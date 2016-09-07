За какой показатель не возьмись, возникает несоответствие
если скрипт занят и пришел тик, он его пропустит, считать надо с помощью индикатора
Выяснили, что MT5 транслирует стакан не полностью. Решил тогда проверить другие показатели.
Оказалось, что SYMBOL_SESSION_VOLUME и SYMBOL_SESSION_DEALS тоже возвращают что-то не то.
Скрипт, который считает количество сделок и объем за текущую сессию
Результат
Полное несоответствие.
У Вас каша в голове.
Прежде чем спамить, изучите что такое сессии на ФОРТС и их времена.
У Вас каша в голове.
Прежде чем спамить, изучите что такое сессии на ФОРТС и их времена.
http://moex.com/s96
Продолжительность торговой сессии на рынке фьючерсов и опционов с 10:00-18:45, 19:00-23:50 МСК.
Расписание работы:
|10.00 - 14.00
|Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
|14.00 - 14.05
|Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
|14.05 - 18.45
|Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
|18.45 - 19.00
|Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
|19.00 - 23.50
|Вечерняя дополнительная торговая сессия
Где каша?
- www.moex.com
Ticks[BeginPos].time
Давайте вы посмотрите сначала значение
SYMBOL_SESSION_DEALS
Количество сделок в текущей сессии
А Вы считаете объём в сделках (не кол-во сделок)
TurnOver += Ticks[i].volume;
struct MqlTick { datetime time; // Время последнего обновления цен double bid; // Текущая цена Bid double ask; // Текущая цена Ask double last; // Текущая цена последней сделки (Last) ulong volume; // Объем для текущей цены Last long time_msc; // Время последнего обновления цен в миллисекундах uint flag // Флаги тиков };
SYMBOL_SESSION_DEALS
Количество сделок в текущей сессии
А Вы считаете объём в сделках (не кол-во сделок)
Сравниваются между собой эти два значения
PRINT(SessionTurnOver(AmountDeals)) PRINT(::SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_VOLUME))
и вот эти
PRINT(AmountDeals) PRINT(::SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SESSION_DEALS))
Оба сравнения дают отрицательный результат - нет совпадений.
Занудство - это хорошо. Но желательно сначала прочесть код не по-диагонали.
Сравниваются между собой эти два значения
и вот эти
Оба сравнения дают отрицательный результат - нет совпадений.
Занудство - это хорошо. Но желательно сначала прочесть код не по-диагонали.
Сравниваются между собой эти два значения
и вот эти
Оба сравнения дают отрицательный результат - нет совпадений.
Занудство - это хорошо. Но желательно сначала прочесть код не по-диагонали.
Да, по диагонали, а Вы торопыга... :)
Quik
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Выяснили, что MT5 транслирует стакан не полностью. Решил тогда проверить другие показатели.
Оказалось, что SYMBOL_SESSION_VOLUME и SYMBOL_SESSION_DEALS тоже возвращают что-то не то.
Скрипт, который считает количество сделок и объем за текущую сессию
Результат
Полное несоответствие.