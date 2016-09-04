Форекс

Новый комментарий
 
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
[Удален]  
Andrey:
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
только реальные данные и не какие там полоски или другие полоски...
 
Andrey:
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
Вы сразу отвергли все то, чем я пользуюсь.
 
Я так понимаю.!? Нет таких кто прибыльно торгует. ))))
 
Лучше всего трендовые линии.
 

Лучше трендовых линий нет системы.

 

 

 
Alexander Ivanov:

Лучше трендовых линий нет системы.

 

 

Забыли добавить "на истории"
 

Анализ пары  EURUSD 

 

 

 
Vladimir Tkach:
Забыли добавить "на истории"

а в будущее пока нет трендовых линий. А в настоящее - есть.

Пока в продажах евродолл. Все делаю методом проб и ошибок. Главное - близкий стоплосс, не более 30 п (4-знак). 

 
Спасибо!
 
Andrey:
Я так понимаю.!? Нет таких кто прибыльно торгует. ))))
Есть, но вам не интересны методы, которыми я пользуюсь, вы сами это написали в первом посте). Такой вот поворот.
1234
Новый комментарий