смотрю на USDRUR и удивляюсь - страница 2

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Nikolay Perevidin:
Все понятно, это их конек, они это практикуют не только по вышеуказанной паре, самый гнилой расспиаренный брокер.
Пруфы будут?
 
Anatoly Garmatyuk:

Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.

Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?

Я тоже таких шпилек не видел, на адм... юк.иначн торговал бы)
Скорее всего это даже не рыночные цены, это они спред расширяют.
 

Да, точно, есть такое:




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Котировки надо с Центробанка брать :)

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Помню еще во времена МТ3 был один швейцарский брокер (сейчас его нет), так я у него открыл бай с тейк профитом и почти одновременно селл тоже с тейк профитом. Оба ордера минут через 10 закрылись по профиту почти одновременно (в несколько секунд разница). Я помню им даже звонил, а они говорят, что все нормально, это профит, и что просто они данные не фильтруют. Потом они пропали (наверное, народ понял что к чему, и стали все выигрывать).

 
Много лет назад была yahoo группа по Метатрейдеру, Николай Беляк туда скинул простенький советник, сказал чтобы просто попробовали на демках - чтобы все поняли как вообще торговать, почувствовали вкус автоматической торговли, привыкли к Метатрейдеру, но чтобы не приаттачивали к реальным счетам, так как советник совсем простой.

Народ там где-то нашел честного швейцарского брокера (у других брокеров цена двигалась лениво-лениво, а у этого цена как сумасшедная), пооткрывали реальных счетов и приаттачили этот советник (назывался он не помню как ... Bull and Bear кажется). И у всех - 20 долларов прибыли, 30 прибыли, 50 долларов прибыли ... у тысяч трейдеров одновременно ... у всех прибыль ... и быстро всё так весело ... прямо праздник какой-то ...

Потом брокер исчез наверное где-то через год ... обанкротился - деньги наверное всем раздал и исчез.
 
Anatoly Garmatyuk:

Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.

Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?

У меня таких скачков нет потому что торговля разрешена, и котировки поступают в то время когда открыта профильная биржа- Московская . 
 
Мдаа, могет брокер нехило заработал а?

 
стопы по сносил...
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У меня тоже есть старый счёт на инсте (уже не юзаю почти). На графике рубля такая-же сопля!!!
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слил хоть кто нить? или просто сотряс воздуха?
 
mmmoguschiy-new:
слил хоть кто нить? или просто сотряс воздуха?

Вас именно слив интересует?

Прибыль не котируется? 

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