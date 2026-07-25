ANE evo
- Эксперты
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Thi Ngoc Tram LeПривет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
- Версия: 1.6
- Активации: 20
Реальный сигнал ANE evo
Официальный канал
ANE evo использует сеточное усреднение. Суммарная плавающая просадка по открытым позициям может быть значительно выше, чем у советников, торгующих одной позицией за раз. Протестируйте советник на демо-счёте перед запуском на реальном счёте и не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.
Торговая стратегия
ANE evo управляет своими открытыми позициями как единой корзиной. При выполнении условий входа он добавляет позиции, чтобы скорректировать среднюю цену входа корзины, и закрывает всю корзину при достижении общей цели.
Пока сетка активна, на счёте может отображаться плавающая просадка. Для стратегий такого типа это нормальное поведение. Для корректной работы советника необходимы правильный расчёт лота и достаточный капитал на счёте.
Встроенные средства контроля
Ограничение максимальной просадки. Торговля останавливается при достижении заданного уровня просадки. По умолчанию: [X]%.
Фильтр спреда. Новые позиции не открываются, пока спред превышает заданный лимит. По умолчанию: 70 пунктов.
Магический номер. Советник управляет только своими позициями, поэтому может работать на одном счёте с другими программами.
Требования
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M15, установка только на один график
Тип счёта: ECN или Raw Spread
Режим счёта: хеджинговый (обязательно)
Минимальный депозит: 500 USD при фиксированном лоте 0.01
Рекомендуемый депозит: от 1000 USD
Кредитное плечо: 1:100 или выше
Дополнительные возможности
Опциональная панель на графике с отображением баланса, средств и открытых позиций.
Отдельный магический номер для использования вместе с другими советниками.
Поддержка
Вопросы можно отправлять через раздел комментариев к этому продукту или через систему сообщений MQL5. Ответы обычно отправляются в течение 24 часов.