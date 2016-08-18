За что платит заказчик во фрилансе за советник в формате exp или за открытый код? - страница 7
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Должно быть так:
Заказчик платит за то, что он заказывает. В фрилансе заказ оформляется в форме ТЗ. Кто и что себе подразумевал при этом, но не озвучивал и не вносил в ТЗ - это не существенно.
Не нужно накачивать "народные массы на праведный гнев" в отношении к исполнителю, используя при этом приём подмены понятий - в данном случае делается надуманный акцент на то, какой негодяй исполнитель, "я ему свой код отдал, а мне разработчик код после доработки отдавать не хочет, предлагает за мой же код ему ещё и доплатить!". Что имеем по факту? Код заказчика в первоначальном виде (не доработанный) у заказчика остался? - остался, никто его не отбирал. То есть, разработчик всего лишь не хочет бесплатно показывать те доработки, что он сделал (не исключено, что применил какие-то свои оригинальные наработки) - если иного не оговорено при заказе, то в чём разработчик не прав? Единственно, что могу дополнить, разработчик поступит неправильно, если будет продавать доработанный код без согласия владельца первоначального исходника..., но здесь об этом речь не шла.
Программирование - ремесло.
Алгоритм работы советника - творческая деятельность - интеллектуальная собственность.
Исполнитель вообще то должен уничтожать весь код после исполнения работы, если Заказчик не давал своего согласие на хранение либо использование его интеллектуальной собственности.
Программирование - ремесло....
Как и в любом виде творческой деятельности, так и в программировании могут быть ремесленники, а могут быть Мастера с большой буквы. Правда, настоящих мастеров значительно меньше, чем ремесленников, да и работа мастера (если он признан) не каждому по карману.
...Исполнитель вообще то должен уничтожать весь код после исполнения работы, если Заказчик не давал своего согласие на хранение либо использование его интеллектуальной собственности.
Не примитивизируйте.
Как и в любом виде творческой деятельности, так и в программировании могут быть ремесленники, а могут быть Мастера с большой буквы. Правда, настоящих мастеров значительно меньше, чем ремесленников, да и работа мастера (если он признан) не каждому по карману.
Либо это должно оговариваться в заказе, либо регламентироваться правилами (хотя бы даже правилами фриланса). Что было оговорено в ТЗ, я не знаю, в правилах фриланса подобного требования к исполнителю нет. Поэтому как-то не понятно, из чего вытекает это "Исполнитель ..... должен... ".
Я обосновываю свою позицию на нормах законодательства любой цивилизованной страны - существуют сложившиеся традиции(обычаи делового оборота), которые принимаются по умолчанию, если не оговорено иное.
Кроме того, в многих развитых странах интеллектуальная собственность охраняется законом, а код сам по себе не является интеллектуальной собственностью, он лишь выражает мысли автора ТЗ.
Идеи выражения мыслей в коде ограничены языком программирования, правильно их формировать и выражать - символизирует профессионализм программиста, но не его творческий дар.
Идеи выражения мыслей в коде ограничены языком программирования, правильно их формировать и выражать - символизирует профессионализм программиста
По этой фразе вы можете оценить насколько сложно бывает мысленосителю изложить свою мысль по правилам даже обычного родного языка, не то что программного. В школе учили хз сколько лет строить предложения + практикуетесь ежедневно, а всё равно выходит криво. И вы таки считаете, что не только понять, а ещё и формализировать мысли этих творцов до той кондиции, в которой их уже можно программировать - это чисто механическая процедура? Не стыкуеццо
символизирует профессионализм программиста, но не его творческий дар.
Ну то есть режиссёры, актёры, разные там солисты/вокалисты с дирижёрами и проч Ростроповичи - чистая ремеслуха, все по нотам да по сценариям
правильно их формировать и выражать - символизирует профессионализм программиста
Программист учится программировать, а лингвистический анализ, продвинутое абстрактное мышление, понимание предмета (трейдинга) на более глубоком, чем средний трейдер, уровне - это не программирование. Но без этого большинство из мысленосцев трудно понять. Т.е. программист за эту творческую личность и ноты пишет, и исполняет, а када выясняется что великая идея полная лажа, он и крайним будет - криво записал, хреново спел, не соответствует творческому уровню мысленосца :)
По этой фразе вы можете оценить насколько сложно бывает мысленосителю изложить свою мысль по правилам даже обычного родного языка, не то что программного. В школе учили хз сколько лет строить предложения + практикуетесь ежедневно, а всё равно выходит криво. И вы таки считаете, что не только понять, а ещё и формализировать мысли этих творцов до той кондиции, в которой их уже можно программировать - это чисто механическая процедура? Не стыкуеццо
Да - я не писатель, язык мой костн и не красив, но я творец и создатель, мой путь тернист и неказист.
Пожалуй, выше написанное мной предложение доказывает, что мозг с утра у меня не работает в достаточной степени эффективности. Впрочем, я не заявлял, что искусно владею языком.
Мне не понятно, почему гордые и достойные слова "ремесло" и "профессионализм" Вас обижают.
Программирование - тяжёлый высокоинтеллектуальный труд, но сама по себе эта деятельность не является творческой и не создает что-то новое, она лишь описывает уже сформированные мысли.
Поражает сам факт наличия защитников передачи только откомпилированного файла. Сами себя представьте в роди заказчика. Ну и сильно нужен этот откомпилированный файл? Здесь весь смысл сервиса вокруг исходников.
Туn бы разобраться в понятиях: исполнение работы по программированию по заказу (подразумевается передача исходника) и откомпилированный файл.
Когда отдается откомпилированный файл, здесь больше тянет на продажу ПО, с выходящими из этого требованиями - как минимум 5 лет обеспечивать работоспособность программы. Маркет так и заточен, если есть продажа, поэтому не так просто что-то убрать из маркета. Если здесь во фрилансе, арбитраж так решил в пользу исполнителя, возникает вопрос - сервис будет обеспечивать работоспособность программы ближайшие 5 лет?