Divergence Screener MT5


DIVERGENCE SCREENER [tambangEA] — это многосимвольный и многовременной аналитический инструмент, предназначенный для выявления обычных и скрытых дивергенций на различных рынках без необходимости вручную открывать и проверять каждый график.

Индикатор организует символы в строки, а временные интервалы — в столбцы. В каждой ячейке панели отображается последняя классификация дивергенции, операционное смещение, текущий статус и возраст сигнала.

Щелкните любую ячейку панели, чтобы переключить активный график непосредственно на соответствующий символ и временной интервал, а затем просмотреть полную структуру дивергенции как на ценовом графике, так и в окне осциллятора.

Четыре классификации дивергенции
Бычья обычная дивергенция
Цена формирует более низкий минимум, а осциллятор — более высокий минимум.

Интерпретация на панели мониторинга:

РАЗВОРОТ НА ПОКУПКУ

Это условие может указывать на ослабление медвежьего импульса и возможность разворота вверх.

Медвежья обычная дивергенция
Цена формирует более высокий максимум, а осциллятор — более низкий максимум.

Интерпретация на панели мониторинга:

РАЗВОРОТ НА ПРОДАЖУ

Это условие может указывать на ослабление бычьего импульса и возможность разворота вниз.

Бычья скрытая дивергенция
Цена формирует более высокий минимум, а осциллятор — более низкий минимум.

Интерпретация на панели мониторинга:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОКУПКИ

Это условие может поддерживать продолжение устоявшегося бычьего тренда.

Медвежья скрытая дивергенция
Цена формирует более низкий максимум, а осциллятор — более высокий максимум.

Интерпретация панели мониторинга:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДАЖИ

Это условие может поддерживать продолжение устоявшегося медвежьего тренда.

Профессиональная система статуса сигналов
В каждой ячейке панели мониторинга отображается как тип дивергенции, так и ее текущий статус жизненного цикла.

АКТИВНАЯ
Последняя дивергенция остается действительной в соответствии с правилом аннулирования индикатора.

НОВАЯ
Активная дивергенция существует не более одного бара.

ПРОБИТАЯ
Цена закрылась через конечную точку дивергенции в направлении аннулирования.

Пробитые сигналы остаются видимыми в историческом контексте, но их не следует рассматривать как активные сетапы.

СИГНАЛ ОЖИДАНИЯ
Расчет завершен, но в данный момент дивергенция недоступна.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ
Выбранный символ или таймфрейм еще не имеет достаточного количества исторических данных, или терминал все еще подготавливает необходимую серию.

Цветовая кодировка панели мониторинга
Панель мониторинга использует интуитивно понятную систему визуальной классификации:

Зеленый: Активная бычья дивергенция.
Красный: Активная медвежья дивергенция. Фиолетовый: Нарушенная или аннулированная дивергенция.
Серый: Состояние ожидания или загрузки данных.
Золотая рамка: Текущий символ графика и таймфрейм.
Панель управления использует современный темный интерфейс с настраиваемыми цветами и профессиональным шрифтом Consolas.

Подтверждение цены и осциллятора
При выборе ячейки панели управления индикатор отображает подробную геометрию дивергенции.

Ценовой график
Индикатор может отображать:

Линии ценовой дивергенции.
Цветовую классификацию бычьих и медвежьих трендов.
Метки обычной и скрытой дивергенции.
Настраиваемый стиль и ширину линии.
Окно осциллятора
Окно осциллятора отображает:

Выбранную серию осцилляторов.
Соответствующие линии дивергенции осцилляторов.
Метки опорных точек.
Визуальное подтверждение классификации панели управления.
Условные обозначения:

D = Обычная дивергенция.

H = Скрытая дивергенция.

Восемь встроенных осцилляторов
Выберите одну из восьми моделей внутренних осцилляторов:

RSI — Индекс относительной силы
CCI — Индекс товарного канала
CMO — Осциллятор импульса движения
COG — Центр тяжести
MFI — Индекс денежного потока
ROC — Темп изменения
STOCH — Стохастический осциллятор
WPR — Williams %R
Индикатор также может считывать данные с внешнего осциллятора через настраиваемое имя индикатора и буфер.

Три метода определения тренда
Зигзагообразная структура
Использует структуру рынка вокруг точек разворота дивергенции:

HH и HL как бычий контекст.
LL и LH как медвежий контекст.
Разница скользящих средних
Использует направление настраиваемой серии скользящих средних между точками разворота дивергенции.

Доступны несколько моделей расчета скользящих средних, включая:

EMA
SMA
RMA
HMA
WMA
VWMA
SWMA
Линейная регрессия
Медиана
Импульс
Наивысшие и низшие значения
Процентный ранг
Середина максимума/минимума
Внешний тренд
Считывает выбранный буфер внешнего индикатора:

Положительное значение = бычий тренд.
Отрицательное значение = медвежий тренд.
Ноль = нейтральный тренд.
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Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
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Agus Santoso
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Agus Santoso
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5 (1)
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Agus Santoso
5 (1)
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Agus Santoso
3.67 (3)
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Agus Santoso
1 (1)
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Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
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Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 РАЛЛИ БАЗА РАЛЛИ (RBR), ДРОП БАЗА РАЛЛИ (DBR), ДРОП БАЗА ДРОП (DBD), РАЛЛИ БАЗА ДРОП (RBD), РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (FVG) / ДИСБАЛАНС, СКРЫТАЯ БАЗА Представляем советника «Помощник спроса и предложения» (EA) — ваш незаменимый инструмент для точной и уверенной навигации в динамичном мире финансовых рынков. Этот передовой советник тщательно разработан, чтобы предоставить тре
FREE
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
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Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
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Agus Santoso
Утилиты
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Agus Santoso
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Agus Santoso
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FREE
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Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
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Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
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