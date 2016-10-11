Общие принципы построения экспертов - страница 2
А docx разве можно прикрепить?
Я говорю, что здесь нужно писать. Здесь сразу видно, а архив нужно скачать, проверить, разархивировать, открыть документ. Как думаете, до конечной цели хоть 3% дойдёт?
Общие принципы построения роботов для торговли на финансовых и товарных рынках.
1. Понятие инструмент (символ) для рыночной торговли
Инструмент - разнообразные виды рыночного продукта финансовой природы; ценные бумаги, денежные обязательства, валюта, фьючерсы, опционы и др.
Список инструментов – список финансовых активов, допущенных к торговле на бирже (FOREX)
Список торгуемых инструментов - список финансовых активов, допущенных к торговле на бирже (FOREX) в текущее торговое время (торговая сессия)
2. Свойства инструмента (символа)
А) Статические свойства
К статическим свойствам относятся такие свойства, которые не изменяются в течении
проведения торгов (торговая сессия)
Б) Динамические свойства – свойства инструмента, которые изменяются в течении торговой
сессии. К ним относятся изменения последней цены по инструменту, изменение списка заявок (котировок, далее Стакан цен – Market Depth) по данному инструменту.
3. Стакан цен
В стакане цен отображается информация о заявках на покупку и продажу того или иного финансового инструмента по наилучшим на текущий
момент ценам (наиболее близким к рыночной). Количество заявок, отображаемых в стакане цен, определяется настройками символа, которые задает брокер (как правило - 5, 20, 50 заявок с каждой стороны).
4. Закрепление робота за инструментом
Робот должен быть закреплён за определённым финансовым инструментом, для того, чтобы в CallBack-ах получать сообщения текущих изменений по данному инструменту, но это не означает,
что робот не может получать информацию по другим инструментам, путем вызова каких-либо
определённых функций.
Существует три вида CallBack ов
А) CallBack OnTick( название произвольное) – робот получает сообщение, что информация
по инструменту изменилась.
Б) CallBack OnTradeTransAction (название произвольное) – в робот поступает информация об изменении заявки (выставлена, отменена, модифицирована) в торговой системе, а так же о совершении сделки.
В) CallBack OnBookEvent (название произвольное) – в робот поступает информация об изменении
списка заявок (Стакана цен).
ВАЖНО!
Робот может получать Стакан цен, если произведена подписка по какому-либо символу (или нескольким символам) из списка торговых инструментов.
Н-р. Подписка MarketBookAdd(“RTS-12.16”); MarketBookAdd(“RTS-3.17”);
Это означает, что в OnBookEvent будут поступать данные о стаканах инструментов “RTS-12.16” и
“RTS-3.17”. Закрытие подписки осуществляется MarketBookRelease(“RTS-12.16”);
5. ?????
Это не принципы построения робота, это сборная солянка из подобия FAQ'а об общих понятиях для начинающих, воды и зачем-то описания функций подписки на стакан )) И с какого перепугу OnTick стал callback?
Надо что-то типа \MQL5\Include\Expert\Expert.mqh делать, хотя я этот класс не использую
Ести где-нибудь описание общих принципов построения роботов для ЛЮБЫХ рынков?
Робот это машина состояний, определенным образом влияющая на портфель инструментов счета в определенных ситуациях.
Собственно, общее это наличие состояний, счета, инструментов, окружения, влияния.
тред о том что бывает если проектированием софта занимаются программисты :-)
интересно кто-нить упомянет эксплуатационные требования ?
интересно кто-нить упомянет эксплуатационные требования ?
В идеале запустить и забыть. Пока деньги не надо будет снять.
ну это конечно да! Вообще-то заказчика примерно это и интересует
просто немного смешно смотреть когда в "общих принципах построения эксперта" никто (НИКТО ВООБЩЕ) не упоминает естественные требования пользователя. Причём готов поспорить, что хотя-бы половина из сотоварищей имеет таки тех.образование и немного вкурсе про проектирование ПО. Просто все упомянутые выше по треду термины (стакан цен, понятие инструмент, кол-беки) - все не имеют ничего общего к тем задачам которые ставят заказчики. Это фантазизмы. И библиотеки поэтому получаются уродские и как показывают опросы - невостребованные.
... никто (НИКТО ВООБЩЕ) не упоминает естественные требования пользователя.
Ну так упомяните. Художника обидеть может каждый.