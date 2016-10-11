Общие принципы построения экспертов - страница 2

Общие принципы построения роботов для торговли на финансовых и товарных рынках.

1.       Понятие инструмент (символ) для рыночной торговли

Инструмент - разнообразные виды рыночного продукта финансовой природы; ценные бумаги, денежные обязательства, валюта, фьючерсы, опционы и др.

Список инструментов – список финансовых активов, допущенных к торговле на бирже (FOREX)

Список торгуемых инструментов - список финансовых активов, допущенных к торговле на бирже (FOREX) в текущее торговое время (торговая сессия)

2.       Свойства инструмента (символа)

А) Статические свойства

К статическим свойствам относятся такие свойства, которые не изменяются в течении

проведения торгов (торговая сессия)

Б) Динамические свойства – свойства инструмента, которые изменяются в течении торговой

сессии. К ним относятся изменения последней цены по инструменту, изменение списка заявок (котировок, далее Стакан ценMarket Depth) по данному инструменту.

3.       Стакан цен

В стакане цен отображается информация о заявках на покупку и продажу того или иного финансового инструмента по наилучшим на текущий

момент ценам (наиболее близким к рыночной). Количество заявок, отображаемых в стакане цен, определяется настройками символа, которые задает брокер (как правило - 5, 20, 50 заявок с каждой стороны).

 

4.       Закрепление робота за инструментом

Робот должен быть закреплён за определённым финансовым инструментом, для того, чтобы в CallBack-ах получать сообщения текущих изменений по данному инструменту, но это не означает,

что робот не может получать информацию по другим инструментам, путем вызова каких-либо

определённых функций.

Существует три вида CallBack ов

А) CallBack OnTick( название произвольное) – робот получает сообщение, что информация

по инструменту изменилась.

Б) CallBack OnTradeTransAction (название произвольное) – в робот поступает информация об изменении заявки (выставлена, отменена, модифицирована) в торговой системе, а так же о совершении сделки.

В) CallBack OnBookEvent (название произвольное) – в робот поступает информация об изменении

списка заявок (Стакана цен).

ВАЖНО!

Робот может получать Стакан цен, если произведена подписка по какому-либо символу (или нескольким символам) из списка торговых инструментов.

Н-р. Подписка MarketBookAdd(“RTS-12.16”);  MarketBookAdd(“RTS-3.17”);

Это означает, что в OnBookEvent будут поступать данные о стаканах инструментов “RTS-12.16” и

RTS-3.17”. Закрытие подписки осуществляется MarketBookRelease(“RTS-12.16”);

5.      ?????

 
К чему тогда было начинать тему с вопроса, раз сам всё знаешь.

 
Ести где-нибудь описание общих принципов построения роботов для ЛЮБЫХ рынков?

Робот это машина состояний, определенным образом влияющая на портфель инструментов счета в определенных ситуациях.

Собственно, общее это наличие состояний, счета, инструментов, окружения, влияния. 

 

интересно кто-нить упомянет эксплуатационные требования ?

В идеале запустить и забыть. Пока деньги не надо будет снять.
 
В идеале запустить и забыть. Пока деньги не надо будет снять.

ну это конечно да! Вообще-то заказчика примерно это и интересует

просто немного смешно смотреть когда в "общих принципах построения эксперта" никто (НИКТО ВООБЩЕ) не упоминает естественные требования пользователя. Причём готов поспорить, что хотя-бы половина из сотоварищей имеет таки тех.образование и немного вкурсе про проектирование ПО. Просто все упомянутые выше по треду термины (стакан цен,  понятие инструмент, кол-беки) - все не имеют ничего общего к тем задачам которые ставят заказчики. Это фантазизмы. И библиотеки поэтому получаются уродские и как показывают опросы - невостребованные.

 
... никто (НИКТО ВООБЩЕ) не упоминает естественные требования пользователя.

Ну так упомяните. Художника обидеть может каждый.

