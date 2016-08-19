Тейк профит - страница 2

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napster1421:
Take profit=iMA  можно  ли написать такая условия
Вроде понял - Вы хотите выставлять уровень Take Profit на значение индикатора iMA?
[Удален]  
napster1421:
Но раздел OnTick пустая 🙈 а может  из за этого не работает??? )))) (я новичок, не злите )
непонятно каким образом выставляется у вас Take Profit в таком случае? Тем более на 10 пунктов. Автоматически, или все-таки через советник?

з.ы. как же вы, такой чувствительный - за программирование то взялись?  тут терпение нужно... много терпения!!!
 
mmmoguschiy-new:
непонятно каким образом выставляется у вас Take Profit в таком случае? Тем более на 10 пунктов. Автоматически, или все-таки через советник?

з.ы. как же вы, такой чувствительный - за программирование то взялись?  тут терпение нужно... много терпения!!!
Да, это очень сложный путь. Но очень сильно хочу создать свой советник. Надеюсь вы мне поможете )))
[Удален]  
napster1421:
Да, это очень сложный путь. Но очень сильно хочу создать свой советник. Надеюсь вы мне поможете )))
Конечно помогут. не я так кто другой. Но для того, чтобы помочь нужно знать, что именно вы делаете. Если сделали советник, но он не работает так, как хочется, значит что-то не так в исходном коде. Как вам смогут помочь, не взглянув на ваш код?
 
mmmoguschiy-new:
непонятно каким образом выставляется у вас Take Profit в таком случае? Тем более на 10 пунктов. Автоматически, или все-таки через советник?

з.ы. как же вы, такой чувствительный - за программирование то взялись?  тут терпение нужно... много терпения!!!
Сейчас я на работе. Вечером скину кода😊
 

Пока заготовка: показано как получить последнее значение пользовательского индикатора iMA:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Take Profit = iMA.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.000"
#property description "RU: Выставление уровня Take Profit по значению индикатора iMA"
//--- input parameters 
input int MA_Period=21;
input int MA_Shift=0;
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;
//--- хэндл пользовательского индикатора Custom Moving Average.mq5 
int MA_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ResetLastError();
   MA_handle=iCustom(NULL,0,"Examples\\Custom Moving Average",
                     MA_Period,
                     MA_Shift,
                     MA_Method,
                     PRICE_CLOSE // считаем по ценам закрытия 
                     );
   if(MA_Method==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("MA_handle = ",MA_handle,"  error = ",GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- скопируем последнее значения индикатора Custom Moving Average в буфер 
   double Buffer[];
   int copy=CopyBuffer(MA_handle,0,0,1,Buffer);
//--- если попытка неудачная - сообщим об этом 
   if(copy<=0)
      Print("Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average");
   else
      Comment(DoubleToString(Buffer[0],Digits()+1));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+


Значение iMA выводится на экран через Comment().

 

Если это то что нужно, значит далее можно уже прикрутить класс стандартной библиотеки CTrade и выставление уровня TakeProfit. 

Файлы:
Take_Profit_o_iMA.mq5  3 kb
 
Karputov Vladimir:

Пока заготовка: показано как получить последнее значение пользовательского индикатора iMA:


Значение iMA выводится на экран через Comment().

 

Если это то что нужно, значит далее можно уже прикрутить класс стандартной библиотеки CTrade и выставление уровня TakeProfit. 

 Спасибо 👍👍👍
 
napster1421:
 Спасибо 👍👍👍
Класс CTrade сами будете прикручивать?
 
Karputov Vladimir:
Класс CTrade сами будете прикручивать?
У вас есть примеры?
 
Karputov Vladimir:
Класс CTrade сами будете прикручивать?
Уххх там много параметры 😣😣😣
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