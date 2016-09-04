Форекс - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такие кто реально зарабатывает на форексе. Вопрос к вам какими принципами торговли пользуетесь. Я имею в виду трендовые линии, Горизонталиные линии. Фибоначи и т.д. Что лучше работает. Интересует только торговля руками. Спасибо!
Хар ки наомухт зи гузашти рузгор
Низ наомузад зи хеч омузгор!
Абуабдуллох Рудаки (858-941) - классик таджикско-персидской поэзии.
Дословно:
Кто не научился (лучше жить) от течения жизни
(Все равно) не научится ни у одного учителя!
Вот такой, корявый, мой перевод, но, смысл, думаю, понятен. На самом деле, в оригинале рифма соблюдена: рузгор - повседневная жизнь, омузгор - учитель.
Перефразируя:
Кто не научился (торговле) от течения рынка
(Все равно) не научится ни у одного трейдера!
Нашел в инете перевод:
Тот кто не научился у жизни ничему,
не научится ни у какого учителя!!!
Или:
Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не научится уму,
никакой учитель в мире не научит ничему.С
С сайтаhttp://www.inpearls.ru/
Хар ки наомухт зи гузашти рузгор
Низ наомузад зи хеч омузгор!
Абуабдуллох Рудаки (858-941) - классик таджикско-персидской поэзии.
Дословно:
Кто не научился (лучше жить) от течения жизни
(Все равно) не научится ни у одного учителя!
Вот такой, корявый, мой перевод, но, смысл, думаю, понятен.
Перефразируя:
Кто не научился (торговле) от течения рынка
(Все равно) не научится ни у одного трейдера!
Хар ки наомухт зи гузашти рузгор
Низ наомузад зи хеч омузгор!
Абуабдуллох Рудаки (858-941) - классик таджикско-персидской поэзии.
Дословно:
Кто не научился (лучше жить) от течения жизни
(Все равно) не научится ни у одного учителя!
Вот такой, корявый, мой перевод, но, смысл, думаю, понятен. На самом деле, в оригинале рифма соблюдена: рузгор - повседневная жизнь, омузгор - учитель.
Перефразируя:
Кто не научился (торговле) от течения рынка
(Все равно) не научится ни у одного трейдера!
Вот это прям в тему!
Вот это прям в тему!
Слово хотеть вычеркиваем, получаем - нужно именно торговать в прибыль. Отсутствие желаний при успешной торговле - путь Будды ))
Смотрю, смотрю, смотрю.... Много лет смотрю и торгую... Теперь даже понять не могу как получается...
Сам уже торговый робот с непонятными алгоритмами ;)
Смотрю, смотрю, смотрю.... Много лет смотрю и торгую... Теперь даже понять не могу как получается...
Сам уже торговый робот с непонятными алгоритмами ;)
Лучше трендовых линий нет системы.