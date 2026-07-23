Scalp Pro Trade Panel

ScalpPro Trade Panel – Ультимативный пульт ручного скальпинга для MT5

ScalpPro разработан специально для дэйтрейдеров и скальперов, которым необходима молниеносная рыночная исполняемость и отсутствие каких-либо задержек. Забудьте об открытии медленных окон ордеров, ручном расчете пунктов или пропуске быстрых движений рынка. ScalpPro превращает ваш график MetaTrader в интуитивно понятный торговый пульт, позволяя открывать, управлять и закрывать позиции с точностью в один клик.

Мгновенный вход и гибкое управление

Торговля в один клик по реальным Bid/Ask: Крупные жирные кнопки ПОКУПКА (BUY) и ПРОДАЖА (SELL), отображающие цены исполнения в реальном времени для мгновенного входа в рынок.

Крупные жирные кнопки ПОКУПКА (BUY) и ПРОДАЖА (SELL), отображающие цены исполнения в реальном времени для мгновенного входа в рынок. Легкая настройка параметров: Изменяйте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп за считанные секунды — вводите значения напрямую с клавиатуры или используйте быстрые кнопки + / - .

Изменяйте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп за считанные секунды — вводите значения напрямую с клавиатуры или используйте быстрые кнопки + / - . Свободно перемещаемая панель: Перетаскивайте и размещайте панель в любом месте графика, чтобы она никогда не загораживала ваш технический анализ.

Визуальная торговля на графике (Боковые панели)

Торгуйте прямо по движению цены без необходимости вручную вводить котировки. Визуальные шкалы в правой части графика предоставляют непревзойденный визуальный контроль:

Мгновенные отложенные ордера: Кликните в любом месте зеленой или красной боковой панели, чтобы мгновенно разместить ордера Buy/Sell Limit или Stop на точных уровнях графика.

Кликните в любом месте зеленой или красной боковой панели, чтобы мгновенно разместить ордера Buy/Sell Limit или Stop на точных уровнях графика. Визуальная настройка SL и TP: Кликните на синюю боковую панель на любом ценовом уровне вашего графика, чтобы мгновенно привязать стоп-лосс или тейк-профит к этой точной цене — без необходимости перетаскивать крошечные линии на графике.

Кликните на синюю боковую панель на любом ценовом уровне вашего графика, чтобы мгновенно привязать стоп-лосс или тейк-профит к этой точной цене — без необходимости перетаскивать крошечные линии на графике. Интерактивный предварительный просмотр: Перед кликом отображает пунктирную линию предпросмотра и ценовую метку, обеспечивая высочайшую точность входа.

Умное управление прибылью и рисками

Частичная фиксация прибыли в 1 клик (25% и 50%): Закрепляйте прибыль шаг за шагом во время быстрых импульсных движений с помощью специальных кнопок частичного закрытия.

Закрепляйте прибыль шаг за шагом во время быстрых импульсных движений с помощью специальных кнопок частичного закрытия. Мгновенный безубыток: Перемещайте стоп-лосс на цену входа/безубытка для одной или нескольких захеджированных позиций одним кликом.

Перемещайте стоп-лосс на цену входа/безубытка для одной или нескольких захеджированных позиций одним кликом. Разворот позиции (Reverse): Переворачивайте рыночную экспозицию за миллисекунды — закрывает активные сделки и мгновенно открывает противоположную позицию.

Переворачивайте рыночную экспозицию за миллисекунды — закрывает активные сделки и мгновенно открывает противоположную позицию. Выборочное закрытие сделок: Закрывайте только прибыльные сделки, только убыточные сделки или мгновенно сбрасывайте все позиции во время выхода новостей.

Закрывайте только прибыльные сделки, только убыточные сделки или мгновенно сбрасывайте все позиции во время выхода новостей. Очистка отложенных ордеров: Удаляйте все отложенные ордера, только лимитные или только стоп-ордера в один клик.

Панель мониторинга в реальном времени и отслеживание сделок

Трекер дневного PnL в шапке: Сохраняйте полный контроль над своей эффективностью благодаря индикатору DAY PnL в реальном времени, отображающему чистую закрытую прибыль/убыток за сегодня.

Сохраняйте полный контроль над своей эффективностью благодаря индикатору в реальном времени, отображающему чистую закрытую прибыль/убыток за сегодня. Таблица позиций на графике: Отслеживайте все открытые сделки по текущему символу с указанием размера лота, входа, SL/TP, текущей прибыли и индивидуальных кнопок закрытия в 1 клик.

Отслеживайте все открытые сделки по текущему символу с указанием размера лота, входа, SL/TP, текущей прибыли и индивидуальных кнопок закрытия в 1 клик. Обратный отсчет свечи и серверное время: Следите за временем закрытия свечей и таймингом для ваших скальпинг-сетапов.

Создано для скорости, создано для трейдеров

Независимо от того, скальпируете ли вы быстрый импульс на M1/M5 или торгуете внутри дня на ключевых уровнях, ScalpPro избавляет от лишних кликов и экономит критически важные секунды при быстром движении рынка. Просто, понятно и надежно.