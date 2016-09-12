смотрю на USDRUR и удивляюсь - страница 3

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Alexandr Saprykin:

Вас именно слив интересует?

Прибыль не котируется? 

вижу только жалобы. поэтому о заработке говорить думаю тут лишнее 
 
mmmoguschiy-new:

вижу только жалобы. поэтому о заработке говорить думаю тут лишнее 

Не все жалуются на шпильки. Вот например:

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смотрю на USDRUR и удивляюсь

Maxim Romanov, 2016.09.09 09:05

Я тоже таких шпилек не видел, на адм... юк.иначн торговал бы)
Скорее всего это даже не рыночные цены, это они спред расширяют.

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Я не слил... Не сумел...
 
Vadim Shishkin:
Я не слил... Не сумел...
Какие Ваши годы, ещё научитесь, сумеете)))
 

сегодня вообще красота в данном жанре искусства:

 

насколько мне известно у них к сожаленью слить по данной паре не получится - используется только как разменный курс

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Anatoly Garmatyuk:

сегодня вообще красота в данном жанре искусства:

 

насколько мне известно у них к сожаленью слить по данной паре не получится - используется только как разменный курс

Смысл на такой кухне сидеть?
 
Anton Zverev:
Смысл на такой кухне сидеть?
только один - у меня там инвесторы
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Anatoly Garmatyuk:
только один - у меня там инвесторы
Это инста? У них вроде такие кривые котировки.
 
Anton Zverev:
Это инста? У них вроде такие кривые котировки.

какие есть, для скальперов абсолютно не годны, для сеточников норм.

у меня один сигнал ихний - +350% за почти 2 года. 

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