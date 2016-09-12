смотрю на USDRUR и удивляюсь - страница 2
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Все понятно, это их конек, они это практикуют не только по вышеуказанной паре, самый гнилой расспиаренный брокер.
Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.
Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?
Да, точно, есть такое:
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Котировки надо с Центробанка брать :)
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Помню еще во времена МТ3 был один швейцарский брокер (сейчас его нет), так я у него открыл бай с тейк профитом и почти одновременно селл тоже с тейк профитом. Оба ордера минут через 10 закрылись по профиту почти одновременно (в несколько секунд разница). Я помню им даже звонил, а они говорят, что все нормально, это профит, и что просто они данные не фильтруют. Потом они пропали (наверное, народ понял что к чему, и стали все выигрывать).
Народ там где-то нашел честного швейцарского брокера (у других брокеров цена двигалась лениво-лениво, а у этого цена как сумасшедная), пооткрывали реальных счетов и приаттачили этот советник (назывался он не помню как ... Bull and Bear кажется). И у всех - 20 долларов прибыли, 30 прибыли, 50 долларов прибыли ... у тысяч трейдеров одновременно ... у всех прибыль ... и быстро всё так весело ... прямо праздник какой-то ...
Потом брокер исчез наверное где-то через год ... обанкротился - деньги наверное всем раздал и исчез.
Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.
Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?
слил хоть кто нить? или просто сотряс воздуха?
Вас именно слив интересует?
Прибыль не котируется?