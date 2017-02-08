Обновилась Windows 10 - страница 2
Я не вижу, что пост с этой темы удалялся.
Я практически уже ушел на красный, бесит тут необходимость постоянно переключаться в долбанный режим html при ответе.
Я так решил для себя - форум в топку, завязываю с участием на 95%. Иногда буду заглядывать, не более, развивать интересные темы тут нервам дороже.
Буду писать статьи - там с движком нет замечаний.
-------------
ЗЫ: Политика руководства форума в плане отказа исправления тех. ошибок мне абсолютно непонятна.
Что именно глючит?
Ренат, глючит форум, об этом писали не раз и не 1000500. Прошло 3-4 года, проблема не исправлена. И, похоже, CEO это совсем не волнует.
Вопрос: почему я им высылаю свои измерения по сделкам, а для менегера по продажам это какой-то факинг-шок? Сразу скажу, менегер вполне адекватен, все понимает, сам торгует. Общались в общей сложности около часа. Но почему бы не сделать видео на ютубе????? Пока я вижу на вашем канале только советы для чайников.
1) покажите сейчас ошибку с редактором и сообщите свой броузер, пожалуйста. Не на словах, пожалуйста
2) вообще мы тут не причем. Не понимаю, почему вы выказываете нам претензии
3) не по делу
4) не по делу
Вот этот код вчера запостил в личке одному из участников - был обрезан так, что даже пропала OnCalculate()
Т.е., код абсолютно не тот, который давался человеку. Как вот так помогать людям? И ведь, не поглядел что код кастрирован - некогда - своих дел выше крыши... А человек ждёт, надеется, получает..., и разочаровывается.
Неужели сложно наладить личные сообщения? На форуме тяжело стало помогать людям (mql4 коды удаляют), в личке - нужно десять раз перепроверить уже в редакторе перепроверенный код - не комфортно, да и не солидно...
... На форуме тяжело стало помогать людям (mql4 коды удаляют), ...
Вымысел чистейшей воды. Я уверен, Вы пытаетесь высосать проблему из пальца, предварительно не изучив тему (конечно, читать ведь лень, гораздо легче увидев - сразу поднимать хай).
У меня остались ссылки в личке на удалённую тему и мои сообщения из той темы на счёт удаления ВАМИ mql4 кодов прямо в процессе обсуждения когда люди разбирались с индикаторами. Было сравнение кодов mql5 и mql4 - это нормальный рабочий процесс при переходе с 4-ки на пятёрку, который ВЫ, кстати, тормозите тем самым. То, что вы модератор - не даёт права на такие вольности - форум - не ваше личное пространство для каких-то своих целей.
Без обид.
Я же уже Выше сказал - сказанное Вами демонстрирует Ваше нежелание прочесть всю тему и понять, а вот устраивать хай - так это ведь очень легко?