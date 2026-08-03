CAD СНАЙПЕР (АЛЬФА) ВЕРНУЛСЯ



CAD Sniper Alpha предназначен только для самых популярных брокеров (см. изображения). Можно проверить со всеми вариантами, но результаты будут разными.

Наслаждайтесь CAD Sniper Alpha как бесплатным продуктом ;) Отправьте мне личное сообщение сразу после скачивания, чтобы получить руководство и личный бонус!

Оригинальная версия CAD Sniper вышла в 2023 году — невероятные результаты теста за 2018-2026 годы, теперь эксклюзивно доступна на mql5.com Ознакомьтесь с полным ассортиментом моей продукции: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ





ОСОБЕННОСТИ

95%+ процент побед на GBPCAD, CADCHF, AUDCAD и NZDCAD

Просто в использовании

5 факторов риска на выбор, начиная с максимальной DD 5%

Расслабленный темп

Отличное дополнение для любого портфолио

Фиксированный стоп-лосс для всех заказов

Рождественский фильтр (установка и забыть)

Можно использовать с небольшими счетами

Нет ни мартингала, ни сетки

Уникальные записи

Закрывает старые сделки (>3 недели)

Нет .set файлов

Бесплатно!







Цельтесь в несколько пар CAD-устройств с CAD Sniper Alpha... Она использует редко используемый индикатор и ограниченные периоды входа для достижения очень высокого процента побед, превзойдя многих EAs на рынке. Легко настраивать, за последние ~8 лет добивается мощного успеха.

CAD Sniper Alpha отличается тем, что использует Tick Volumes для большинства записей и поэтому является уникальной системой, но также поэтому я выпускаю её бесплатно (не у всех брокеров одинаковые объемы). CAD-пары доказали свою надёжность, и после 2018 года CAD Sniper Alpha доказала свою эффективность либо с лазерной направленностью, быстрые сделки (без скальпинга), либо «скрытые сигналы», которые меняются со временем.

Для полных инструкций по настройке: свяжитесь со мной после скачивания, чтобы получить инструкцию и бонус.

Удачной охоты! :)





Ознакомьтесь с полным набором моих продуктов и сигналами: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ





ПОЧЕМУ Я ОТДАЮ ЭТОГО БОТА?

Я могу предложить его только на платформе MT5

Его торговые периоды ограничены (с 10 по 20 числа каждого месяца) и торгуются редко (~3 сделки в месяц).

Это не работает со всеми брокерами

Чтобы расширить свою репутацию разработчика





ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ! ВНИМАНИЕ! Вы должны показать индекс US500/SP500 (находящийся в папке Индексы в разделе Symbols) в вашем MarketWatch — и сопоставить название / написание в разделе ввода.





ПРИКРЕПИТЬ

GBPCAD M5 ОБМЕНИВАЕМЫЕ ПАРЫ GBPCAD, CADCHF, AUDCAD, NZDCAD (показать US500 в Marketwatch) Минимальный депозит 200 долларов Кредитное плечо 1:500 (1:30+ также разрешено при более низких факторах риска) Проверено из Январь 2018 Тип счета ECN Качество моделирования Любые (кроме «Только открытые цены»)



ВАЖНО!

Минимальный рекомендуемый депозит — $200, рекомендуемый кредитный вклад — 1:500.

Для рычага 1:30 максимальная рекомендуемая настройка — Risk Factor 2. Пожалуйста, проведите собственное тестирование с соответствующими настройками вашего аккаунта и депозита.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ CAD SNIPER ALPHA НА СЧЕТЕ <$200



Ознакомьтесь с полным набором моих продуктов и сигналами: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



ЗАЩИТА

Каждая сделка защищена стоп-лоссом, поэтому с этой системой сложно «взорвать» свой счёт (если соблюдать правила по депозиту и кредитному плечу).

Удачных обменов! :)

Прошлые результаты нельзя гарантировать в будущем



КАК ВЫБРАТЬ БОТА НА MQL5.COM?

Новичок на форекс и нужен совет, как избежать покупки ботов, которые не работают на mql5.com?

Нажмите здесь, чтобы увидеть мой профиль, где есть ссылка на мою статью о том, на что обратить внимание при просмотре часто обманчивого рынка.

Не обманывайтесь, покупая бота, который не работает!



