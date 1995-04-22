Barakah SMC
- 专家
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Saiful Izham Bin Hassan
- 版本: 1.0
- 激活: 20
中文翻译（供复制粘贴）：
作为一名自律的交易者，您深知情绪化决策、过度交易和不一致的风险管理是阻碍长期交易成功的主要障碍。当您观察机构市场参与者的操作方式时，您会看到一个结构化的流程：识别流动性扫荡、确认市场结构转变，并在公允价值缺口处执行交易，同时伴随精确的风险计算。
设想一下，在您的MetaTrader 5平台上有一套自动化系统，能够系统地扫描市场、过滤噪音，并以冷静的数学精度执行机构级交易策略。Barakah SMC 将机构级Smart Money Concepts（SMC）融入结构化自动框架，为您提供完全的心安和严格的资本保护。
核心优势
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机构级SMC精度：自动检测多时间框架下的流动性扫荡、市场结构转变（MSS）和公允价值缺口（FVG）。
多时间框架协同：结合H4宏观方向、H1趋势倾向和M5执行结构，确保仅当更高时间框架动量一致时才开仓。
内置风险治理：强制执行硬性每日亏损限额、每日最大交易次数、动态头寸规模计算和点差保护，以保障您的资金免受突发波动影响。
适配自营公司：包含可选的自营公司模块，通过监控相对于权益峰值的每日回撤，确保在评估阶段和资助阶段账户安全。
合规风控规则：包含隔夜利息容忍度审计、周五交易暂停以及平仓后冷却期，以维持对资本的纪律性管理。
策略运作原理
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市场结构分析：算法持续分析H4、H1和M15图表，以确定更高时间框架的市场偏向。
流动性扫荡识别：在M5时间框架上，系统监控一个多柱窗口内的关键高点和低点，以检测流动性扫荡。
结构与缺口确认：一旦发生扫荡，系统会验证市场结构转变并定位公允价值缺口，以找到最佳入场位置。
精确执行：订单放置在斐波那契61.8%回撤位，止损设置在流动性极点之外，止盈设置在斐波那契1.618扩展位。
主动持仓管理：通过部分平仓、追踪止损以及在价格达到指定盈亏比里程碑时锁定利润，对仓位进行动态管理。
输入参数
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风险治理与纪律
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每日最大亏损（%）：每日允许的最大账户回撤比例，达到后停止交易。
每日最大交易次数：每个日历日允许的最大持仓数量。
每笔交易风险（%）：每笔交易中投入风险的资金占账户余额的百分比。
最低盈亏比：批准入场所需的最低风险回报比。
最大同时交易货币对数量：允许同时激活的货币对最大数量。
严格符合伊斯兰教法：启用隔夜利息容忍度审计和财务审慎检查。
最大允许隔夜利息率：可接受的最大隔夜利息成本阈值。
合规加固与持仓管理
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启用里程碑部分平仓：当价格触及指定盈利里程碑时，启用部分利润锁定。
部分平仓比例（%）：到达里程碑时平仓的头寸百分比。
里程碑盈亏比：锁定部分利润时的风险回报比水平。
最大允许滑点（点）：订单执行时允许的最大滑点容差。
启用追踪止损：激活逐步调整的追踪止损功能。
追踪步长（基点）：更新追踪止损时的步进距离。
追踪触发（基点）：激活追踪止损所需的浮动盈利点数。
启用衰退过滤器：当价格接近盈利目标但动量减弱时，自动平仓。
策略与SMC交易手册
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流动性回溯K线数：用于定位关键流动性池的过去K线数量。
入场时间框架：用于检测交易机会的执行时间框架（默认：M5）。
更高时间框架偏向：用于确立整体趋势方向的更高时间框架图表（默认：H1）。
要求市场结构转变确认：切换是否强制要求MSS确认才能入场。
要求公允价值缺口确认：切换是否强制要求FVG确认才能入场。
要求EMA确认：切换是否检查基准移动平均线的方向一致性。
最低置信度分数：确认执行交易所需的置信度阈值。
时段与耐心过滤器
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交易伦敦时段：启用伦敦市场时段的交易。
伦敦开始/结束：伦敦交易窗口的服务器开始和结束时间。
交易纽约时段：启用纽约市场时段的交易。
纽约开始/结束：纽约交易窗口的服务器开始和结束时间。
主麻日暂停：自动在周五午间静市时段暂停交易。
冷却分钟数：平仓后强制执行的冷静等待时间。
自营公司与保护模块
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启用自营公司模式：开启基于权益峰值的严格每日回撤监控。
硬性每日回撤限制（%）：基于峰值权益计算的每日最大回撤百分比。
目标利润（%）：达到该利润百分比时自动暂停交易。
隐身模式：将止损和止盈水平保持在内计算，防止经纪商操纵。
遥测与警报
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魔术编号：用于追踪Barakah SMC订单的唯一标识符。
交易注释：附加到已执行订单上的自定义标签。
显示HUD：在图表上显示实时运行状态面板。
启用Telegram警报：将即时交易通知发送到您的Telegram频道。