Индикатор Стакана
Люди подскажите как сделать индикатор
идея простая
Делаем запрос стакана на всю его глубину ,если в стакане появилась заявка объемом > N , либо по биду или по аску ,то на графике цены рисуем линию на том ценовом уровне где она появилась ,толщиной 5,4,3,1 величены
чем иследуемый объем больше тем линию рисуем толще ну и с приходом нового тика проверяем наличия заявки снова
смысл этого индикатора в том чтобы выявить крупного игрока на ценовом уровне, сигнализировать трейдера когда заявка помещается в зоне около спреда , визуально наблюдать распределение
Хотя это вовсе не идея и кто то уже делал подобное, если есть опыт поделитесь знанием
А чем Вас стандартный стакан не устраивает?
Сделать такой индикатор проблематично будет, т.к. стандартные временные графики не совсем подходят для этих целей.
А чем Вас стандартный стакан не устраивает?
Сделать такой индикатор проблематично будет, т.к. стандартные временные графики не совсем подходят для этих целей.
Да почему не устраивает , все даже вполне прилично , даже есть выбор
Стандартные временные графики не подходят?? - Ну ладно
Стоп а как же тогда индикатор ленты сделок или ему подобный ,выполненный в отдельном окне ,который по событию в стакане делает расчет? А ведь изменение события в void OnBookEvent происходит намного чаще чем событие тика не говоря уже таймере
В отдельном окне разве не получится рисовать линии?
Да почему не устраивает , все даже вполне прилично , даже есть выбор
Стандартные временные графики не подходят?? - Ну ладно
Стоп а как же тогда индикатор ленты сделок или ему подобный ,выполненный в отдельном окне ,который по событию в стакане делает расчет? А ведь изменение события в void OnBookEvent происходит намного чаще чем событие тика не говоря уже таймере
В отдельном окне разве не получится рисовать линии?
Такой индикатор сделать совсем просто на базе индикатора "Лента всех сделок", только нужно брать не тики, а использовать
функцию MarketBookGet()
Люди подскажите как сделать индикатор
идея простая
Делаем запрос стакана на всю его глубину ,если в стакане появилась заявка объемом > N , либо по биду или по аску ,то на графике цены рисуем линию на том ценовом уровне где она появилась ,толщиной 5,4,3,1 величены
чем иследуемый объем больше тем линию рисуем толще ну и с приходом нового тика проверяем наличия заявки снова
смысл этого индикатора в том чтобы выявить крупного игрока на ценовом уровне, сигнализировать трейдера когда заявка помещается в зоне около спреда , визуально наблюдать распределение
Хотя это вовсе не идея и кто то уже делал подобное, если есть опыт поделитесь знанием
Делал подобный для фронтраннинга. Только на графике отображение было графическими объектами, а не посредством буферов. Дополнительно, считал количество тиков, которое уровень "жил".
В Вашем случае, устанавливаете жестко или во входных, сколько уровней Вы хотите видеть, стиль, думаю, лучше сделать DRAW_СOLOR_ARROW. Толщину указываете в зависимости от размера "стены" - лучше - цветом, т.к. в одном буфере могут быть заявки разного размера. Как я уже сказал, можно сделать фильтр по количеству тиков, который уровень жил. На каждый буфер - свой объект с параметрами уровня. И на каждом тике проверяете записан ли уровень в объекте, если да - смотрите, сколько тиков, какой сейчас объем на уровне и если все условия отображения выполняются - отображаете заявку на уровне цветной точкой.
По результату... крупные заявки очень часто отменяются/переносятся и т.п.
Да, и тестировать, конечно, нужно сразу на реале. Демо тут не подойдет.
Такой индикатор сделать совсем просто на базе индикатора "Лента всех сделок", только нужно брать не тики, а использовать
функцию MarketBookGet()
На досуге DealsLent__9, DealsLent__10,DealsLent__11 полностью в Вашем распоряжении)
Визуально выглядит так.
Если я правильно понял -это ценовые уровни заявки, а что если рисовать линию(линии) от бара до бара
Делал подобный для фронтраннинга. Только на графике отображение было графическими объектами, а не посредством буферов. Дополнительно, считал количество тиков, которое уровень "жил".
Данные отображаются на каждый OnBookEvent?
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Люди подскажите как сделать индикатор
идея простая
Делаем запрос стакана на всю его глубину ,если в стакане появилась заявка объемом > N , либо по биду или по аску ,то на графике цены рисуем линию на том ценовом уровне где она появилась ,толщиной 5,4,3,1 величены
чем иследуемый объем больше тем линию рисуем толще ну и с приходом нового тика проверяем наличия заявки снова
смысл этого индикатора в том чтобы выявить крупного игрока на ценовом уровне, сигнализировать трейдера когда заявка помещается в зоне около спреда , визуально наблюдать распределение
Хотя это вовсе не идея и кто то уже делал подобное, если есть опыт поделитесь знанием