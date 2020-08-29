invalid book transaction - страница 6

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Sergey Chalyshev:

Реал конечно!

Bl1 - это означает Бай лимит объёмом 1 контракт :)

 
Sergey Chalyshev:

Реал конечно!

Тогда это аномалия. Может задержка в ленте, а может вообще не верно весь стакан отображается? Не в клиринг ли ставили отложку?

 
Aleksey Vyazmikin:

Не в клиринг ли ставили отложку?

В клиринг ругается "Рынок закрыт".

 
Sergey Savinkin:

В клиринг ругается "Рынок закрыт".

Перед открытием сессии можно поставить(правда стоп ордера). В квике вообще ставил в 5 ночи по опционам заявку, правда не понял каким образом.

 
prostotrader:

Bl1 - это означает Бай лимит объёмом 1 контракт :)

Шутник )

вот так примерно должно быть:

а так иногда бывает, средь бела дня, в торговое время:

в терминале ордер есть а на бирже его как бы нет и сопровождается это дело такими ошибками:

2018.08.22 20:57:58.935 Books   invalid book transaction [CL-9.18,buy,68.00000,0]
 
Aleksey Vyazmikin:

Тогда это аномалия. Может задержка в ленте, а может вообще не верно весь стакан отображается? Не в клиринг ли ставили отложку?

Тоже сомнения, а всегда ли правильно отображается стакан.

В старом билде такого не встречал.

 
Sergey Chalyshev:

Тоже сомнения, а всегда ли правильно отображается стакан.

В старом билде такого не встречал.

Сереж, они уже всё починили.

Доступно будет в следующем билде.

 
prostotrader:

Сереж, они уже всё починили.

Доступно будет в следующем билде.

На результатах торговли у тебя как то сказывается? 

Можно торговать или ждать когда следующий билд выйдет? Надеюсь это будет раньше чем через полгода)

 
Sergey Chalyshev:

На результатах торговли у тебя как то сказывается? 

Можно торговать или ждать когда следующий билд выйдет? Надеюсь это будет раньше чем через полгода)

Ещё как сказывается!

Я, сейчас, вообще не торгую через МТ5

Как торговать, если в стаканах не верные котировки?
 
prostotrader:

Ещё как сказывается!

Я, сейчас, вообще не торгую через МТ5

Как торговать, если в стаканах не верные котировки?

А я думаю, что то не так идет торговля ...

Тоже всё притормозил, ждем новый билд с исправлениями

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