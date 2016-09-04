Форекс - страница 2

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Andrey:
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!

Хар ки наомухт зи гузашти рузгор

Низ наомузад зи хеч омузгор! 

Абуабдуллох Рудаки (858-941) - классик таджикско-персидской поэзии.  

Дословно:

Кто не научился (лучше жить) от течения жизни

(Все равно) не научится ни у одного учителя!

Вот такой, корявый, мой перевод, но, смысл, думаю, понятен. На самом деле, в оригинале рифма соблюдена: рузгор -  повседневная жизнь, омузгор - учитель.

Перефразируя:

Кто не научился (торговле) от течения рынка

 (Все равно) не научится ни у одного трейдера!

Нашел в инете перевод:

Тот кто не научился у жизни ничему,

не научится ни у какого учителя!!!

Или:

 Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не научится уму,

никакой учитель в мире не научит ничему.

С

 С сайтаhttp://www.inpearls.ru/ 


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Yousufkhodja Sultonov:

Хар ки наомухт зи гузашти рузгор

Низ наомузад зи хеч омузгор! 

Абуабдуллох Рудаки (858-941) - классик таджикско-персидской поэзии.  

Дословно:

Кто не научился (лучше жить) от течения жизни

(Все равно) не научится ни у одного учителя!

Вот такой, корявый, мой перевод, но, смысл, думаю, понятен.

Перефразируя:

Кто не научился (торговле) от течения рынка

 (Все равно) не научится ни у одного трейдера!


Четко Юсуф ,))) 
Впрямь восточный мудрец .
 
Yousufkhodja Sultonov:

Хар ки наомухт зи гузашти рузгор

Низ наомузад зи хеч омузгор! 

Абуабдуллох Рудаки (858-941) - классик таджикско-персидской поэзии.  

Дословно:

Кто не научился (лучше жить) от течения жизни

(Все равно) не научится ни у одного учителя!

Вот такой, корявый, мой перевод, но, смысл, думаю, понятен. На самом деле, в оригинале рифма соблюдена: рузгор -  повседневная жизнь, омузгор - учитель.

Перефразируя:

Кто не научился (торговле) от течения рынка

 (Все равно) не научится ни у одного трейдера!


Вот это прям в тему! 
Добавлю еще: для того чтобы научиться торговать в прибыль, нужно хотеть именно торговать в прибыль, но многие хотят разбогатеть, а это не одно и то-же.
 
Maxim Romanov:
Вот это прям в тему! 
Добавлю еще: для того чтобы научиться торговать в прибыль, нужно хотеть именно торговать в прибыль, но многие хотят разбогатеть, а это не одно и то-же.
,;))) 
 
Maxim Romanov:
Вот это прям в тему! 
Добавлю еще: для того чтобы научиться торговать в прибыль, нужно хотеть именно торговать в прибыль, но многие хотят разбогатеть, а это не одно и то-же.
Слово хотеть вычеркиваем, получаем  - нужно именно торговать в прибыль. Отсутствие желаний при успешной торговле - путь Будды ))
 
Alexey Volchanskiy:
Слово хотеть вычеркиваем, получаем  - нужно именно торговать в прибыль. Отсутствие желаний при успешной торговле - путь Будды ))
Весьма удивительно философское изречение ;))
...При полной отсутствии внутренних страстей... при полном усмирении души и сердца.... Великолепно))
 

Смотрю, смотрю, смотрю.... Много лет смотрю и торгую... Теперь даже понять не могу как получается...

Сам уже торговый робот с непонятными алгоритмами ;)

 
Valeri Beskorovainoi:

Смотрю, смотрю, смотрю.... Много лет смотрю и торгую... Теперь даже понять не могу как получается...

Сам уже торговый робот с непонятными алгоритмами ;)

;))))) финансовый будда стал однака. 
Высшая степень мастерства, когда ничего не думая в мыслях , начинаешь прибыльно торговать )) 
 
Alexander Ivanov:

Лучше трендовых линий нет системы.

 

 

да
 
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