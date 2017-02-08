Обновилась Windows 10

Новый комментарий
 
В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Ошибки, баги, вопросы".
[Удален]  
В ЕС Обновилась Windows 10 и начались чудеса, подскажите ветку по Win10 найти немогу.
[Удален]  

Зачем то зделали уменьшение, и так не видно если 4к, а как теперь быть ?

 

[Удален]  
[Удален]  
Во шайтан, но работать стала раза в два быстрее)))
 
Vladimir Zubov:
Во шайтан, но работать стала раза в два быстрее)))

Так какой билд стал-то?

Узнать билд: 

  1. Win + R -> откроется командная строка
  2. В командной строке набрать "winver" и нажать "Ok"

 
Кто то ставил на windows mobile 10 версию МТ5/4 для андроид?
 
Евгений:
Кто то ставил на windows mobile 10 версию МТ5/4 для андроид?
Каким образом? Это две разные операционные системы. И вообще для Windows Mobile 10 терминала нет и не будет.
 
Vladimir Karputov:
Каким образом? Это две разные операционные системы. И вообще для Windows Mobile 10 терминала нет и не будет.

Владимир, опять режут посты ни за что??? Я ответил сегодня, какая у меня версия виндов после обновления, вечером вижу, пост удален. Вы там, модеры, реально с ума посходили? Или опять глюки движка?

Продублировал в личку, просьба ответить. 


 
Alexey Volchanskiy:

Владимир, опять режут посты ни за что??? Я ответил сегодня, какая у меня версия виндов после обновления, вечером вижу, пост удален. Вы там, модеры, реально с ума посходили? Или опять глюки движка?

Продублировал в личку, просьба ответить. 


А вы спросили разрешения рекламировать свою ОС ?

Сарказм-с...

 
Alexey Volchanskiy:

Владимир, опять режут посты ни за что??? Я ответил сегодня, какая у меня версия виндов после обновления, вечером вижу, пост удален. Вы там, модеры, реально с ума посходили? Или опять глюки движка?

Продублировал в личку, просьба ответить. 


Я не вижу, что пост с этой темы удалялся.
1234567
Новый комментарий