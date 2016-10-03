Если фрилансер просрочил с выполнением заказа, то нужно: - страница 2
С заказчиком тоже не все гладко, вдруг он будет медленно проверять. Думаю через арбитраж нужно такую вохможность реализовать.
Уже давно разработчики/исполнители предлагали MQ, как вариант, вести отдельно время учета работы исполнителя и заказчика. Типа как в шахматах, сделал ход, нажал свою кнопку, твое время остановлено, у оппонента пошло далее. По-моему, это всех бы устроило.
Конечно это разумно, но будет и эффективно, если с обеих сторон будет ответственность, которой сейчас нет.
Сейчас же этот показатель фактически ничего не значит при выборе исполнителя, но время используется в маркетинговых целей - сделаю быстрей всех - ценой конкурировать не всегда хотят или же не могут по объективным причинам.
Если будет ответственность, то исполнитель будет реально оценивать свои возможности - подумает, надо ли ему что-то поизучать прежде чем приступить к ТЗ, задаст конкретные вопросы по ТЗ - оценит свои силы.
Кто со мной работал, тот знает, что я достаточно толерантно отношусь к просроченным срокам, если вижу, что человек работает и старается выполнить ТЗ, и в этом случае хорошо бы продлить срок соглашения, что б человек не портил себе статистику.
Тока нежно и эротично))
Тут наверно как и в любо деле взял проект по пунктам под роспись - выполнил... сдал все пункты по роспись - и никто ничего никому не должен, а если машина не поехала... станок не стал печатать бобла ляммами, то это проблема проектировщика... если я не могу сформулировать заказ по пунктам, то я и не лезу во фриланс...все равно к телепатам пошлют...)))
На текущий момент за "Иной вариант, о котором я сейчас расскажу" проголосовало 12 человек, а по существу высказались два, при этом один из них агитирует к противоправным мерам. Прошу всё ж говорить "Б", тех, кто сказал "А"!
А где-то видно кто как проголосовал...хотя что спрашиваю - хаккерам все ввидно...))
Пробуйте описать свои идеи - возможность проверки идей на истории дает очень многое для понимания рынка и экономит средства.