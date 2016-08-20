Логарифмирование - страница 2

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fxsaber:

Аналогичная проблема и с графиками котировок когда-то взлетевших акций. Но в логарифмической шкале все видно! 

Можете наглядно показать, как выглядят котировки в логарифмическом пространстве?
 
-Aleks-:
Можете наглядно показать, как выглядят котировки в логарифмическом пространстве?
Это элементарно: делаешь индикатор и в буфер пишешь Log(price[i]). Чтобы визуально понять смысл сего действия, можно взять историю, где есть ускоряющийся тренд, и сравнить начальный график с логарифмированным. также желательно максимально увеличить масштаб чтобы видеть всю возможную историю. самый простой пример, который кстати везде и привод - график золота. возьми его на дневке и посмотри. всё станет понятно.
 
Alexey Oreshkin:
Это элементарно: делаешь индикатор и в буфер пишешь Log(price[i]). Чтобы визуально понять смысл сего действия, можно взять историю, где есть ускоряющийся тренд, и сравнить начальный график с логарифмированным. также желательно максимально увеличить масштаб чтобы видеть всю возможную историю. самый простой пример, который кстати везде и привод - график золота. возьми его на дневке и посмотри. всё станет понятно.
Очень наглядно будет, если в одно подокно закинуть два индикатора: price и log(price)
 
fxsaber:

Когда сравнивают цены вчера и сегодня, то смотрят...

Вроде понятно. Я примерно так и думал, но тем не менее надо с этой мыслью переспать :)
Верно ли утверждение что логарифмирование позволяет нам избавиться от квадратичного тренда или это чисто удел машек ?
 

Красная - цена. Желтая - логарифм цены. 

 
Dmitry Fedoseev:

Красная - цена. Желтая - логарифм цены. 

Мне не видна разница ;( Может скрин побольше надо приложить?
 
 
Alexey Oreshkin:
Это элементарно: делаешь индикатор и в буфер пишешь Log(price[i]). Чтобы визуально понять смысл сего действия, можно взять историю, где есть ускоряющийся тренд, и сравнить начальный график с логарифмированным. также желательно максимально увеличить масштаб чтобы видеть всю возможную историю. самый простой пример, который кстати везде и привод - график золота. возьми его на дневке и посмотри. всё станет понятно.

Надо быть математиком, чтоб понять смысл действий... я к примеру туплю и не понимаю, почему именно выбран натуральный логарифм, а особенно значение числа e. Нет, конечно обоснование я прочел, но моих знаний математики увы не хватает, и не ясно чем число 2,7 отличается скажем от 3 в рамках этой задачи...

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Натуральный логарифм — это логарифм по основанию e, где e— иррациональная константа, равная приблизительно 2,718281828. Натуральный логарифм обычно обозначают как ln(x), loge(x) или иногда просто log(x), если основание eподразумевается[1]. Другими словами, натуральный логарифм числа x — это показатель степени, в которую нужно возвести числоe, чтобы получить x. 

И, какую цену бара предлагается вставлять в формулу? 

Логарифм — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Логари́фм числа по основанию (от греч.  — «слово», «отношение» и  — «число»[1]) определяется[2] как показатель степени, в которую надо возвести основание , чтобы получить число . Обозначение: , произносится: «логарифм по основанию ». Из определения следует, что нахождение равносильно решению уравнения . Например, , потому что . Вычисление...
 
Dmitry Fedoseev:
Эммм, т.е. разницы практически нет?
 
-Aleks-:
Эммм, т.е. разницы практически нет?

Разница будет когда график будет меняться на порядки, типа диапазона от 10 до 10000.

Логарифмическая шкала хороша, когда значимые колебания пропорциональны величине, например, для рубля значимы колебания порядка 10-ти копеек, а для суммы в 100р это 10р и т.д.   

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