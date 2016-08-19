Тейк профит - страница 3
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Уххх там много параметры 😣😣😣
Нужно, для начала, определиться с концепцией. Ведь выставление уровня Take Profit - это модификация ПОЗИЦИИ. То есть, позиция должна существовать. Вопрос в том, что именно Вы хотите делать: работать на торговом счёте с неттинговым учётом или на торговом счёте с хеджингом.
Как Вы хотите менять уровень Take Profit: при помощи скрипта или это должен быть советник.
Ведь выставление уровня Take Profit - это модификация ПОЗИЦИИ. То есть, позиция должна существовать.
Автору как понимаю это и нужно.
А что - выставлять TakeProfit при открытии ордера - не алё?
Автору как понимаю это и нужно.
А что - выставлять TakeProfit при открытии ордера - не алё?
Автору как понимаю это и нужно.
Интересно, .........
а зачем усложнять советник модификацией позиции тейкпрофита?
Я так просто спрашиваю "думкою богатею" ),
ладно я согласен ,подтягивать отложенный для переворота позы , а для выхода то зачем?
написали бы условие , типа:
// Функция вычисления сигнала на выход из покупки (текущая свеча коснулась или опустилась ниже нижней границы мувинга).
bool ExitBuySignal()
// Создаем массив значений МА, реверсируем его направление и заполним тремя последними значениями мувинга.
{ double fMA[];
CopyBuffer(g_hMA, 0, 0, 3, fMA);
// Текущая цена бид.
double fBid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
// Собственно условие выхода из лонга
bool bSignal = fBid <= fMA[0];
return(bSignal);
}
и для шорта так же
и все !
Интересно, .........
а зачем усложнять советник модификацией позиции тейкпрофита?
Я так просто спрашиваю "думкою богатею" ),
ладно я согласен ,подтягивать отложенный для переворота позы , а для выхода то зачем?
написали бы условие , типа:
// Функция вычисления сигнала на выход из покупки (текущая свеча коснулась или опустилась ниже нижней границы мувинга).
bool ExitBuySignal()
// Создаем массив значений МА, реверсируем его направление и заполним тремя последними значениями мувинга.
{ double fMA[];
CopyBuffer(g_hMA, 0, 0, 3, fMA);
// Текущая цена бид.
double fBid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
// Собственно условие выхода из лонга
bool bSignal = fBid <= fMA[0];
return(bSignal);
}
и для шорта так же
и все !
А что - выставлять TakeProfit при открытии ордера - не алё?
Автору как понимаю это и нужно.
пожалуйста Alexander. Вы не можете исправить все мои ошибки. Честно говоря я не понял ваш код. Как его надо добавить. Если есть время конечно ))) Спасибо
Проверяйте, вроде должно работать
Все токе непонятно , как выходить будим ?
на любом из 4 мувингов или на одном или
if (MA2>MA1)
if (MA2<MA1)
загадка ))
пока выходим на четвертом
еще вопрос , а зачем этот веер мувингов, может одного хватит ?
Проверяйте, вроде должно работать
Все токе непонятно , как выходить будим ?
на любом из 4 мувингов или на одном или
if (MA2>MA1)
if (MA2<MA1)
загадка ))
пока выходим на четвертом
еще вопрос , а зачем этот веер мувингов, может одного хватит ?