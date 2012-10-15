MetaEditor. Проблемы и решения. - страница 6
Добрый день! После установки MQL5 столкнулся с дефектами отображения текстов программ при редактировании. Расположение текста меняется при выделении. Новые символы при наборе с клавиатуры появляются не в месте нахождения курсора. Переустановка ПО не помогает. Как можно решить данную проблему?
Вы выбрали не моноширинный шрифт.
Поставьте в настройках шрифт Courier New размером 10 пунктов, пожалуйста.
Подскажите можно ли использовать в торговле (советником) стакан заявок?
Можно, но только не в тестере торговых стратегий.
На текущий момент мало кто (есть у Альпари в тестовом режиме) предлагает стаканы на форексе.
Не хватает в отладчике счётчика шагов. И предустанавливаемого параметра делать первый брейк на заданном шаге.
Брейки на данный момент безусловные, но можно обойти это ограничение используя DebugBreak()
Всё так, но вот столкнулся с ситуацией когда в коде много вызовов одного универсального класса описанного на подключаемом файле. И при разных условиях происходят обращения к несуществующим ячейкам массива этого класса. В самой программе происходят тысячи шагов алгоритма, поэтому отследить на каком шаге происходит сбой с помощью DebugBreak()+F11 очень сложно.
Я конечно вышел из ситуации старыми методами(принтами и логическими догадками). Но стоимость этого, много часов работы. Главная проблема была не в том какая функция даёт ошибку, а в том какая функция не правильно расчитывает значение которое потом приводит в другой функции к ошибке. То есть нужна была не сама точка ошибки, а знание что происходило непосредственно перед этим.
Вот для этого и нужен штатный трассировщик по шагам и возможность сразу после нового запуска (промотав все предыдущие) идти на указанный шаг.
Я имел ввиду такую конструкцию:
Да я тоже как раз о ней. Запихнуть её на каждую строку пятитясячного кода проблемка. А промежуточная локализация не давало результатов так как обращение постоянно прыгает между инклюдниками, поэтому сначало грубо оценить чтоб потом более точно локализовать не получалось.
Я описал вот такую перегрузку вначале файла:
но если бы вызов её стоял невидимо(штатно в отладчике), перед каждым выражением было бы очень здорово.
PS поправил код.
В метаедиторе 4 было гениальное решение по расположению справки в окне инструментов, справка всегда была под рукой прямо в окне редактирования текста. Можно ли также поместить окно справки в метаэдиторе 5?