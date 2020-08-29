invalid book transaction - страница 5
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Хорошая новость
Хорошая новость
Главное верить в MQ, и немного их подталкивать к действиям!
Главное верить в MQ, и немного их подталкивать к действиям!
+1
Что за ерунда творится?
при этом на какие стаканы по Si не подписывался.
и тоже глюки появились в терминале, ордер висит в стакане, а объема его нету,
прям как на форексе( и ошибки выдает:
Что за ерунда творится?
при этом на какие стаканы по Si не подписывался.
и тоже глюки появились в терминале, ордер висит в стакане, а объема его нету,
прям как на форексе( и ошибки выдает:
Вот такое сегодня прилетело:
Что за ерунда творится?
при этом на какие стаканы по Si не подписывался.
и тоже глюки появились в терминале, ордер висит в стакане, а объема его нету,
прям как на форексе( и ошибки выдает:
Что это значит?
Реал Открытие.
Что это значит?
Это значит, что Вы в спред лимитку поставили.
Это значит, что Вы в спред лимитку поставили.
Да поставил,
а объём где? застрял на сервере?
Да поставил,
а объём где? застрял на сервере?
А это не демка?
А это не демка?
Реал конечно!