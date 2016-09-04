Форекс
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
- В текущий момент меется большая дырка в алгоритмах входа в рынок
- ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС БЕЗ ИНДИКАТОРОВ D1. ОБЪЯСНИТЕ КАК ОН ТАК ТОРГУЕТ ???????
- Что бы Вы исключили из своей ТС? Как торговать НЕЛЬЗЯ?
Andrey:только реальные данные и не какие там полоски или другие полоски...
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
Andrey:Вы сразу отвергли все то, чем я пользуюсь.
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
Я так понимаю.!? Нет таких кто прибыльно торгует. ))))
Лучше всего трендовые линии.
Alexander Ivanov:Забыли добавить "на истории"
Лучше трендовых линий нет системы.
Vladimir Tkach:
Забыли добавить "на истории"
Забыли добавить "на истории"
а в будущее пока нет трендовых линий. А в настоящее - есть.
Пока в продажах евродолл. Все делаю методом проб и ошибок. Главное - близкий стоплосс, не более 30 п (4-знак).
Спасибо!
Andrey:Есть, но вам не интересны методы, которыми я пользуюсь, вы сами это написали в первом посте). Такой вот поворот.
Я так понимаю.!? Нет таких кто прибыльно торгует. ))))
Я так понимаю.!? Нет таких кто прибыльно торгует. ))))
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