институциональные сет-апы с хладнокровной математической точностью. Barakah SMC внедряет институциональную концепцию Smart Money Concepts (SMC) в структурированную автоматическую среду, обеспечивая вам полное спокойствие и строгую защиту капитала.





Ключевые преимущества

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Институциональная точность SMC: Автоматически обнаруживает ликвидностные свечи, смены рыночной структуры (MSS) и уровни справедливой стоимости (FVG) на нескольких таймфреймах.

Мульти-таймфреймовое согласование: Комбинирует макро-направление H4, трендовый уклон H1 и исполнительную структуру M5, гарантируя, что сделки открываются только при совпадении импульса на старших таймфреймах.

Встроенное управление рисками: Принудительно применяет жесткий дневной лимит убытков, максимальное количество сделок в день, динамический расчет лота и защиту от спреда для сохранения вашего капитала в условиях неожиданной волатильности.

Готовность к проп-фирмам: Включает опциональный модуль для проп-фирм, который отслеживает ежедневную просадку относительно максимума эквити (High-Water-Mark, HWM), чтобы сохранять безопасность счетов на этапах оценки и финансирования.

Этичные финансовые правила: Включает аудит своп-толерантности, паузы в пятничные сессии и периоды охлаждения после закрытия сделок для поддержания дисциплинированного управления капиталом.





Как работает стратегия

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Анализ рыночной структуры: Алгоритм непрерывно анализирует графики H4, H1 и M15 для определения рыночного уклона на старших таймфреймах.

Выявление ликвидностных свечей: На таймфрейме M5 система отслеживает ключевые максимумы и минимумы в пределах окна из нескольких баров для обнаружения ликвидностных свечей.

Подтверждение структуры и гэпа: После возникновения свечи система проверяет наличие смены рыночной структуры (MSS) и находит уровни справедливой стоимости (FVG) для оптимального входа.

Точное исполнение: Ордера размещаются на уровне коррекции 61.8% по Фибоначчи, со стоп-лоссом, закрепленным за экстремумом ликвидности, и тейк-профитом, установленным на расширении 1.618 по Фибоначчи.

Активное управление позициями: Позиции динамически управляются с использованием частичных выходов, трейлинг-стопов и фиксации прибыли при достижении ценой установленных целей по соотношению риск/прибыль.





Входные параметры

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Управление рисками и дисциплина

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Максимальный дневной убыток (%): Максимально допустимая просадка счета в день, после которой торговля останавливается.

Максимальное количество сделок в день: Максимальное количество позиций, разрешенных за календарный день.

Риск на сделку (%): Процент от баланса счета, который ставится на риск в каждой сделке.

Минимальное соотношение R:R: Минимальное соотношение риск/прибыль, необходимое для одобрения входа.

Максимальное количество активных валютных пар: Максимальное количество одновременно торгуемых валютных пар.

Строгое соответствие нормам Халал: Включает аудит своп-толерантности и проверки финансовой благоразумности.

Максимально допустимая ставка свопа: Максимально приемлемый порог затрат на своп.





Этичное укрепление и управление позициями

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Использовать частичный выход по целям: Включает частичную фиксацию прибыли при достижении ценой указанного целевого уровня.

Процент частичного выхода (%): Процент объема позиции, который закрывается при достижении целевого уровня.

Целевой уровень R:R: Уровень соотношения риск/прибыль, на котором фиксируется часть прибыли.

Максимальное проскальзывание (в пунктах): Максимально допустимый допуск на проскальзывание при исполнении ордера.

Использовать трейлинг-стоп: Активирует пошаговую регулировку стоп-лосса.

Шаг трейлинг-стопа (в пипсах): Расстояние шага для обновления стоп-лосса.

Триггер трейлинг-стопа (в пипсах): Расстояние прибыли в пипсах, необходимое для активации трейлинг-стопа.

Использовать фильтр затухания: Автоматически закрывает позиции, когда импульс ослабевает вблизи целей по прибыли.





Стратегия и набор правил SMC

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Количество баров для поиска ликвидности: Количество проанализированных прошлых свечей для выявления ключевых ликвидностных зон.

Таймфрейм входа: Исполнительный таймфрейм для обнаружения сет-апов (по умолчанию: M5).

Таймфрейм для определения уклона на старшем ТФ: Таймфрейм старшего уровня, используемый для определения общего направления тренда (по умолчанию: H1).

Требовать подтверждения смены структуры: Включает обязательное подтверждение MSS для входа в сделку.

Требовать подтверждения уровня справедливой стоимости: Включает обязательное подтверждение FVG для входа в сделку.

Требовать подтверждения EMA: Включает проверку согласованности со скользящей средней базового уровня.

Минимальный уровень достоверности (Faith Score): Пороговое значение оценки достоверности, необходимое для подтверждения исполнения сделки.





Фильтры сессий и терпения

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Торговать Лондонскую сессию: Включает торговлю в часы лондонской сессии.

Начало / Конец Лондона: Время начала и окончания лондонской торговой сессии на сервере.

Торговать Нью-Йоркскую сессию: Включает торговлю в часы нью-йоркской сессии.

Начало / Конец Нью-Йорка: Время начала и окончания нью-йоркской торговой сессии на сервере.

Пауза Джумуа: Автоматически приостанавливает торговлю в пятницу в тихие часы середины дня.

Минуты для рефлексии: Обязательный период охлаждения после закрытия позиции.





Модуль защиты для проп-фирм

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Включить режим проп-фирмы: Активирует строгий ежедневный мониторинг просадки относительно максимума эквити (High-Water-Mark).

Жесткий дневной лимит просадки (%): Максимальный процент дневной просадки, рассчитанный на основе пикового значения эквити.

Целевая прибыль (%): Процентный уровень прибыли, при достижении которого торговля автоматически приостанавливается.

Скрытый режим: Сохраняет уровни стоп-лосса и тейк-профита во внутренних расчетах для защиты от манипуляций брокера.





Телеметрия и оповещения

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Магическое число: Уникальный идентификатор для отслеживания ордеров Barakah SMC.

Комментарий к сделке: Пользовательская метка, прикрепляемая к исполняемым сделкам.

Показывать HUD: Отображает информационную панель в реальном времени на графике.

Включить оповещения в Telegram: Отправляет мгновенные уведомления о сделках в ваш Telegram-канал.