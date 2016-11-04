Провальные стратегии на форексе, мнения и рассуждения. - страница 4
Мартингейл это лишь метод. Усреднение в умелых руках очень прибыльный и довольно долговечный инструмент)
А можно привести хотя бы один прибыльный советник, использующий этот самый "прибыльный" и "довольно долговечный" инструмент ?
В свободном доступе не встречал. Чтоб вам название сказать.
А я вобще не встречал ничего прибыльного с этим самым "прибыльным" инструментом.
Даже на истории.
Если на истории с усреднением ТС прибыльна - то она и без усреднения и без мартина прибыльна.
Если ТС убыточна - ее ни усреднение, ни мартин не спасут.
А можно привести хотя бы один прибыльный советник, использующий этот самый "прибыльный" и "довольно долговечный" инструмент ?
Я могу... ;) "в умелых руках" = умело управление ММ.
Посмотрите мое участие на Automated Trading Championship 2010 . Здесь только усреднение + грамотный ММ.
Что вам не нравится?
больше сигналов, интересней работать.... Рекомендую!!!!
Возможно стратегию больше сигналов "индикаторов" тоже можно отнести к провальным стратегиям