Nagara Experts

- Версия: 2.1
- Обновлено: 9 ноября 2025
- Активации: 5
Представляю вам настройки и параметры бота Nagara, ультрасовременного инструмента для работы на рынке Форекс. Этот бот использует передовые технологии управления капиталом и анализа рынка для определения трендов и принятия обоснованных торговых решений. Кроме того, он оснащен гибкой системой управления и защиты для каждой позиции.
Валютные пары для торговли:
EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZD, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, EURCAD, CADJPY, GBPNZD, CADCHF, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF.
Таймфрейм:
H1 (часовой).
Этот бот обладает множеством настроек для эффективной торговли на рынке Форекс, используя современные технологии анализа и управления капиталом.
Основные настройки:
- SetupFilling: Тип исполнения ордера.
- EcnMode: Режим ECN (Electronic Communication Network) для установки стоп-лосса одновременно с ордером.
- CombinesAllStops: Объединение всех стоп-лоссов на одном уровне.
- MagicNumber: Уникальный идентификатор бота.
- EnabledBuy: Разрешение сигналов на покупку.
- EnabledSell: Разрешение сигналов на продажу.
- CorrectionTickValue: Коррекция тикового значения.
- CommentOrders: Комментарий для всех ордеров.
- Настройки Money Management:
- StableVolume: Фиксированный объем (если Money Management выключен).
- MoneyManagementOn: Включение/выключение Money Management.
- MoneyManagementBase: Базовый объем для Money Management.
- Настройки для работы с серией ордеров:
- CountOrderInSeries: Максимальное количество ордеров в серии.
- StepForOrderSeries: Минимальный шаг между ордерами.
- ProtectionOverTime: Временная защита (в минутах).
- AccordingTrend: Работа в соответствии с трендом.
- AgainstTrend: Работа против тренда.
- Настройки для сопровождения серии:
- MinimumLevelBars: Минимальный уровень между барами.
- SmallDegree: Малая степень.
- SmallKstd: Малое стандартное отклонение.
- SmallBars: Количество малых баров.
- Настройки сигналов:
- SignalDegree: Степень сигнала.
- SignalKstd: Стандартное отклонение сигнала.
- SignalBars: Количество баров для сигнала.
- Настройки для сопровождения серии:
- marketTakeProfit: Тейк-профит на рынке.
- virtualTrStart: Виртуальное начало трейлинг-стопа.
- virtualTrStop: Виртуальный трейлинг-стоп.
- marketStopLoss: Стоп-лосс на рынке.
- virtualStopLoss: Виртуальный стоп-лосс.
- virtualTakeProfit: Виртуальный тейк-профит.
Эти настройки позволяют точно настроить бота Nagara в соответствии с вашей торговой стратегией и рыночными условиями.