MetaEditor. Проблемы и решения. - страница 8
Подскажите где можно смотреть работу советника во время тестирования, я имею ввиду выставление ордеров и т.п., как это видно в мт4, а то совсем не удобно, когда не видно процесса работы советника, смотреть работу на графике - это не то!
sergey1294:
пока нигде
Очень нужна в функции Поиск вкладка Замена... SOS!
Есть же Ctrl+H, в окне которого можно как искать, так и заменять:
Grand merci! :-))
После компиляции иногда выскакивают в подокне "Ошибки" предупреждения, которые не имеют особой важности. Как известно, они отмечены жёлтым треугольником. Можно ли сделать так, чтобы, например, по отмеченной строке предупреждение не появлялось?
Пусть у меня есть строка такая:
a=func(b);
Тогда появится предупреждение после компиляции такое: possible use of uninitialized variable 'b'.
Я бы хотел, чтобы оно не появлялось и отметил бы эту строку вот так:
a=func(b); //#ok
И оно не появилось бы...
Нет, этого делать не будем.
Мы наоборот будем расширять объем предупреждений компилятора.
Жаль... имхо, гибче был бы Editor...
А вот такого плана вопрос. Намечается ли сделать разделитель окна? Уж очень неудобно порой без него работать с кодом :-((
Создаю новое окно с копией текущего кода.
В результате получаю 2 окна, которые всегда позиционируются на одном и том же участке кода.
Как сделать так, чтобы можно было видеть разные участки кода, в разных окнах, вне зависимости от перемещений по коду в текущем окне?
...Намечается ли сделать разделитель окна? Уж очень неудобно порой без него работать с кодом :-((
Никто не ответит? :-((