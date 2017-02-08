Обновилась Windows 10
Во шайтан, но работать стала раза в два быстрее)))
Так какой билд стал-то?
Узнать билд:
- Win + R -> откроется командная строка
- В командной строке набрать "winver" и нажать "Ok"
Кто то ставил на windows mobile 10 версию МТ5/4 для андроид?
Каким образом? Это две разные операционные системы. И вообще для Windows Mobile 10 терминала нет и не будет.
Владимир, опять режут посты ни за что??? Я ответил сегодня, какая у меня версия виндов после обновления, вечером вижу, пост удален. Вы там, модеры, реально с ума посходили? Или опять глюки движка?
Продублировал в личку, просьба ответить.
А вы спросили разрешения рекламировать свою ОС ?
Сарказм-с...
