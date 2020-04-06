Nagara Experts

Представляю вам настройки и параметры бота Nagara, ультрасовременного инструмента для работы на рынке Форекс. Этот бот использует передовые технологии управления капиталом и анализа рынка для определения трендов и принятия обоснованных торговых решений. Кроме того, он оснащен гибкой системой управления и защиты для каждой позиции.

Валютные пары для торговли:
EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZD, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, EURCAD, CADJPY, GBPNZD, CADCHF, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF.

Таймфрейм:
H1 (часовой).

Этот бот обладает множеством настроек для эффективной торговли на рынке Форекс, используя современные технологии анализа и управления капиталом.

Основные настройки:
  • SetupFilling: Тип исполнения ордера.
  • EcnMode: Режим ECN (Electronic Communication Network) для установки стоп-лосса одновременно с ордером.
  • CombinesAllStops: Объединение всех стоп-лоссов на одном уровне.
  • MagicNumber: Уникальный идентификатор бота.
  • EnabledBuy: Разрешение сигналов на покупку.
  • EnabledSell: Разрешение сигналов на продажу.
  • CorrectionTickValue: Коррекция тикового значения.
  • CommentOrders: Комментарий для всех ордеров.
  • Настройки Money Management:
  • StableVolume: Фиксированный объем (если Money Management выключен).
  • MoneyManagementOn: Включение/выключение Money Management.
  • MoneyManagementBase: Базовый объем для Money Management.
  • Настройки для работы с серией ордеров:
  • CountOrderInSeries: Максимальное количество ордеров в серии.
  • StepForOrderSeries: Минимальный шаг между ордерами.
  • ProtectionOverTime: Временная защита (в минутах).
  • AccordingTrend: Работа в соответствии с трендом.
  • AgainstTrend: Работа против тренда.
  • Настройки для сопровождения серии:
  • MinimumLevelBars: Минимальный уровень между барами.
  • SmallDegree: Малая степень.
  • SmallKstd: Малое стандартное отклонение.
  • SmallBars: Количество малых баров.
  • Настройки сигналов:
  • SignalDegree: Степень сигнала.
  • SignalKstd: Стандартное отклонение сигнала.
  • SignalBars: Количество баров для сигнала.
  • Настройки для сопровождения серии:
  • marketTakeProfit: Тейк-профит на рынке.
  • virtualTrStart: Виртуальное начало трейлинг-стопа.
  • virtualTrStop: Виртуальный трейлинг-стоп.
  • marketStopLoss: Стоп-лосс на рынке.
  • virtualStopLoss: Виртуальный стоп-лосс.
  • virtualTakeProfit: Виртуальный тейк-профит.
Эти настройки позволяют точно настроить бота Nagara в соответствии с вашей торговой стратегией и рыночными условиями.









