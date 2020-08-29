invalid book transaction - страница 5

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Хорошая новость

Support Team 2018.07.23 19:39
Спасибо за сообщение и информацию. Ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующем билде.

К сожалению его дата пока неизвестна.
 
prostotrader:

Хорошая новость

Главное верить в MQ, и немного их подталкивать к действиям!

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Главное верить в MQ, и немного их подталкивать к действиям!

+1

 

Что за ерунда творится?

2018.08.21 10:58:43.027 Books   invalid book item[Si-9.18,buy,67461.00000,-3]

при этом на какие стаканы по Si не подписывался.

и тоже глюки появились в терминале, ордер висит в стакане, а объема его нету,

прям как на форексе( и ошибки выдает:

2018.08.21 10:58:55.819 Books   invalid book transaction [CL-9.18,buy,65.43000,0]
[Удален]  
Sergey Chalyshev:

Что за ерунда творится?

при этом на какие стаканы по Si не подписывался.

и тоже глюки появились в терминале, ордер висит в стакане, а объема его нету,

прям как на форексе( и ошибки выдает:

Вот такое сегодня прилетело:

FS      2       12:55:12.219    Books   invalid book transaction [Si-9.18,buy,67477.00000,0]
GK      2       12:55:12.511    Books   invalid book item[RTS-9.18,buy,105950.00000,-2]
FM      2       12:55:14.820    Books   invalid book transaction [SBRF-9.18,buy,19147.00000,0]
 
Sergey Chalyshev:

Что за ерунда творится?

при этом на какие стаканы по Si не подписывался.

и тоже глюки появились в терминале, ордер висит в стакане, а объема его нету,

прям как на форексе( и ошибки выдает:

  Что это значит?

Реал Открытие.

 
Sergey Chalyshev:
  Что это значит?

Это значит, что Вы в спред лимитку поставили.

 
Aleksey Vyazmikin:

Это значит, что Вы в спред лимитку поставили.

Да поставил,

а объём где? застрял на сервере?

 
Sergey Chalyshev:

Да поставил,

а объём где? застрял на сервере?

А это не демка?

 
Aleksey Vyazmikin:

А это не демка?

Реал конечно!

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