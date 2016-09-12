смотрю на USDRUR и удивляюсь

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Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.

Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?

[Удален]  
Anatoly Garmatyuk:

Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.

Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?

Прошу прощения, а откуда уверенность про «сильный и продуманный»?

Обычная «шпилька», на мой взгляд.

Или Вы пострадали? 

 
Vadim Shishkin:

Прошу прощения, а откуда уверенность про «сильный и продуманный»?

Обычная «шпилька», на мой взгляд.

Или Вы пострадали? 

Интересно какой брокер так развлекается?
[Удален]  
Не знаю. У меня такой «шпильки» нет. Брокер на «Аль» начинается, на «пари» заканчивается. :)
 
Nikolay Perevidin:
Интересно какой брокер так развлекается?
брокер на букву инст. брокер значит, тогда еще интереснее..
 

Вроде такой шпильки нет. Если M5 таймфрейм, то было максимум до 63.46, и то вчера, а не сегодня:


 

Вот тут лучше видно:


 

И то это временное снижение цены пары USD/RUB вчера был на новости по нефти - запасы в США уменьшились на 14.5 млн баррелей по сравнению с прошлой неделей (отчет тут), цена на нефть скачкообразно подросла, а рубль укрепился (тоже временно). Но все это внутри дня ...


 
Напишите в личку брокера с самыми объективными котировками по данной паре, кому не лень.
[Удален]  
Anatoly Garmatyuk:

Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.

Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?

Демо? Индикатив? Брокер какой?
 
Vadim Shishkin:
Не знаю. У меня такой «шпильки» нет. Брокер на «Аль» начинается, на «пари» заканчивается. :)
Все понятно, это их конек, они это практикуют не только по вышеуказанной паре, самый гнилой расспиаренный брокер.
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