Тейк профит - страница 2
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Take profit=iMA можно ли написать такая условия
Но раздел OnTick пустая 🙈 а может из за этого не работает??? )))) (я новичок, не злите )
з.ы. как же вы, такой чувствительный - за программирование то взялись? тут терпение нужно... много терпения!!!
непонятно каким образом выставляется у вас Take Profit в таком случае? Тем более на 10 пунктов. Автоматически, или все-таки через советник?
з.ы. как же вы, такой чувствительный - за программирование то взялись? тут терпение нужно... много терпения!!!
Да, это очень сложный путь. Но очень сильно хочу создать свой советник. Надеюсь вы мне поможете )))
непонятно каким образом выставляется у вас Take Profit в таком случае? Тем более на 10 пунктов. Автоматически, или все-таки через советник?
з.ы. как же вы, такой чувствительный - за программирование то взялись? тут терпение нужно... много терпения!!!
Пока заготовка: показано как получить последнее значение пользовательского индикатора iMA:
Значение iMA выводится на экран через Comment().
Если это то что нужно, значит далее можно уже прикрутить класс стандартной библиотеки CTrade и выставление уровня TakeProfit.
Пока заготовка: показано как получить последнее значение пользовательского индикатора iMA:
Значение iMA выводится на экран через Comment().
Если это то что нужно, значит далее можно уже прикрутить класс стандартной библиотеки CTrade и выставление уровня TakeProfit.
Спасибо 👍👍👍
Класс CTrade сами будете прикручивать?
Класс CTrade сами будете прикручивать?