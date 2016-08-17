"Плавающая" ошибка PositionSelect() - страница 7
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Да не важно какой ордер и не важно какой объём
Схема работы такая:
Привет!
Ситуация следующая МТ5, билд 1375
Робот, в своей работе, при торговле фьючерсами, использует фунцию OrderSendAsync()
Допустим, что есть открытая позиция объёмом 2 контракта.
Как построить логирование, чтобы показать разработчикам наличие ошибки?
В статье С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX есть пример совеника, который слушает события TradeTransaction
Попробуйте запустить его и посмотреть логи при выполнении торговых операций. Вопросы должны отпасть.
Пример работы этого "слушателя":
В статье С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX есть пример совеника, который слушает события TradeTransaction
Попробуйте запустить его и посмотреть логи при выполнении торговых операций. Вопросы должны отпасть.
Большое спасибо.
Только, хотелось бы получить ответ по-существу:
Ошибку исправлять будете?
Схема работы такая:
prostotrader:
Только, хотелось бы получить ответ по-существу:
Ошибку исправлять будете?
Я дико извиняюсь, что снова встреваю... но позвольте уточнить, а в чём ошибка?
Большое спасибо.
Только, хотелось бы получить ответ по-существу:
Ошибку исправлять будете?
Значит, пример вам не нужен - там явно прописаны все стадии выполнения торговых приказов. Вы даже не смотрели:
Значит, пример вам не нужен - там явно прописаны все стадии выполнения торговых приказов. Вы даже не смотрели:
Это вы даже не смотрели!!!
Это вы даже не смотрели!!!
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - это Ваше всё. Пока не получили это событие - информация о позиции может быть ложной. Всё остальное - это только Ваше представление о том, как это работает. Хотелки, другими словами.
Ждите TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, потом узнавайте информацию о позиции. Это всё.
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - это Ваше всё. Пока не получили это событие - информация о позиции может быть ложной. Всё остальное - это только Ваше представление о том, как это работает. Хотелки, другими словами.
Ждите TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, потом узнавайте информацию о позиции. Это всё.
Я уже Вам сказал:
Как танцевать с бубном я (приблизительно) знаю.