中文翻译（供复制粘贴）：





作为一名自律的交易者，您深知情绪化决策、过度交易和不一致的风险管理是阻碍长期交易成功的主要障碍。当您观察机构市场参与者的操作方式时，您会看到一个结构化的流程：识别流动性扫荡、确认市场结构转变，并在公允价值缺口处执行交易，同时伴随精确的风险计算。





设想一下，在您的MetaTrader 5平台上有一套自动化系统，能够系统地扫描市场、过滤噪音，并以冷静的数学精度执行机构级交易策略。Barakah SMC 将机构级Smart Money Concepts（SMC）融入结构化自动框架，为您提供完全的心安和严格的资本保护。





核心优势

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机构级SMC精度：自动检测多时间框架下的流动性扫荡、市场结构转变（MSS）和公允价值缺口（FVG）。

多时间框架协同：结合H4宏观方向、H1趋势倾向和M5执行结构，确保仅当更高时间框架动量一致时才开仓。

内置风险治理：强制执行硬性每日亏损限额、每日最大交易次数、动态头寸规模计算和点差保护，以保障您的资金免受突发波动影响。

适配自营公司：包含可选的自营公司模块，通过监控相对于权益峰值的每日回撤，确保在评估阶段和资助阶段账户安全。

合规风控规则：包含隔夜利息容忍度审计、周五交易暂停以及平仓后冷却期，以维持对资本的纪律性管理。





策略运作原理

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市场结构分析：算法持续分析H4、H1和M15图表，以确定更高时间框架的市场偏向。

流动性扫荡识别：在M5时间框架上，系统监控一个多柱窗口内的关键高点和低点，以检测流动性扫荡。

结构与缺口确认：一旦发生扫荡，系统会验证市场结构转变并定位公允价值缺口，以找到最佳入场位置。

精确执行：订单放置在斐波那契61.8%回撤位，止损设置在流动性极点之外，止盈设置在斐波那契1.618扩展位。

主动持仓管理：通过部分平仓、追踪止损以及在价格达到指定盈亏比里程碑时锁定利润，对仓位进行动态管理。





输入参数

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风险治理与纪律

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每日最大亏损（%）：每日允许的最大账户回撤比例，达到后停止交易。

每日最大交易次数：每个日历日允许的最大持仓数量。

每笔交易风险（%）：每笔交易中投入风险的资金占账户余额的百分比。

最低盈亏比：批准入场所需的最低风险回报比。

最大同时交易货币对数量：允许同时激活的货币对最大数量。

严格符合伊斯兰教法：启用隔夜利息容忍度审计和财务审慎检查。

最大允许隔夜利息率：可接受的最大隔夜利息成本阈值。





合规加固与持仓管理

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启用里程碑部分平仓：当价格触及指定盈利里程碑时，启用部分利润锁定。

部分平仓比例（%）：到达里程碑时平仓的头寸百分比。

里程碑盈亏比：锁定部分利润时的风险回报比水平。

最大允许滑点（点）：订单执行时允许的最大滑点容差。

启用追踪止损：激活逐步调整的追踪止损功能。

追踪步长（基点）：更新追踪止损时的步进距离。

追踪触发（基点）：激活追踪止损所需的浮动盈利点数。

启用衰退过滤器：当价格接近盈利目标但动量减弱时，自动平仓。





策略与SMC交易手册

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流动性回溯K线数：用于定位关键流动性池的过去K线数量。

入场时间框架：用于检测交易机会的执行时间框架（默认：M5）。

更高时间框架偏向：用于确立整体趋势方向的更高时间框架图表（默认：H1）。

要求市场结构转变确认：切换是否强制要求MSS确认才能入场。

要求公允价值缺口确认：切换是否强制要求FVG确认才能入场。

要求EMA确认：切换是否检查基准移动平均线的方向一致性。

最低置信度分数：确认执行交易所需的置信度阈值。





时段与耐心过滤器

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交易伦敦时段：启用伦敦市场时段的交易。

伦敦开始/结束：伦敦交易窗口的服务器开始和结束时间。

交易纽约时段：启用纽约市场时段的交易。

纽约开始/结束：纽约交易窗口的服务器开始和结束时间。

主麻日暂停：自动在周五午间静市时段暂停交易。

冷却分钟数：平仓后强制执行的冷静等待时间。





自营公司与保护模块

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启用自营公司模式：开启基于权益峰值的严格每日回撤监控。

硬性每日回撤限制（%）：基于峰值权益计算的每日最大回撤百分比。

目标利润（%）：达到该利润百分比时自动暂停交易。

隐身模式：将止损和止盈水平保持在内计算，防止经纪商操纵。





遥测与警报

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魔术编号：用于追踪Barakah SMC订单的唯一标识符。

交易注释：附加到已执行订单上的自定义标签。

显示HUD：在图表上显示实时运行状态面板。

启用Telegram警报：将即时交易通知发送到您的Telegram频道。