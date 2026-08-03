CAD Sniper Alpha
- 专家
-
Mr James Daniel Coe
- 版本: 1.0
CAD 狙击手（阿尔法）回归
CAD Sniper Alpha 仅面向最受欢迎的代理商（见图片）。可以测试所有方法，但结果会有所不同。
享受CAD Sniper Alpha作为免费产品;)
下载后立即私信我，即可收到说明书和个人奖励！
CAD Sniper 原版于 2023 年发布——2018-2026 年令人难以置信的回测结果，现已独家发布 mql5.com
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特点
- GBPCAD、CADCHF、AUDCAD和NZDCAD的胜率均为95%+。
- 易用
- 5个风险因素可选，从5%的最大DD开始
- 节奏轻松
- 非常适合任何作品集
- 所有订单均为固定止损
- 圣诞过滤（设定后不管）
- 可用于小型账户
- 没有马丁格尔或网格
- 独特条目
- 关闭旧交易（>3周）
- 没有.set文件
- 自由！
用CAD Sniper Alpha瞄准多对CAD......它采用了罕见的指标和有限的入场期，实现了极高的胜率，优于市场上许多EA。设置简单，过去~8年取得了稳健的成功。
CAD Sniper Alpha 的不同之处在于它使用了大多数条目中的 Tick Volumes，因此是一个独特的系统，这也是我免费发布它的原因（并非所有券商的卷数都相同）。CAD交易对被证明是最可靠的，2018年后，CAD Sniper Alpha证明能触发极其专注的快速交易（无黄牛），或是“隐藏信号”交易，且交易时间过长后会反转。
完整安装说明：下载后联系我获取说明书和额外福利。
祝你狩猎愉快！:)
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我为什么要把这个机器人送出去？
- 我只能在MT5平台上提供
- 其交易周期有限（每月10日至20日），交易频率不高（每月约3次交易）
- 它并不适用于所有经纪人
- 为了扩大我的开发者声誉
回测
!注意！您必须在MarketWatch中展示US500/S500指数（位于Symbols的指数文件夹），并与输入部分的名称/拼写相匹配。
|附加
|GBPCAD M5
|交易对
|GBPCAD、加德、澳元、新西兰加元（Marketwatch显示500美元）
|最低存款
|200美元
|杠杆
|1：500（1：30+也允许，风险因素较低)
|测试地点
|2018年1月
|账户类型
|ECN
|建模质量
|任何（除了“仅限公开价格”）
重要！
- 最低推荐存款为200美元，推荐杠杆为1：500。
- 对于1：30杠杆，风险因子2是推荐的最大设置。请用你合适的账户和存款设置自己做回测。
- 不要在<$200的账户上使用CAD SNIPER ALPHA
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保护
- 每笔交易都设有止损保护，因此如果遵守存款和杠杆指南，很难通过该系统“爆仓”你的账户。
- 祝你交易愉快！:)
- 过去的结果无法保证未来
如何在 MQL5.COM 上选择机器人？
- 刚接触外汇，想请教如何避免购买那些在 mql5.com 上不起作用的机器人？
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- 别被误导去买一个不起作用的机器人！
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