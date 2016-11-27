Что можно выжать из ленты? - страница 2
Еще случай когда одна сторона открывает позицию, другая закрывает, тогда ОИ не меняется.
Два флага сразу на такой случай.
Еще из ленты можно разделить объемы.
А еще лента+стакан дают возможность пробовать эффективно торговать пробой стенки.
Не понял.
Первое или второе?
Узнать точный объем покупок и продаж на баре. Из них можно получить дельту, изменение нетто-позиции маркетмейкера, выражаясь вашими терминами. А также можно построить профиль объема, чтобы видеть где была наторговка.
А еще лента+стакан дают возможность пробовать эффективно торговать пробой стенки.
Узнать точный объем покупок и продаж на баре.
Такой индикатор уже есть в качестве подопытного.
Из них можно получить дельту, изменение нетто-позиции маркетмейкера, выражаясь вашими терминами.А также можно построить профиль объема, чтобы видеть где была наторговка.
Выше выложил код, который использую для визуализации всех этих дел. Именно по результатам его работы в первом посте не очень оптимистично отозвался.
Тут вообще все просто. Если есть жирная стенка в стакане и объем ее грызущих перевешивает противоположный объем, возможно есть смысл тоже погрызть стенку.
вот был интересный вариант реализации визуализации стакана и ленты от российских разработчиков. я так понимаю,довольно нормально работал на сме ровно год назад, пока там снова не ввели обратно агрегированный поток прям из ядра биржи.
на картинках пример айсберг ордера (плюс видна работа ордера типа Market-to-Limit) и крупного маркета,который поглощает сразу несколько уровней в стакане.
Спасибо, но вопрос визуализации стакана не затрагиваю. Берусь только за штатные исторические данные, которые есть возможность в тестере гонять.
Поэтому только реальная тиковая история. В частности, лента. В ней, кстати, хорошо видны крупные маркеты.
Из ленты можно получить следующие исторические данные
Индикаторы, показывающие эти пункты