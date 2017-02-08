Обновилась Windows 10 - страница 6

Комбинатор:
Не надо никакого переключения. Жмете Ctrl+1 и спокойно печатаете дальше. Хотя да, раздражает.
Круть! Тоже не знал, Яндекс браузер, все обновления стоят. 
 
Vladimir Karputov:

Мой ноут долго был на 1511 и никак не хоте искать 1607. Я даже пытался принудительно скачать помощник по обновлению - в итоге всё ставилось, но на последней перезагрузке ноут начинал циклически (раз за разом) перезагружаться.

Решилось всё таким образом - создал установочный диск, и сделал новую установку (в начале установки полностью удалил все диски) - получилась чистая установка. 1607  стала как влитая - уже дня два сижу на 1607. 

И этом пришлось переставлять все программы? У меня это 2-3 дня займет )) Меня раздражает, что 10-ка больше не спрашивает, согласен ли я установить обновление или отложим.
 
Alexey Volchanskiy:
И этом пришлось переставлять все программы? У меня это 2-3 дня займет )) Меня раздражает, что 10-ка больше не спрашивает, согласен ли я установить обновление или отложим.

А что там устанавливать-то? По порядку:

  • последние обновления
  • Office
  • браузер
  • антивирус
  • графический редактор и скриншотозахватывалку
  • терминалы распихать по папкам, применить ко всем терминалам одинаковые шаблоны и профили (скопировать всем папку profiles)

 
Vladimir Karputov:

Аскетично живете )
 
Alexey Volchanskiy:
Аскетично живете )
Использую по максимуму бесплатные и стандартные программы :) . Исключение Office и антивирус.
 

Опять проснулась виндовая телеметрия в 10-ке. Когда начинает шерстить диск, все остальное ощутимо замирает. Много прог перепробовал, и в реестре ковырял-удалял, все равно после очередного обновления она опять включается.

Буду на выхи писать прогу или сервис по отслеживанию процесса телеметрии и его прибитии.

telemetria 

 
Alexey Volchanskiy:

Опять проснулась виндовая телеметрия в 10-ке. Когда начинает шерстить диск, все остальное ощутимо замирает. Много прог перепробовал, и в реестре ковырял-удалял, все равно после очередного обновления она опять включается.

Буду на выхи писать прогу или сервис по отслеживанию процесса телеметрии и его прибитии.

 

У меня вообще такого процесса нет...
 
Vladimir Karputov:
У меня вообще такого процесса нет...
У меня он запускается 2-4 раза в сутки, совершенно непредсказуемо и сильно тормозит все остальное. Пока грохаю вручную, вот, решил автоматизировать процесс.
 
Alexey Volchanskiy:
У меня он запускается 2-4 раза в сутки, совершенно непредсказуемо и сильно тормозит все остальное. Пока грохаю вручную, вот, решил автоматизировать процесс.
Вот всегда так, люди старались кодили, душу вкладывали, а тут, "грохнуть" )))
 
Vitalie Postolache:
Вот всегда так, люди старались кодили, душу вкладывали, а тут, "грохнуть" )))
В команду, которая писала 10-ку, явно вкрались маньяки-человеконенавистники ) Обновляется без предупреждений, телеметрия тоже живет сама по себе... Пользователь - вредное, ненужное звено, мешающее работе ОС ))
