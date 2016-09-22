Фильтры сигналов для советника. Кто какие использует. - страница 3
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То, что вы торгуете контр тренд всё объясняет.
... и только там начинаем набирать позицию.
...
Вот мой набор индикаторов - фильтров, который я использую в настоящий момент.
Усредняясь с некоторым шагом? Лот постоянный?
Набор позиции происходит в зависимости от геометрии рынка, которая как правило описывается разными плавающими (я их так называю) каналами.
Частота входа в сделку не фиксирована в пунктах, но экспериментирую с ограничением частоты...
Лот увеличивается по Фибоначчи.
По моему мнению самый лучший фильтр это тренд. Сигналы против тренда игнорируются. Одна проблема правильно определить тренд :)
Тренд плохо предсказуем. Мне лично на флете с размахом канала 50-70 п спокойнее и комфортнее.
if(Math.Abs(tickLast - tickCurrent) >= threshPrice || timeLast <= timeCurrent - threshTime) { tickLast = tickCurrent; timeLast = timeCurrent; ... обработка тика }
Вот мой набор индикаторов - фильтров, который я использую в настоящий момент.
Приветствую всех!
Я смотрю Вы один показали свои индикаторы. В высшей степени наглядно и, видимо, действенно.
Интересно другое, - у Вас японские свечи, как, наверное, у большинства.
А барами на графике уже никто не пользуется?
Канал редко бывает строго горизонтальным. Если торговать только в направлении наклона канала(а это и есть тренд), количество сделок уменьшится, но соотношение прибыльные/убыточные сделки увеличится, а лот можно будет увеличить. Но это только при узком канале. Если канал широкий особого смысла в этом нет.
Да, это верно.
Но ширина канала на флете увеличивается с переходом на более крупные ТФ, я стараюсь это учитывать.
Приветствую всех!
Я смотрю Вы один показали свои индикаторы. В высшей степени наглядно и, видимо, действенно.
Интересно другое, - у Вас японские свечи, как, наверное, у большинства.
А барами на графике уже никто не пользуется?