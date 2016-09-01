Индикатор Стакана - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. Со стаканом только так.
А для фронтраннинга скорости хватает?
До конца идею не реализовал. У меня задержка 30 мс, думаю, это многовато.
Я пробовал на задержке ~10мс, то же многовато :)
а какой принцип фронтраннинга пробовали
Смотрим на спот, торгуем на срочном, перед большой заявкой ставим свою, маленькую с низким стопом, в надежде на то, что цена откатит от этого уровня?
а какой принцип фронтраннинга пробовали
Смотрим на спот, торгуем на срочном, перед большой заявкой ставим свою, маленькую с низким стопом, в надежде на то, что цена откатит от этого уровня?
Нет, поводырь тоже на ФОРТС
Понятно.......
А как думаете сможем ли программно узаконить, опираясь на ленту сделок ,опираясь на заявки в стакане , три события
1 либо это Стратегия пробоя
2 либо это Стратегия отбоя
3 либо все же Ожидание
Понятно.......
А как думаете сможем ли программно узаконить, опираясь на ленту сделок ,опираясь на заявки в стакане , три события
1 либо это Стратегия пробоя
2 либо это Стратегия отбоя
3 либо все же Ожидание
1,2,3 - всё это ерунда.
Нет таких стратегий, потому что рынок не предсказуем (во всяком случае для нас)
Казалость бы чего проще, Si-9.16 является поводырём для Si-12.16, но посмотрите сами - ничего не заработаете (одна из причин - спрэд)
На рынке может заработать тот, кто владеет инсайдерской информацией или обладает очень хорошими аналитическими способностями
в области финансов и политики. Я не обладаю, но приведу пример.
Когда я узнал о выходе Англии из Евросоюза, я купил (на все свободные деньги) опционы PUT(покупка) и CALL(покупка), в расчёте, что будет огромный ГЭП
при любом исходе голосовыания. Результат - 47% за 6 дней.
1,2,3 - всё это ерунда.
Нет таких стратегий, потому что рынок не предсказуем (во всяком случае для нас)
Эт хорошо когда на позитиве, когда веришь в то что что нет таких стратегий ,продолжаешь ежедневно выявлять и исправлять ошибки собственной программы).................
Вот к примеру Алексей привел пример как наглядно можно смотреть крупную заявку в текущий момент времени
раз такое возможно тогда возможно оставить историю к/з на закрытии бара ,вместо толщены линии о которой я распрашивал ранние возможно использовать цвет заполняя его от бара до бара , с цветом сделал например как в радуге 100-200 контрактов красный , 200-500 оранжевый , 500-800 зеленый и т.д и смотри что было
далее на каждом OnBookEvent() - событии изменения стакана смотрим, какой объем на уровне. Если часть заявок сняли то один алгоритм если съели то другой , если к примеру на пятой секунде оранжевый уровень изменился на красный то событию присваиваем значение "пробоя" если не изменил то отскок , ну и ожидаем когда пустой стакан
Что касается инсайдера можно сказать что он далеко не глупый чювак , только возможностей у него не много , вернее две - любо купить либо продать- как у всех))))
Эт хорошо когда на позитиве, когда веришь в то что что нет таких стратегий ,продолжаешь ежедневно выявлять и исправлять ошибки собственной программы).................
Вот к примеру Алексей привел пример как наглядно можно смотреть крупную заявку в текущий момент времени
раз такое возможно тогда возможно оставить историю к/з на закрытии бара ,вместо толщены линии о которой я распрашивал ранние возможно использовать цвет заполняя его от бара до бара , с цветом сделал например как в радуге 100-200 контрактов красный , 200-500 оранжевый , 500-800 зеленый и т.д и смотри что было
далее на каждом OnBookEvent() - событии изменения стакана смотрим, какой объем на уровне. Если часть заявок сняли то один алгоритм если съели то другой , если к примеру на пятой секунде оранжевый уровень изменился на красный то событию присваиваем значение "пробоя" если не изменил то отскок , ну и ожидаем когда пустой стакан
Что касается инсайдера можно сказать что он далеко не глупый чювак , только возможностей у него не много , вернее две - любо купить либо продать- как у всех))))
Это нормально (я так считаю), если человек что-то делает, то не бросает на пол-пути, а доводит дело конца.
То что Вам (как и мне и многим другим), поначалу кажется правильным, в реале оказывается "падением надежд".
Нет Грааля и его невозможно изобрести. т.е стабильно зарабатывать 5-10% в день. Есть технологии позволяющие не просаживать депозит,
даже иногда получать прибыль, но не большую, а чуть выше банковской ставки. Как правило, это арбитражные технологии (я не говорю стратегии).