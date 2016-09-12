смотрю на USDRUR и удивляюсь
Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.
Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?
Прошу прощения, а откуда уверенность про «сильный и продуманный»?
Обычная «шпилька», на мой взгляд.
Или Вы пострадали?
Прошу прощения, а откуда уверенность про «сильный и продуманный»?
Обычная «шпилька», на мой взгляд.
Или Вы пострадали?
Интересно какой брокер так развлекается?
Вроде такой шпильки нет. Если M5 таймфрейм, то было максимум до 63.46, и то вчера, а не сегодня:
Вот тут лучше видно:
И то это временное снижение цены пары USD/RUB вчера был на новости по нефти - запасы в США уменьшились на 14.5 млн баррелей по сравнению с прошлой неделей (отчет тут), цена на нефть скачкообразно подросла, а рубль укрепился (тоже временно). Но все это внутри дня ...
Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.
Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?
Не знаю. У меня такой «шпильки» нет. Брокер на «Аль» начинается, на «пари» заканчивается. :)
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Уже не первый раз вижу такой сильный и продуманный скачок туда и обратно на графике USDRUR, кто-то видимо неплохо заработал.
Кто-нибудь знает с чем связаны такие скачки у рубля?