Не надо никакого переключения. Жмете Ctrl+1 и спокойно печатаете дальше. Хотя да, раздражает.
Мой ноут долго был на 1511 и никак не хоте искать 1607. Я даже пытался принудительно скачать помощник по обновлению - в итоге всё ставилось, но на последней перезагрузке ноут начинал циклически (раз за разом) перезагружаться.
Решилось всё таким образом - создал установочный диск, и сделал новую установку (в начале установки полностью удалил все диски) - получилась чистая установка. 1607 стала как влитая - уже дня два сижу на 1607.
И этом пришлось переставлять все программы? У меня это 2-3 дня займет )) Меня раздражает, что 10-ка больше не спрашивает, согласен ли я установить обновление или отложим.
А что там устанавливать-то? По порядку:
Аскетично живете )
Опять проснулась виндовая телеметрия в 10-ке. Когда начинает шерстить диск, все остальное ощутимо замирает. Много прог перепробовал, и в реестре ковырял-удалял, все равно после очередного обновления она опять включается.
Буду на выхи писать прогу или сервис по отслеживанию процесса телеметрии и его прибитии.
У меня вообще такого процесса нет...
У меня он запускается 2-4 раза в сутки, совершенно непредсказуемо и сильно тормозит все остальное. Пока грохаю вручную, вот, решил автоматизировать процесс.
Вот всегда так, люди старались кодили, душу вкладывали, а тут, "грохнуть" )))