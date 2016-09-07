За какой показатель не возьмись, возникает несоответствие - страница 2
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Еще одно несоответствие. Когда сессия закрыта, стакан показывается пустым. При этом SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME выдает далеко не нулевые значения.
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH равен 20. Это 20 сдвигов SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE что-ли? Почему стакан пустой (MarketBookRelease), когда в нем явно есть заявки?
Да, по диагонали, а Вы торопыга... :)
Quik
MT5
За вечернюю дополнительную сессию (19:00 - 23:50) показывает правильно - это хорошее уточнение, спасибо!
А вот за дневную основную сессию - облом.
Несоответствия перед началом торговой сессии
За вечернюю дополнительную сессию (19:00 - 23:50) показывает правильно - это хорошее уточнение, спасибо!
А вот за дневную основную сессию - облом.
Выяснил окончательно, как считается. В справке https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
Идентификатор
Описание
Тип свойства
SYMBOL_SESSION_DEALS
Количество сделок в текущей сессии
long
SYMBOL_SESSION_VOLUME
Cуммарный объём сделок в текущую сессию
double
А на самом деле так
Идентификатор
Описание
Тип свойства
SYMBOL_SESSION_DEALS
Количество сделок в текущей сессии, начиная со времени старта последней дополнительной вечерней сессии
long
SYMBOL_SESSION_VOLUME
Cуммарный объём сделок в текущую сессию, начиная со времени старта последней дополнительной вечерней сессии
double
Еще одно несоответствие. Когда сессия закрыта, стакан показывается пустым. При этом SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME выдает далеко не нулевые значения.
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH равен 20. Это 20 сдвигов SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE что-ли? Почему стакан пустой (MarketBookRelease), когда в нем явно есть заявки?
1. Когда сессия закрыта, торговое окружение может быть абсолютно любым. В том числе стакан может быть пустым, а может содержать какие-нибудь феерические значения объема.
2. Вы упорно ассоциируете SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME с объемом в стакане. Однако суммарный объем стакана на продажу - это одна величина, а общий объем ордеров на продажу - совершенно другая величина. Это разные несводимые друг с другом характеристики. Сравнивать их в принципе нельзя.
1. Когда сессия закрыта, торговое окружение может быть абсолютно любым. В том числе стакан может быть пустым, а может содержать какие-нибудь феерические значения объема.
До открытия сессии (09:45 - 10:00) происходит ценообразование - наблюдал. Данные, похоже, с самой биржи.
2. Вы упорно ассоциируете SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME с объемом в стакане. Однако суммарный объем стакана на продажу - это одна величина, а общий объем ордеров на продажу - совершенно другая величина. Это разные несводимые друг с другом характеристики. Сравнивать их в принципе нельзя.
До открытия сессии (09:45 - 10:00) происходит ценообразование - наблюдал. Данные, похоже, с самой биржи.Общий объем ордеров на продажу вычисляется путем суммирование объемов всех ордеров, что выставлены на продажу. И часть этих ордеров, как минимум, мы наблюдаем в стакане. Учитываются ли среди них айсберги - не знаю. Но то, что общий объем не урезанного стакана можно и нужно сравнивать с общим объемом ордеров - очевидно!
Премаркет и планки несколько другое состояние рынка. Там стакан рабочий.
В момент клиринга происходит перерасчет позиций. Циферки в железе скачут поэтому и кажется что стакан обнулен. В любом случае, отталкиваться от информации полученной в период клиринга нельзя и доказательной базой для чего бы то не было это являться не может.
В момент клиринга происходит перерасчет позиций. Циферки в железе скачут поэтому и кажется что стакан обнулен. В любом случае, отталкиваться от информации полученной в период клиринга нельзя и доказательной базой для чего бы то не было это являться не может.
За вечернюю дополнительную сессию (19:00 - 23:50) показывает правильно - это хорошее уточнение, спасибо!
А вот за дневную основную сессию - облом.
Нет никаких обломов. Просто нужно всегда с чем-то сравнивать :)
Дело в том, что Сделок за сессию никто не считает, а считают за торговый день (19-00 сегодня до 18-45 завтра)
Но в МТ5 это называется (почему-то) SYMBOL_SESSION_DEALS, что и ввело Вас в заблуждение :)
Дополнено:
К Квике, кстати, это тоже не правильно называется
Если Вы хотите полностью всё правильно понимать,
то советую изучить Описание к шлюзу Plaza II, там много найдёте интересного.