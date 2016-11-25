Индикатор "Тангенс" для идентификации тренда и флэтта - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас сделаю, пока, только так - путем подбора угла (есть ещё через ряды, скоро покажу):
SIN(X*3,14159265/180)/COS(X*3,14159265/180) = X
Задавая X в градусах, добиваемся совпадения левой и правой частей уравнения с нужной точностью.
Зачем такие сложности? В математических функциях есть MathArctan() который переводит полученный тангенс в радианы, а 1 радиан = 57,29577951308233 градусов.MathArctan(1) = 0,7853981633974483 ==>> 0,7853981633974483*57,29577951308233 = 45.
Зачем такие сложности? В математических функциях есть MathArctan() который переводит полученный тангенс в радианы, а 1 радиан = 57,29577951308233 градусов.MathArctan(1) = 0,7853981633974483 ==>> 0,7853981633974483*57,29577951308233 = 45.
Это и есть готовая программа, действуйте по ней. Просто, хочу сказать, что, легких способов определения угла, пока, нет. Кстати, я допустил ошибку, правильно так:
SIN(X*3,14159265/180)/COS(X*3,14159265/180) = tgX
SIN(45*3,14159265/180)/COS(45*3,14159265/180) = tgX
SIN(X*3,14159265/180)/COS(X*3,14159265/180) = tgX
Для нашего случая, т.е., для малых углов, можно принять tgX = sinX
0.0001745 = sin (0.01*) = tg (0.01*)
* - градусы.
Сейчас сделаю, пока, только так - путем подбора угла (есть ещё через ряды, но, сложнее - можно погуглить и найти):
SIN(X*3,14159265/180)/COS(X*3,14159265/180) = tgX
Задавая X в градусах, добиваемся совпадения левой и правой частей уравнения с нужной точностью. Если это сможете провернуть программно, то, будет счастья. Но, не вижу, пока, смысла, если не убедите меня в обратном. Тангенс, в данном случае, кажется более логичным.
Формулу использовать так, как есть? Откуда брать значения Х?
X - задаете сами, пока левая часть уравнения не совпадет с tgX, которого вычисляет индикатор на данный момент. Например, для евродоллара, индикатор на ТФ Н1 находит tgx=0,0001745. Задавая x = 0,01* (градус), видиим, что, обе части уравнения равны. Следовательно, X=0.01*
Для золота сейчас на ТФ Д1 индикатор показывает tgx = - 2.3506. Подставляя в формулу, находим x = - 67*, приблизительно. Угол может изменяться в пределах от -90* до +90*.
X - задаете сами, tgX - вычисляет индикатор. Например, для евродоллара, индикатор находит tgx=0,0001745. Задавая x = 0,01* (градус), видиим, что, обе части уравнения равны. Следовательно, X=0.01*
Для золота сейчас индикатор показывает tgx = - 2.3506. Подставляя в формулу, находим x = - 67*, приблизительно.
Получился замечательный индикатор, но не для идентификации тренда и флэтта , а как фильтр.
А нельзя ли его как-то немного сгладить? Не приходит на ум как это можно лучше сделать. Может кто подскажет?
Получился замечательный индикатор, но не для идентификации тренда и флэтта , а как фильтр.
А нельзя ли его как-то немного сгладить? Не приходит на ум как это можно лучше сделать. Может кто подскажет?
Можете оценить сглаживание https://www.mql5.com/ru/charts/6020044/eurusd-h1-weltrade , прошу модераторов, разместить данный индикатор на первой странице топика:
Теперь есть возможность численно оценивать состояние рынка по части степени "трендовости" или "флэтовости". Перешли от словесной к численным оценкам, независимо от абсолютных значений цены.