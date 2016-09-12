смотрю на USDRUR и удивляюсь - страница 3
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Вас именно слив интересует?
Прибыль не котируется?
вижу только жалобы. поэтому о заработке говорить думаю тут лишнее
Не все жалуются на шпильки. Вот например:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
смотрю на USDRUR и удивляюсь
Maxim Romanov, 2016.09.09 09:05Я тоже таких шпилек не видел, на адм... юк.иначн торговал бы)
Я не слил... Не сумел...
сегодня вообще красота в данном жанре искусства:
насколько мне известно у них к сожаленью слить по данной паре не получится - используется только как разменный курс
сегодня вообще красота в данном жанре искусства:
насколько мне известно у них к сожаленью слить по данной паре не получится - используется только как разменный курс
Смысл на такой кухне сидеть?
только один - у меня там инвесторы
Это инста? У них вроде такие кривые котировки.
какие есть, для скальперов абсолютно не годны, для сеточников норм.
у меня один сигнал ихний - +350% за почти 2 года.