Логарифмирование - страница 3
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По представленным графикам не видно разницы. Возьми сам график золота где то с 1970 года по текущее время, там рост похож на экспоненциальный и сравни обычный график и логарифмированный, ты увидишь что в логарифмированном рост выражен не экспоненциально а намного более прямолинейно.
Примеры в студию, пожалуйста (картинки с чартов).
Спота золота у меня нет, но есть сбер и на нём тоже видно. синий-абсолютная шкала, красный -логарифмическая. До жёлтой линии очень наглядна разница даже визуально и без смещения графиков. Так получается потому что логарифм степенную зависимость сводит к линейной. Для примера можно взять логарифмическую бумаги и нарисовать на ней степенную функцию - она будет прямой линией.
Спота золота у меня нет, но есть сбер и на нём тоже видно. синий-абсолютная шкала, красный -логарифмическая. До жёлтой линии очень наглядна разница даже визуально и без смещения графиков. Так получается потому что логарифм степенную зависимость сводит к линейной. Для примера можно взять логарифмическую бумаги и нарисовать на ней степенную функцию - она будет прямой линией.
Разница будет когда график будет меняться на порядки, типа диапазона от 10 до 10000.
Логарифмическая шкала хороша, когда значимые колебания пропорциональны величине, например, для рубля значимы колебания порядка 10-ти копеек, а для суммы в 100р это 10р и т.д.
Вот я и интересуюсь, с чего Вы взяли, что там есть степенная зависимость? Ну, где то график чуть более сглажен получился, но какое это имеет значение для практических целей?
Есть 2 причины, о которых мне известно, почему обязательно нужно логарифмировать ценовой ряд при анализе.
Причина 1:
Цитата поста GaryKa (самое важное для нас подчеркнул):
Что такое котировка - это отношение кол-ва одной валюты к кол-ву другой, при котором они равноценны. Измерения у нас в относительной шкале, даже есть точка отсчета - абсолютный ноль.
То есть, есть валюта А и есть валюта В. Если мы можем поменять 2 ед. А на 2 ед. B, то курс (AB) у нас 2/2 = 1.
а) Теперь представим что на рынке произошли изменения и мы можем поменять 2 ед. А только уже на З ед. В, то есть курс (AB) у нас стал 2/3 = 0.666(6)
б) Или что равновероятно представим что мы можем поменять наоборот З ед. А на 2 ед. В, то есть курс (АB) у нас стал бы 3/2 = 1.5.
То есть события, при которых курс станет 0.666(6) или 1.5 - равновероятны. Но что же у нас с пунктами (пусть 1 пунктом обозначим 1 сотую часть)? А вот что: в (а) мы получили 1 - 0.66 = 0.34 = 34 пункта понижения, а в (б) 1.5 - 1 = 0.5 = 50 пунктов повышения котировки. Теперь думаю, очевидно что при одинаковых расстояниях в пунктах на ЅL/ТР для баев чаще будут срабатывать ТР, а для селов ЅL. Почему на этом профита не нагреешь, тоже думаю понятно.
А теперь волшебство – посчитайте на калькуляторе или в Excel чему равен натуральный логарифм цен из цитаты GaryKa :
Ln (0.6666666) = ?
Ln (1.5) = ?
Ln (0) = ?
Дальше, в принципе, можно не объяснять :) Для примера можете, кстати, посчитать десятичный логарифм...
От логарифма цен перейти обратно к ценам, как тут уже заметили, не проблема.
Я так понимаю, визуально просто будет рост более медлителен - и все дела...
Вот я и интересуюсь, с чего Вы взяли, что там есть степенная зависимость? Ну, где то график чуть более сглажен получился, но какое это имеет значение для практических целей?
Есть 2 причины, о которых мне известно, почему обязательно нужно логарифмировать ценовой ряд при анализе.
Alexey Oreshkin:
Для чего нужно логарифмирование уже ответили выше - удобство расчётов.
Мой пример не про удобство расчетов :)
А так Вы правы - сложение, умножение, так же как и логарифмирование, придумали для удобства расчетов, тут не поспоришь...
Причина 2:
Одновременный анализ движения >1 фин. инструмента. Поясню на примере 3 инструментов:
Инструмент
AB
CD
EF
Котировка
225
15
1
1125
75
5
675
45
3
450
30
2
Теперь логарифмируем:
ln (AB)
ln (CD)
ln (EF)
5.41610
2.70805
0.00000
7.02554
4.31749
1.60944
6.51471
3.80666
1.09861
6.10925
3.40120
0.69315
Среднее (MO):
6.2664
3.5583
0.85030
Теперь в выборках обнуляем мат.ожидание
ln (AB) - MO
ln (CD) - MO
ln (EF) - MO
-0.8503
-0.8503
-0.8503
0.7591
0.7591
0.7591
0.2483
0.2483
0.2483
-0.1572
-0.1572
-0.1572
Дальше, в принципе, можно опять не объяснять :)
Добавлено: По теме ветке: для чего нужно делать Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]) - мне тоже непонятно... Особенно с учетом того что Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]) = Log(PRICE[i]) -Log(PRICE[i-1])