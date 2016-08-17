"Плавающая" ошибка PositionSelect() - страница 6
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Цифири под Вашим аватаром Вам не принадлежат, поэтому Вы над ними не властны (Вы не можете по своему хотению изменять их).
А я не сам хочу изменить, прошу Вас :)
Ну если на 1000 нельзя, то хотябы на 100 умножить.
А я не сам хочу изменить, прошу Вас :)
Ну если на 1000 нельзя, то хотябы на 100 умножить.
Цифири под Вашим аватаром Вам не принадлежат, поэтому Вы над ними не властны (Вы не можете по своему хотению изменять их).
Добавлено.
Забудьте про ордера, пока не прошла транзакция с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD. Почему "забудьте"? Потому что это НЕПРАВИЛЬНО.
Забудьте про сделки, скажу Вам по-секрету, что про сделки можно узнать из истории,
когда пришла историческая транзакция. Ордера нет, значит можно смотреть, что он "накрвырял"
С помощью этой простой функции:
Забудьте про сделки, скажу Вам по-секрету, что про сделки можно узнать из истории,
когда пришла историческая транзакция.
С помощью этой простой функции:
Вы невнимательны:
...
Забудьте про ордера, пока не прошла транзакция с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD. Почему "забудьте"? Потому что это НЕПРАВИЛЬНО.
Потом про ордера можете вспоминать.
Вы невнимательны:
Потом про ордера можете вспоминать.
Спасибо, я постораюсь не забыть :)
Так что насчёт х 100?
Добавлено:
Только вот в чём беда:
Истор. транзакция приходит первой, а как узнать, что он первая?
Или наоборот Сделочная транзакция первая.
Спасибо, я постораюсь не забыть :)
Так что насчёт х 100?
Я уже отвечал:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
"Плавающая" ошибка PositionSelect()
Karputov Vladimir, 2016.08.15 17:44Низзя. Не положено. Невозможно.
...
Добавлено:
Только вот в чём беда:
Истор. транзакция приходит первой, а как узнать, что он первая?
Или наоборот Сделочная транзакция первая.
Нужно подумать. Уточните, это в случае, когда срабатывает ордер объёмом более 1?
Если бы всё работало как сказал MQ Alexander , то
и никаких бы проблем небыло.
А так, как есть, невозможно определить... :(
Потому что сделка может уже быть в истории ещё до прихода Сделочной транзакции (Deals done: 1.0).
А по словам Алексадра работало бы так ( и было бы правильно! ):
При поступленни исторической транзакции:
Volume initial - Volume current = Deals done - Сделочная транзакция уже пришла
Не ставим флаг и разбираемся с позициями и ордерами!
--------------------------------
Volume initial - Volume current != Deals done - Сделочная транзакция - следующая
Ставим флаг, дожидаемся Сделочной транзакции и по флагу разбираемся с позициями и ордерами!
Всё!