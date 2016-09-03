Тормоза моего компьютера - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В скриншоте 5% нагрузки cpu, что абсолютно нормально, тем более на слабом компе. Или вы считаете, что терминал святым воздухом питается?
5% в холостом режиме, при этом на картинке строчка ниже terminal MT4 потребляет в 10 раз меньше.
Ну если Вы считаете что
с SSD,
для терминала MT5 неподходит - выкину.
5% в холостом режиме, при этом на картинке строчка ниже terminal MT4 потребляет в 10 раз меньше.
Ну если Вы считаете что
с SSD, для терминала MT5 неподходит - выкину.
5% в холостом режиме, при этом на картинке строчка ниже terminal MT4 потребляет в 10 раз меньше.
Да, это норма. Особенно без представления конфига терминала, он ведь не пустой был.
Проценты в CPU означают, что идет явная работа терминала. Но вы не показали даже скриншота окна терминала.
Приведите доказательство "На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера", пожалуйста.
Ну если Вы считаете что
Я считаю, что за время нахождения тут вы сделали не один десяток бездоказательных утверждений против МТ.
5% в холостом режиме, при этом на картинке строчка ниже terminal MT4 потребляет в 10 раз меньше.
Ну если Вы считаете что
с SSD,
для терминала MT5 неподходит - выкину.
Сергей, а каой у Вас SSD?
Дело в том, что многие SSD используют не очень хорошие контроллеры (кроме Intel и Samsung),
которые иногда притормаживают.
Сергей, а каой у Вас SSD?
Дело в том, что многие SSD используют не очень хорошие контроллеры (кроме Intel и Samsung),
которые иногда притормаживают.
Терминалы практически не требуют дисковой производительности, кроме случаев разового подъема истории.
Автор просто не хочет показать свой рабочий профиль, который и создает эти 5%.
Чудес не бывает - каждый может проверить, сколько ест любой терминал с пустыми профилями и сколько с нагруженными.
Не лепите горбатого. 5%-7% это штатная работа терминала. Такая нагрузка причиной зависаний быть не может. Если у вас зависания есть, то их причина может быть в чем угодно: начиная от внешнего окружения терминала и заканчивая внутренними ресурсоемкими задачами. Ни одного доказательства чистого терминала с чистой от ресурсоемких задач ОС Вы не показали, только какие-то огрызки скриншотов. Также ничего не было сказано по поводу природы зависаний. Толи это медленное исполнение заявок, то ли "на глаз кажется". По факту ничего кроме потока ментального сознания.
Вы считаете что мне больше заняться нечем? Может вам еще показать где деньги лежат?)
Да, это норма. Особенно без представления конфига терминала, он ведь не пустой был.
Проценты в CPU означают, что идет явная работа терминала. Но вы не показали даже скриншота окна терминала.
Приведите доказательство "На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера", пожалуйста.
Я считаю, что за время нахождения тут вы сделали не один десяток бездоказательных утверждений против МТ.
В понедельник постараюсь еще сделать скриншоты терминала и нагрузки. Только я толком не понял как показать что комп подвисает?
Измените пожалуйста название темы на Тормоза моего компьютера.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Slawa, 2016.07.27 07:58
Почему в оффлайне пустой (без чартов и тестера) терминал жрет 5% CPU?
Он хочет приконнектиться к торговому серверу
Сергей, а каой у Вас SSD?
Дело в том, что многие SSD используют не очень хорошие контроллеры (кроме Intel и Samsung),
которые иногда притормаживают.
Да почти все на максимуме:
...
Измените пожалуйста название темы на Тормоза моего компьютера.