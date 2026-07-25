ANE evo

ANE evo — это советник (Expert Advisor) для XAUUSD (золото), использующий сеточную стратегию усреднения. Это высокорисковая торговая система, предназначенная для трейдеров, которые понимают, как ведут себя сеточные методы и усреднение.
После покупки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.
Реальный сигнал ANE evo
Официальный канал
Предупреждение о рисках: Торговля сопряжена с существенным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем.
ANE evo использует сеточное усреднение. Суммарная плавающая просадка по открытым позициям может быть значительно выше, чем у советников, торгующих одной позицией за раз. Протестируйте советник на демо-счёте перед запуском на реальном счёте и не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.

Торговая стратегия

ANE evo управляет своими открытыми позициями как единой корзиной. При выполнении условий входа он добавляет позиции, чтобы скорректировать среднюю цену входа корзины, и закрывает всю корзину при достижении общей цели.
Пока сетка активна, на счёте может отображаться плавающая просадка. Для стратегий такого типа это нормальное поведение. Для корректной работы советника необходимы правильный расчёт лота и достаточный капитал на счёте.

Встроенные средства контроля

Ограничение максимальной просадки. Торговля останавливается при достижении заданного уровня просадки. По умолчанию: [X]%.
Фильтр спреда. Новые позиции не открываются, пока спред превышает заданный лимит. По умолчанию: 70 пунктов.
Магический номер. Советник управляет только своими позициями, поэтому может работать на одном счёте с другими программами.

Требования

Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M15, установка только на один график
Тип счёта: ECN или Raw Spread
Режим счёта: хеджинговый (обязательно)
Минимальный депозит: 500 USD при фиксированном лоте 0.01
Рекомендуемый депозит: от 1000 USD
Кредитное плечо: 1:100 или выше

Дополнительные возможности

Опциональная панель на графике с отображением баланса, средств и открытых позиций.

Отдельный магический номер для использования вместе с другими советниками.

Поддержка

Вопросы можно отправлять через раздел комментариев к этому продукту или через систему сообщений MQL5. Ответы обычно отправляются в течение 24 часов.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Thi Ngoc Tram Le
4.64 (119)
Эксперты
Стратегия возврата к среднему AOT — диверсификация портфеля по коррелированным валютным парам с управлением портфельным риском VaR DarwinexZero , Размер счёта  $100k, Файл настроек , средний риск, 5% на сделку ICMarketsSC , Размер счёта $10,000, Файл настроек , высокий риск, 10% на сделку ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Ресурсы и документация Ресурс Описание Официальный канал AOT Канал, где пользователи полу
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5 (1)
Эксперты
ACG — Экспертный советник по прорыву золота Стратегия прорыва на основе импульса для XAUUSD, торгующая ключевыми историческими уровнями цены. Впервые тестируете ACG?  Начните с Фиксированного лота = 0.01 | Фильтр новостей выключен | Максимальный дневной убыток выключен. Чистая торговая логика для понимания поведения системы перед включением расширенных функций. Обычный реальный счет Тип: Raw spread. Размер: $2,000 Live set Ресурсы и документация Ресурс Описание Официальный канал ACG Последние о
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3.95 (41)
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Руководство ABS : Полное руководство по использованию системы ABS и её профилю риска.  Перед тестированием или эксплуатацией системы ABS необходимо внимательно прочитать руководство. Проверьте результаты   Мониторинг сигнального счёта   Характеристики счёта Капитал: $10 000 Плечо: 1:1000 Сервер: ICMarketSC-6 Дополнительные ресурсы Руководство по настройке и использованию доступно в канале ABS . Что такое ABS EA? ABS EA — профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (Золо
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