CAD Sniper Alpha

CAD СНАЙПЕР (АЛЬФА) ВЕРНУЛСЯ

CAD Sniper Alpha предназначен только для самых популярных брокеров (см. изображения). Можно проверить со всеми вариантами, но результаты будут разными.

Наслаждайтесь CAD Sniper Alpha как бесплатным продуктом ;)

Отправьте мне личное сообщение сразу после скачивания, чтобы получить руководство и личный бонус!

Оригинальная версия CAD Sniper вышла в 2023 году — невероятные результаты теста за 2018-2026 годы, теперь эксклюзивно доступна на mql5.com

Ознакомьтесь с полным ассортиментом моей продукции: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ


ОСОБЕННОСТИ

  • 95%+ процент побед на GBPCAD, CADCHF, AUDCAD и NZDCAD
  • Просто в использовании
  • 5 факторов риска на выбор, начиная с максимальной DD 5%
  • Расслабленный темп
  • Отличное дополнение для любого портфолио
  • Фиксированный стоп-лосс для всех заказов
  • Рождественский фильтр (установка и забыть)
  • Можно использовать с небольшими счетами
  • Нет ни мартингала, ни сетки
  • Уникальные записи
  • Закрывает старые сделки (>3 недели)
  • Нет .set файлов
  • Бесплатно!


Цельтесь в несколько пар CAD-устройств с CAD Sniper Alpha... Она использует редко используемый индикатор и ограниченные периоды входа для достижения очень высокого процента побед, превзойдя многих EAs на рынке. Легко настраивать, за последние ~8 лет добивается мощного успеха.

CAD Sniper Alpha отличается тем, что использует Tick Volumes для большинства записей и поэтому является уникальной системой, но также поэтому я выпускаю её бесплатно (не у всех брокеров одинаковые объемы). CAD-пары доказали свою надёжность, и после 2018 года CAD Sniper Alpha доказала свою эффективность либо с лазерной направленностью, быстрые сделки (без скальпинга), либо «скрытые сигналы», которые меняются со временем.

Для полных инструкций по настройке: свяжитесь со мной после скачивания, чтобы получить инструкцию и бонус.

Удачной охоты! :)


Ознакомьтесь с полным набором моих продуктов и сигналами: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ


ПОЧЕМУ Я ОТДАЮ ЭТОГО БОТА?

  • Я могу предложить его только на платформе MT5
  • Его торговые периоды ограничены (с 10 по 20 числа каждого месяца) и торгуются редко (~3 сделки в месяц).
  • Это не работает со всеми брокерами
  • Чтобы расширить свою репутацию разработчика


ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

! ВНИМАНИЕ! Вы должны показать индекс US500/SP500 (находящийся в папке Индексы в разделе Symbols) в вашем MarketWatch — и сопоставить название / написание в разделе ввода.

ПРИКРЕПИТЬ
 GBPCAD M5
ОБМЕНИВАЕМЫЕ ПАРЫ GBPCAD, CADCHF, AUDCAD, NZDCAD (показать US500 в Marketwatch)
Минимальный депозит 200 долларов
Кредитное плечо 1:500 (1:30+ также разрешено при более низких факторах риска)
Проверено из Январь 2018
Тип счета ECN
Качество моделирования Любые (кроме «Только открытые цены»)


ВАЖНО!

  • Минимальный рекомендуемый депозит — $200, рекомендуемый кредитный вклад — 1:500.
  • Для рычага 1:30 максимальная рекомендуемая настройка — Risk Factor 2. Пожалуйста, проведите собственное тестирование с соответствующими настройками вашего аккаунта и депозита.
  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ CAD SNIPER ALPHA НА СЧЕТЕ <$200


Ознакомьтесь с полным набором моих продуктов и сигналами: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ


ЗАЩИТА
  • Каждая сделка защищена стоп-лоссом, поэтому с этой системой сложно «взорвать» свой счёт (если соблюдать правила по депозиту и кредитному плечу).
  • Удачных обменов! :)
  • Прошлые результаты нельзя гарантировать в будущем


КАК ВЫБРАТЬ БОТА НА MQL5.COM?

  • Новичок на форекс и нужен совет, как избежать покупки ботов, которые не работают на mql5.com?
  • Нажмите здесь, чтобы увидеть мой профиль, где есть ссылка на мою статью о том, на что обратить внимание при просмотре часто обманчивого рынка.
  • Не обманывайтесь, покупая бота, который не работает!


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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Savell Martin
1543
Savell Martin 2026.08.03 16:13 
 

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