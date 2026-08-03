CAD 狙击手（阿尔法）回归



CAD Sniper Alpha 仅面向最受欢迎的代理商（见图片）。可以测试所有方法，但结果会有所不同。

享受CAD Sniper Alpha作为免费产品;) 下载后立即私信我，即可收到说明书和个人奖励！

CAD Sniper 原版于 2023 年发布——2018-2026 年令人难以置信的回测结果，现已独家发布 mql5.com 查看我的完整产品系列：点击这里





特点

GBPCAD、CADCHF、AUDCAD和NZDCAD的胜率均为95%+。

易用

5个风险因素可选，从5%的最大DD开始

节奏轻松

非常适合任何作品集

所有订单均为固定止损

圣诞过滤（设定后不管）

可用于小型账户

没有马丁格尔或网格

独特条目

关闭旧交易（>3周）

没有.set文件

自由！







用CAD Sniper Alpha瞄准多对CAD......它采用了罕见的指标和有限的入场期，实现了极高的胜率，优于市场上许多EA。设置简单，过去~8年取得了稳健的成功。

CAD Sniper Alpha 的不同之处在于它使用了大多数条目中的 Tick Volumes，因此是一个独特的系统，这也是我免费发布它的原因（并非所有券商的卷数都相同）。CAD交易对被证明是最可靠的，2018年后，CAD Sniper Alpha证明能触发极其专注的快速交易（无黄牛），或是“隐藏信号”交易，且交易时间过长后会反转。

完整安装说明：下载后联系我获取说明书和额外福利。

祝你狩猎愉快！:)





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我为什么要把这个机器人送出去？

我只能在MT5平台上提供

其交易周期有限（每月10日至20日），交易频率不高（每月约3次交易）

它并不适用于所有经纪人

为了扩大我的开发者声誉





回测 !注意！您必须在MarketWatch中展示US500/S500指数（位于Symbols的指数文件夹），并与输入部分的名称/拼写相匹配。





附加

GBPCAD M5 交易对 GBPCAD、加德、澳元、新西兰加元（Marketwatch显示500美元） 最低存款 200美元 杠杆 1：500 （1：30+也允许，风险因素较低) 测试地点 2018年1月 账户类型 ECN 建模质量 任何（除了“仅限公开价格”）



重要！

最低推荐存款为200美元，推荐杠杆为1：500。

对于1：30杠杆，风险因子2是推荐的最大设置。请用你合适的账户和存款设置自己做回测。

不要在<$200的账户上使用CAD SNIPER ALPHA

保护

每笔交易都设有止损保护，因此如果遵守存款和杠杆指南，很难通过该系统“爆仓”你的账户。

祝你交易愉快！:)

过去的结果无法保证未来



如何在 MQL5.COM 上选择机器人？



