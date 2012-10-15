MetaEditor. Проблемы и решения. - страница 8

Новый комментарий
 
dpm:
Подскажите где можно смотреть работу советника во время тестирования, я имею ввиду выставление ордеров и т.п., как это видно в мт4, а то совсем не удобно, когда не видно процесса работы советника, смотреть работу на графике - это не то!

пока ни где
 

sergey1294:
пока нигде

Добавлю: ключевое слово - "пока". Разработчики обещали со временем сделать, как и много другое. У них очень много работы.
 
Очень нужна в функции Поиск вкладка Замена... SOS!
 
denkir:

Очень нужна в функции Поиск вкладка Замена... SOS!

Есть же Ctrl+H, в окне которого можно как искать, так и заменять:


 
Renat:

Есть же Ctrl+H, в окне которого можно как искать, так и заменять:

Grand merci! :-))

 

После компиляции иногда выскакивают в подокне "Ошибки" предупреждения, которые не имеют особой важности. Как известно, они отмечены жёлтым треугольником. Можно ли сделать так, чтобы, например, по отмеченной строке предупреждение не появлялось?

Пусть у меня есть строка такая:

a=func(b);

Тогда появится предупреждение после компиляции такое: possible use of uninitialized variable 'b'.


Я бы хотел, чтобы оно не появлялось и отметил бы эту строку вот так: 

a=func(b); //#ok

И оно не появилось бы...

 
denkir:

Я бы хотел, чтобы оно не появлялось и отметил бы эту строку вот так:

И оно не появилось бы...

Нет, этого делать не будем.

Мы наоборот будем расширять объем предупреждений компилятора.

 

Жаль... имхо, гибче был бы Editor...

А вот такого плана вопрос. Намечается ли сделать разделитель окна? Уж очень неудобно порой без него работать с кодом :-((

 

Создаю новое окно с копией текущего кода.

В результате получаю 2 окна, которые всегда позиционируются на одном и том же участке кода.

Как сделать так, чтобы можно было видеть разные участки кода, в разных окнах, вне зависимости от перемещений по коду в текущем окне?

 
denkir:

...Намечается ли сделать разделитель окна? Уж очень неудобно порой без него работать с кодом :-((

Никто не ответит? :-(( 

123456789101112
Новый комментарий