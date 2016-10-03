Если фрилансер просрочил с выполнением заказа, то нужно: - страница 2

Maxim Romanov:
С заказчиком тоже не все гладко, вдруг он будет медленно проверять. Думаю через арбитраж нужно такую вохможность реализовать.
Тут наверно как и в любо деле взял проект по пунктам под роспись - выполнил... сдал все пункты по роспись - и никто ничего никому не должен, а если машина не поехала... станок не стал печатать бобла ляммами, то это проблема проектировщика... если я не могу сформулировать заказ по пунктам, то я и не лезу во фриланс...все равно к телепатам пошлют...)))
 
Vasiliy Pushkaryov:

Уже давно разработчики/исполнители предлагали MQ, как вариант, вести отдельно время учета работы исполнителя и заказчика. Типа как в шахматах, сделал ход, нажал свою кнопку, твое время остановлено, у оппонента пошло далее. По-моему, это всех бы устроило.


Конечно это разумно, но будет и эффективно, если с обеих сторон будет ответственность, которой сейчас нет.

Сейчас же этот показатель фактически ничего не значит при выборе исполнителя, но время используется в маркетинговых целей - сделаю быстрей всех - ценой конкурировать не всегда хотят или же не могут по объективным причинам.

Если будет ответственность, то исполнитель будет реально оценивать свои возможности - подумает, надо ли ему что-то поизучать прежде чем приступить к ТЗ, задаст конкретные вопросы по ТЗ - оценит свои силы.

Кто со мной работал, тот знает, что я достаточно толерантно отношусь к просроченным срокам, если вижу, что человек работает и старается выполнить ТЗ, и в этом случае хорошо бы продлить срок соглашения, что б человек не портил себе статистику.

 
-Aleks-:

Да, есть такое. Можно переключатель сделать: программист отдает заказчику, нажимает кнопку, время останавливается. Таким образом, отображаться будет только время затраченное программистом, без учета пооверок заказчика. И можно добавить кнопку заказчику: "продлить срок", на тот случай, если исполнитель хороший, но работа трудная. Таким образом будет время выполнения заказа более информативное. Тоже самое можно и для заказчика сделать, чтобы было видно, кто касячит. То есть время разраблтки у зааазчика и исполнителя отдкльно будет считаться. Например я знаю, что на некоторые работы (для реальных счетов) мне неделя-две нужна на проверку всех нештатных ситуаций, зачем это время учитывать исполнителю, он мог за 2 дня сделать.
Рравильно тут уже предлагали, как вшахматах.
 
Denis Sartakov:



 


 
Сергей Криушин:
Тут наверно как и в любо деле взял проект по пунктам под роспись - выполнил... сдал все пункты по роспись - и никто ничего никому не должен, а если машина не поехала... станок не стал печатать бобла ляммами, то это проблема проектировщика... если я не могу сформулировать заказ по пунктам, то я и не лезу во фриланс...все равно к телепатам пошлют...)))
Пробуйте описать свои идеи - возможность проверки идей на истории дает очень многое для понимания рынка и экономит средства.
 
На текущий момент за "Иной вариант, о котором я сейчас расскажу" проголосовало 12 человек, а по существу высказались два, при этом один из них агитирует к противоправным мерам. Прошу всё ж говорить "Б", тех, кто сказал "А"!
 
-Aleks-:
На текущий момент за "Иной вариант, о котором я сейчас расскажу" проголосовало 12 человек, а по существу высказались два, при этом один из них агитирует к противоправным мерам. Прошу всё ж говорить "Б", тех, кто сказал "А"!
Сергей Криушин:
-Aleks-:
Пробуйте описать свои идеи - возможность проверки идей на истории дает очень многое для понимания рынка и экономит средства.
например, есть трал прибыли, а мне нужен трал в сторону лося-убытка так сказать плавающий SL... c Рaraboli SAR что-то получается, но крайне плохо...или переворот бы делал в зависимости от величины риска просадки... а то идет в минус...опять в минус - а так бы потянул потянул а при резком движении то и сработал бы...
