сеточную стратегию усреднения



Реальный сигнал ANE evo

Официальный канал

После покупки, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.

Предупреждение о рисках: Торговля сопряжена с существенным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем.

ANE evo использует сеточное усреднение. Суммарная плавающая просадка по открытым позициям может быть значительно выше, чем у советников, торгующих одной позицией за раз. Протестируйте советник на демо-счёте перед запуском на реальном счёте и не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.

Торговая стратегия

ANE evo управляет своими открытыми позициями как единой корзиной. При выполнении условий входа он добавляет позиции, чтобы скорректировать среднюю цену входа корзины, и закрывает всю корзину при достижении общей цели.

Пока сетка активна, на счёте может отображаться плавающая просадка. Для стратегий такого типа это нормальное поведение. Для корректной работы советника необходимы правильный расчёт лота и достаточный капитал на счёте.

Встроенные средства контроля

Ограничение максимальной просадки. Торговля останавливается при достижении заданного уровня просадки. По умолчанию: [X]%.

Фильтр спреда. Новые позиции не открываются, пока спред превышает заданный лимит. По умолчанию: 70 пунктов.

Магический номер. Советник управляет только своими позициями, поэтому может работать на одном счёте с другими программами.

Требования

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M15, установка только на один график

Тип счёта: ECN или Raw Spread

Режим счёта: хеджинговый (обязательно)

Минимальный депозит: 500 USD при фиксированном лоте 0.01

Рекомендуемый депозит: от 1000 USD

Кредитное плечо: 1:100 или выше

Дополнительные возможности

Опциональная панель на графике с отображением баланса, средств и открытых позиций.

Отдельный магический номер для использования вместе с другими советниками.

Поддержка

Вопросы можно отправлять через раздел комментариев к этому продукту или через систему сообщений MQL5. Ответы обычно отправляются в течение 24 часов.

— это советник (Expert Advisor) для XAUUSD (золото), использующий. Это, предназначенная для трейдеров, которые понимают, как ведут себя сеточные методы и усреднение.