Scalp Pro Trade Panel
- Утилиты
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Heiko Manfred PriebuschЗа моими программами стоит не безликий разработчик, а человек, который не понаслышке знает, что значит сидеть перед графиком и искать обоснованное решение для следующей сделки.
- Версия: 1.41
- Обновлено: 29 июля 2026
ScalpPro Trade Panel – Ультимативный пульт ручного скальпинга для MT5
ScalpPro разработан специально для дэйтрейдеров и скальперов, которым необходима молниеносная рыночная исполняемость и отсутствие каких-либо задержек. Забудьте об открытии медленных окон ордеров, ручном расчете пунктов или пропуске быстрых движений рынка. ScalpPro превращает ваш график MetaTrader в интуитивно понятный торговый пульт, позволяя открывать, управлять и закрывать позиции с точностью в один клик.
Мгновенный вход и гибкое управление
- Торговля в один клик по реальным Bid/Ask: Крупные жирные кнопки ПОКУПКА (BUY) и ПРОДАЖА (SELL), отображающие цены исполнения в реальном времени для мгновенного входа в рынок.
- Легкая настройка параметров: Изменяйте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп за считанные секунды — вводите значения напрямую с клавиатуры или используйте быстрые кнопки + / - .
- Свободно перемещаемая панель: Перетаскивайте и размещайте панель в любом месте графика, чтобы она никогда не загораживала ваш технический анализ.
Визуальная торговля на графике (Боковые панели)
Торгуйте прямо по движению цены без необходимости вручную вводить котировки. Визуальные шкалы в правой части графика предоставляют непревзойденный визуальный контроль:
- Мгновенные отложенные ордера: Кликните в любом месте зеленой или красной боковой панели, чтобы мгновенно разместить ордера Buy/Sell Limit или Stop на точных уровнях графика.
- Визуальная настройка SL и TP: Кликните на синюю боковую панель на любом ценовом уровне вашего графика, чтобы мгновенно привязать стоп-лосс или тейк-профит к этой точной цене — без необходимости перетаскивать крошечные линии на графике.
- Интерактивный предварительный просмотр: Перед кликом отображает пунктирную линию предпросмотра и ценовую метку, обеспечивая высочайшую точность входа.
Умное управление прибылью и рисками
- Частичная фиксация прибыли в 1 клик (25% и 50%): Закрепляйте прибыль шаг за шагом во время быстрых импульсных движений с помощью специальных кнопок частичного закрытия.
- Мгновенный безубыток: Перемещайте стоп-лосс на цену входа/безубытка для одной или нескольких захеджированных позиций одним кликом.
- Разворот позиции (Reverse): Переворачивайте рыночную экспозицию за миллисекунды — закрывает активные сделки и мгновенно открывает противоположную позицию.
- Выборочное закрытие сделок: Закрывайте только прибыльные сделки, только убыточные сделки или мгновенно сбрасывайте все позиции во время выхода новостей.
- Очистка отложенных ордеров: Удаляйте все отложенные ордера, только лимитные или только стоп-ордера в один клик.
Панель мониторинга в реальном времени и отслеживание сделок
- Трекер дневного PnL в шапке: Сохраняйте полный контроль над своей эффективностью благодаря индикатору DAY PnL в реальном времени, отображающему чистую закрытую прибыль/убыток за сегодня.
- Таблица позиций на графике: Отслеживайте все открытые сделки по текущему символу с указанием размера лота, входа, SL/TP, текущей прибыли и индивидуальных кнопок закрытия в 1 клик.
- Обратный отсчет свечи и серверное время: Следите за временем закрытия свечей и таймингом для ваших скальпинг-сетапов.
Создано для скорости, создано для трейдеров
Независимо от того, скальпируете ли вы быстрый импульс на M1/M5 или торгуете внутри дня на ключевых уровнях, ScalpPro избавляет от лишних кликов и экономит критически важные секунды при быстром движении рынка. Просто, понятно и надежно.
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