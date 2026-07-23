Scalp Pro Trade Panel

  • Утилиты
  • Heiko Manfred Priebusch
    Heiko Manfred Priebusch

    Heiko Manfred Priebusch

    За моими программами стоит не безликий разработчик, а человек, который не понаслышке знает, что значит сидеть перед графиком и искать обоснованное решение для следующей сделки.
  • Версия: 1.41
  • Обновлено: 29 июля 2026

ScalpPro Trade Panel – Ультимативный пульт ручного скальпинга для MT5

ScalpPro разработан специально для дэйтрейдеров и скальперов, которым необходима молниеносная рыночная исполняемость и отсутствие каких-либо задержек. Забудьте об открытии медленных окон ордеров, ручном расчете пунктов или пропуске быстрых движений рынка. ScalpPro превращает ваш график MetaTrader в интуитивно понятный торговый пульт, позволяя открывать, управлять и закрывать позиции с точностью в один клик.

Мгновенный вход и гибкое управление

  • Торговля в один клик по реальным Bid/Ask: Крупные жирные кнопки ПОКУПКА (BUY) и ПРОДАЖА (SELL), отображающие цены исполнения в реальном времени для мгновенного входа в рынок.
  • Легкая настройка параметров: Изменяйте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп за считанные секунды — вводите значения напрямую с клавиатуры или используйте быстрые кнопки + / - .
  • Свободно перемещаемая панель: Перетаскивайте и размещайте панель в любом месте графика, чтобы она никогда не загораживала ваш технический анализ.

Визуальная торговля на графике (Боковые панели)

Торгуйте прямо по движению цены без необходимости вручную вводить котировки. Визуальные шкалы в правой части графика предоставляют непревзойденный визуальный контроль:

  • Мгновенные отложенные ордера: Кликните в любом месте зеленой или красной боковой панели, чтобы мгновенно разместить ордера Buy/Sell Limit или Stop на точных уровнях графика.
  • Визуальная настройка SL и TP: Кликните на синюю боковую панель на любом ценовом уровне вашего графика, чтобы мгновенно привязать стоп-лосс или тейк-профит к этой точной цене — без необходимости перетаскивать крошечные линии на графике.
  • Интерактивный предварительный просмотр: Перед кликом отображает пунктирную линию предпросмотра и ценовую метку, обеспечивая высочайшую точность входа.

Умное управление прибылью и рисками

  • Частичная фиксация прибыли в 1 клик (25% и 50%): Закрепляйте прибыль шаг за шагом во время быстрых импульсных движений с помощью специальных кнопок частичного закрытия.
  • Мгновенный безубыток: Перемещайте стоп-лосс на цену входа/безубытка для одной или нескольких захеджированных позиций одним кликом.
  • Разворот позиции (Reverse): Переворачивайте рыночную экспозицию за миллисекунды — закрывает активные сделки и мгновенно открывает противоположную позицию.
  • Выборочное закрытие сделок: Закрывайте только прибыльные сделки, только убыточные сделки или мгновенно сбрасывайте все позиции во время выхода новостей.
  • Очистка отложенных ордеров: Удаляйте все отложенные ордера, только лимитные или только стоп-ордера в один клик.

Панель мониторинга в реальном времени и отслеживание сделок

  • Трекер дневного PnL в шапке: Сохраняйте полный контроль над своей эффективностью благодаря индикатору DAY PnL в реальном времени, отображающему чистую закрытую прибыль/убыток за сегодня.
  • Таблица позиций на графике: Отслеживайте все открытые сделки по текущему символу с указанием размера лота, входа, SL/TP, текущей прибыли и индивидуальных кнопок закрытия в 1 клик.
  • Обратный отсчет свечи и серверное время: Следите за временем закрытия свечей и таймингом для ваших скальпинг-сетапов.

Создано для скорости, создано для трейдеров

Независимо от того, скальпируете ли вы быстрый импульс на M1/M5 или торгуете внутри дня на ключевых уровнях, ScalpPro избавляет от лишних кликов и экономит критически важные секунды при быстром движении рынка. Просто, понятно и надежно.

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4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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Фильтр:
Adeni Ferreira
222
Adeni Ferreira 2026.07.23 21:27 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Heiko Manfred Priebusch
521
Ответ разработчика Heiko Manfred Priebusch 2026.07.24 05:45
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