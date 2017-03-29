Оценка эффективности фильтров при построении АТС - страница 5

Новый комментарий
 
Вот выбросы, если рассматривать исходный график.



 
Dennis Kirichenko:


По идее, нужно удалить выбросы и анализировать далее. Но здесь выбросов достаточно много. И их удаление скорее методологический приём. По текущей форме распределение с учётом выбросов не похоже на нормальное, значит, есть какой-то фактор, более других влияющий на результат.

Глубокая мысль - с интересом жду дальнейший анализ! 

 

Распределение для очищенного от выбросов ряда больше всего похоже на Error Distribution.




Тесты показывают, что отвергать нулевую гипотезу о равенстве теоретического распределения и полученного (эмпирического) нельзя.



 
Dennis Kirichenko:

Распределение для очищенного от выбросов ряда больше всего похоже на Error Distribution.

Тесты показывают, что отвергать нулевую гипотезу о равенстве теоретического распределения и полученного (эмпирического) нельзя.

 

Можно расшифровать, "Error Distribution" - что это значит - ошибочное распределение - отсутствие закономерности?

Если отвергать гипотезу о равенстве нельзя, то какой можно сделать вывод - пожалуйста, расскажите о ходе мысли развернуто - это познавательно. 

 
-Aleks-:

Можно расшифровать, "Error Distribution" - что это значит - ошибочное распределение - отсутствие закономерности?

Нет, это такое распределение. Цитата:

The error distribution is also known as the exponential power distribution or the general error distribution.

-Aleks-:

Если отвергать гипотезу о равенстве нельзя, то какой можно сделать вывод - пожалуйста, расскажите о ходе мысли развернуто - это познавательно.
Развёрнуто о гипотезах есть в статье.
 
Dennis Kirichenko:
Нет, это такое распределение. Цитата:
Развёрнуто о гипотезах есть в статье.

Если я правильно понял, то у распределения есть закономерность - верно?

 
-Aleks-:

Если я правильно понял, то у распределения есть закономерность - верно?

Точно!
Алекс, Вы занимаетесь статистическими подходами, а элементарных вещей не знаете. Рекомендую какую-то лит-ру почитать по МатСтату.
 
Dennis Kirichenko:
Точно!
Алекс, Вы занимаетесь статистическими подходами, а элементарных вещей не знаете. Рекомендую какую-то лит-ру почитать по МатСтату.

Спасибо за замечание - действительно, парой отсутствие знаний, особенно в области общепринятых понятий, создает сложности в передаче мысли.

Почитать интересно было бы, но такое, что б не уснуть  - предмет не предметный - очень абстрактный, и интересно подавать материал надо уметь тут.

Хорошо, значит, мы знаем, что изначальные данные годны для дальнейшего анализа - хотелось бы увидеть дельнейший ход мысли - об эффективности фильтра.

 

Посмотрел на Лист "F_1" в исходном файле. Если коротко: этот вариант фильтра (Profit1) не имеет влияния на первоначальную выборку (Profit).

Тесты показывают, что ‌отвергать нулевую гипотезу о равенстве выборок нельзя. Значит, можно предположить, что фильтр 1 не является фильтром по существу.

‌А вообще, имхо, сначала нужно провести факторный анализ, чтобы изучить, какие независимые переменные действительно влияют на конечный результат.

 
Dennis Kirichenko:

Посмотрел на Лист "F_1" в исходном файле. Если коротко: этот вариант фильтра (Profit1) не имеет влияния на первоначальную выборку (Profit).‌

Тесты показывают, что ‌отвергать нулевую гипотезу о равенстве выборок нельзя. Значит, можно предположить, что фильтр 1 не является фильтром по существу.

‌А вообще, имхо, сначала нужно провести факторный анализ, чтобы изучить, какие независимые переменные действительно влияют на конечный результат.

 

А я то уже подумал, что Вы огорчились, что нет комментариев к проделанной Вами работе и больше не будите тут писать по существу - рад, что я ошибся!

Посмотрите и другие листы, пожалуйста, принцип фильтрации один и тот же, и это очень интересно, учитывая вывод от слабой фильтрации‌, что фактически фильтр не работает - это ж не так :)

И, Вы исследуете советник, который торгует против тренда с усреднением - поэтому, на мой взгляд, оценивать его по прибыли не очень объективно.‌

12345678
Новый комментарий