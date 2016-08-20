Логарифмирование - страница 2
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Аналогичная проблема и с графиками котировок когда-то взлетевших акций. Но в логарифмической шкале все видно!
Можете наглядно показать, как выглядят котировки в логарифмическом пространстве?
Это элементарно: делаешь индикатор и в буфер пишешь Log(price[i]). Чтобы визуально понять смысл сего действия, можно взять историю, где есть ускоряющийся тренд, и сравнить начальный график с логарифмированным. также желательно максимально увеличить масштаб чтобы видеть всю возможную историю. самый простой пример, который кстати везде и привод - график золота. возьми его на дневке и посмотри. всё станет понятно.
Когда сравнивают цены вчера и сегодня, то смотрят...
Верно ли утверждение что логарифмирование позволяет нам избавиться от квадратичного тренда или это чисто удел машек ?
Красная - цена. Желтая - логарифм цены.
Красная - цена. Желтая - логарифм цены.
Это элементарно: делаешь индикатор и в буфер пишешь Log(price[i]). Чтобы визуально понять смысл сего действия, можно взять историю, где есть ускоряющийся тренд, и сравнить начальный график с логарифмированным. также желательно максимально увеличить масштаб чтобы видеть всю возможную историю. самый простой пример, который кстати везде и привод - график золота. возьми его на дневке и посмотри. всё станет понятно.
Надо быть математиком, чтоб понять смысл действий... я к примеру туплю и не понимаю, почему именно выбран натуральный логарифм, а особенно значение числа e. Нет, конечно обоснование я прочел, но моих знаний математики увы не хватает, и не ясно чем число 2,7 отличается скажем от 3 в рамках этой задачи...
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Натуральный логарифм — это логарифм по основанию e, где e— иррациональная константа, равная приблизительно 2,718281828. Натуральный логарифм обычно обозначают как ln(x), loge(x) или иногда просто log(x), если основание eподразумевается[1]. Другими словами, натуральный логарифм числа x — это показатель степени, в которую нужно возвести числоe, чтобы получить x.
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И, какую цену бара предлагается вставлять в формулу?
Эммм, т.е. разницы практически нет?
Разница будет когда график будет меняться на порядки, типа диапазона от 10 до 10000.
Логарифмическая шкала хороша, когда значимые колебания пропорциональны величине, например, для рубля значимы колебания порядка 10-ти копеек, а для суммы в 100р это 10р и т.д.