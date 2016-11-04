Провальные стратегии на форексе, мнения и рассуждения. - страница 4

Новый комментарий
 
Anton Zverev:

Мартингейл это лишь метод. Усреднение в умелых руках очень прибыльный и довольно долговечный инструмент)

А можно привести хотя бы один прибыльный советник, использующий этот самый "прибыльный" и "довольно долговечный" инструмент ?
[Удален]  
George Merts:
А можно привести хотя бы один прибыльный советник, использующий этот самый "прибыльный" и "довольно долговечный" инструмент ?

В свободном доступе не встречал. Чтоб вам название сказать. 

 
Anton Zverev:

В свободном доступе не встречал. Чтоб вам название сказать. 

А я вобще не встречал ничего прибыльного с этим самым "прибыльным" инструментом.

Даже на истории.

Если на истории с усреднением ТС прибыльна - то она и без усреднения и без мартина прибыльна.

Если ТС убыточна - ее ни усреднение, ни мартин не спасут.

 
ЛУчше уж действительно рассказать о нормальных стратегиях. Пользуюсь стратегией Томаса Демарка "Секвента" в совокупности с объёмом и дельтой, вполне работоспособная штука. Правда использую только часть стратегии "установка" больше сигналов, интересней работать.... Рекомендую!!!!
 
George Merts:

А я вобще не встречал ничего прибыльного с этим самым "прибыльным" инструментом.

Даже на истории.

Если на истории с усреднением ТС прибыльна - то она и без усреднения и без мартина прибыльна.

Если ТС убыточна - ее ни усреднение, ни мартин не спасут.

Золотые слова, однако сам принцип усреднения может быть очень полезен и в некоторых ТС и случаях существенно улучшает ТС
 
George Merts:
А можно привести хотя бы один прибыльный советник, использующий этот самый "прибыльный" и "довольно долговечный" инструмент ?

Я могу... ;)    "в умелых руках" = умело управление ММ.

Посмотрите мое участие на Automated Trading Championship 2010 .  Здесь только усреднение + грамотный ММ. 

Что вам не нравится? 

 
Dimitar Manov:

Я могу... ;)    "в умелых руках" = умело управление ММ.

Посмотрите мое участие на Automated Trading Championship 2010 .  Здесь только усреднение + грамотный ММ. 

Что вам не нравится? 

вы как раз подтверждаете своей стратегией  - любые усреднения всегда приводят к сливу ( В любом случае спасибо за объяснения и пояснения к стратегии)
 
Dimitar Manov:

Я могу... ;)    "в умелых руках" = умело управление ММ.

Посмотрите мое участие на Automated Trading Championship 2010 .  Здесь только усреднение + грамотный ММ. 

Что вам не нравится? 

Ну, осталось только поглядеть, как работает эта же ТС без усреднения.  Кроме того - в конце - очень характерные ступеньки вниз. Подозреваю, график будет не такой красивый, но в результате придет примерно к тому же значению депозита.
 
Mihail Marchukajtes:
больше сигналов, интересней работать.... Рекомендую!!!!

Возможно стратегию больше сигналов "индикаторов" тоже можно отнести к провальным стратегиям 

 

 
Привет!

Только не соблюдение ММ ..  
12345678910
Новый комментарий