Уважаемые разработчики как можно отключить (если это возможно) автодописывание закрывающей скобки ?????????????????

пример того как печатаю (){} и результат сего такой (){})

У меня проблема, много времени потратил на выработку безопасного стиля, в результате закрывающая скобка ставиться рефлекторно.

Вырабатывался этот рефлекс чтоб не потерять скобку, открывая сразу закрываю а уже потом вписываю в блок нужную информацию.

В четвёрке проблем небыло но в пятёрке постоянно лезет такая ошибка (){}),

те я сам закрываю скобку и МЕ мне ещё и помогает в результате одна скобка лишняя.

Так же постоянно лезет вот такая ошибка ();) это по задумке должно быть (); тоже вобщем то рефлекторное движение.

С собой поделать ничего не могу так как работаю так уже давно и печатаю довольно бегло,

в результате в конце строки обнаруживаю что вместо нормального кода какаято хрень с кучей лишних скобок. Очень раздражает.

Это как раз тот случай когда благими намерениями выслана дорога в ад.

Подскажите как с этим бороться ???

 
Tools - Options - Insert() and closing } ] ) ' "

 

Действительно, если ничего не помогает - прочти справку.

 
Спасибо большое за ответ, хотя вроде решение очевидно но я сам его не нашёл,

может потому что при нажатии в МЕ кнопки F1 появляеться вот эта справка :


а вызов того руководства о котором вы говорите спрятан под кнопку [справка][вызов справки]


и в результате нажатия появляеться вот это руководство :

о присутствии которого я раньше и не подозревал так как всегда давил на клавиши а не пользовался мышей

(Простите моё разжёвывание очевидных для вас вещей, сами понимаете что делаю это для тех кто прийдёт после).

 
Руководство по MQL5 открывается при нажатии F1 на редактируемом коде, а руководство по MetaEditor - при нажатии той же клавиши, когда фокус находится на других элементах интерфейса.

 

F1 вызывает справку MQL5 только если нажать в окне редактирования кода.

Если же нажать F1 в любом другом окне, то появится контекстная справка самого редактора.

 
Спасибо большое, теперь расставили все точки над i.

ЗЫ Кстати раз уж все тут,

кажется анонсировалось что текст можно будет сворачивать в трей почему отказались и будет ли реализовано позже ?

 
Urain:

кажется анонсировалось что текст можно будет сворачивать в трей почему отказались и будет ли реализовано позже ?
Что Вы имеете в виду?
 
Renat:
Что Вы имеете в виду?

Как сделано в некоторых редакторах,

выделяешь участок текста нажимаешь функциональную клавишу и текст исчезает,

строки подтягиваються а на полях появляеться +

при нажатии на который всё назад востонавливаеться,

те строки никуда не деваються они просто сворачиваються и их нет только визуально.

ЗЫ Например можно свернуть тело функции оставив видимым только обьявление.

 
К сожалению, нет.
