Vladimir Karputov:
Я не вижу, что пост с этой темы удалялся.
Владимир, привет, да я и не сомневался, я просто указал свою версию виндов, совершенно не за что удалять пост. Движок форума полное г***о, ты же знаешь. Глючит, мама не горюй, и всему руководству глубоко фиолетово.

Я практически уже ушел на красный, бесит тут необходимость постоянно переключаться в долбанный режим html при ответе.

Я так решил для себя - форум в топку, завязываю с участием на 95%. Иногда буду заглядывать, не более, развивать интересные темы тут нервам дороже.

Буду писать статьи - там с движком нет замечаний. 

ЗЫ: Политика руководства форума в плане отказа исправления тех. ошибок мне абсолютно непонятна.  

 
 
Alexey Volchanskiy:

Кстати, на месте Рената, как CEO, я бы подумал о вредительстве.  
 
Что именно глючит? 
 
Renat Fatkhullin:
Ренат, глючит форум, об этом писали не раз и не 1000500. Прошло 3-4 года, проблема не исправлена. И, похоже, CEO это совсем не волнует.

  • Всех уже достало, что при ответе на пост ответ (почти всегда) оказывается в окошке поста и надо нажимать вручную на кнопку HTML, чтобы отредактировать формат . Тут старожилы форума уже издеваются - если MQ не могут разобраться с HTML, куда им победить C#.
  • Я вчера (пятница 2019.10.28) общался с представителем одного юного ДЦ, которое только что запустило поддержку МТ5. Ну, болезни роста, серваки очевидно настраивают, время исполнения скачет и т.д. Но я уверен, что если людям нужно бабло, они все настроят в конце концов, я помню попрыгунчики на заре становления робофорекса.
    Вопрос: почему я им высылаю свои измерения по сделкам, а для менегера по продажам это какой-то факинг-шок? Сразу скажу, менегер вполне адекватен, все понимает, сам торгует. Общались в общей сложности около часа. Но почему бы не сделать видео на ютубе????? Пока я вижу на вашем канале только советы для чайников.
  • Спасибо, что в своем ранге находите время для чтения этотго форума и ответов на вопросы
  • Пожалуйста, ну дайте в пень этим вашим недоучкам в веб по первому пункту, родственные связи не должны гадить бизнес-модель!

 

1) покажите сейчас ошибку с редактором и сообщите свой броузер, пожалуйста. Не на словах, пожалуйста

2) вообще мы тут не причем. Не понимаю, почему вы выказываете нам претензии

3) не по делу

4) не по делу

 
Renat Fatkhullin:

Вот этот код вчера запостил в личке одному из участников - был обрезан так, что даже пропала OnCalculate()


Т.е., код абсолютно не тот, который давался человеку. Как вот так помогать людям? И ведь, не поглядел что код кастрирован - некогда - своих дел выше крыши... А человек ждёт, надеется, получает..., и разочаровывается.

Неужели сложно наладить личные сообщения? На форуме тяжело стало помогать людям (mql4 коды удаляют), в личке - нужно десять раз перепроверить уже в редакторе перепроверенный код - не комфортно, да и не солидно...

Artyom Trishkin:

... На форуме тяжело стало помогать людям (mql4 коды удаляют), ...

Вымысел чистейшей воды. Я уверен, Вы пытаетесь высосать проблему из пальца, предварительно не изучив тему (конечно, читать ведь лень, гораздо легче увидев - сразу поднимать хай).
 
Vladimir Karputov:
У меня остались ссылки в личке на удалённую тему и мои сообщения из той темы на счёт удаления ВАМИ mql4 кодов прямо в процессе обсуждения когда люди разбирались с индикаторами. Было сравнение кодов mql5 и mql4 - это нормальный рабочий процесс при переходе с 4-ки на пятёрку, который ВЫ, кстати, тормозите тем самым. То, что вы модератор - не даёт права на такие вольности - форум - не ваше личное пространство для каких-то своих целей.

Без обид.

 
Artyom Trishkin:

У меня остались ссылки в личке на удалённую тему и мои сообщения из той темы на счёт удаления ВАМИ mql4 кодов прямо в процессе обсуждения когда люди разбирались с индикаторами. Было сравнение кодов mql5 и mql4 - это нормальный рабочий процесс при переходе с 4-ки на пятёрку, который ВЫ, кстати, тормозите тем самым. То, что вы модератор - не даёт права на такие вольности - форум - не ваше личное пространство для каких-то своих целей.

Я же уже Выше сказал - сказанное Вами демонстрирует Ваше нежелание прочесть всю тему и понять, а вот устраивать хай - так это ведь очень легко?
 
Vladimir Karputov:
Я читал тему. Вам показалось, что говорят что в четвёрке было проще, и коды были удалены с требованием обсуждать только mql5.
