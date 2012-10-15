MetaEditor. Проблемы и решения. - страница 2
пример того как печатаю (){} и результат сего такой (){})
У меня проблема, много времени потратил на выработку безопасного стиля, в результате закрывающая скобка ставиться рефлекторно.
Вырабатывался этот рефлекс чтоб не потерять скобку, открывая сразу закрываю а уже потом вписываю в блок нужную информацию.
В четвёрке проблем небыло но в пятёрке постоянно лезет такая ошибка (){}),
те я сам закрываю скобку и МЕ мне ещё и помогает в результате одна скобка лишняя.
Так же постоянно лезет вот такая ошибка ();) это по задумке должно быть (); тоже вобщем то рефлекторное движение.
С собой поделать ничего не могу так как работаю так уже давно и печатаю довольно бегло,
в результате в конце строки обнаруживаю что вместо нормального кода какаято хрень с кучей лишних скобок. Очень раздражает.
Это как раз тот случай когда благими намерениями выслана дорога в ад.
Подскажите как с этим бороться ???
Уважаемые разработчики как можно отключить (если это возможно) автодописывание закрывающей скобки ?????????????????
Tools - Options - Insert() and closing } ] ) ' "
Действительно, если ничего не помогает - прочти справку.
Спасибо большое за ответ, хотя вроде решение очевидно но я сам его не нашёл,
может потому что при нажатии в МЕ кнопки F1 появляеться вот эта справка :
а вызов того руководства о котором вы говорите спрятан под кнопку [справка][вызов справки]
и в результате нажатия появляеться вот это руководство :
о присутствии которого я раньше и не подозревал так как всегда давил на клавиши а не пользовался мышей
(Простите моё разжёвывание очевидных для вас вещей, сами понимаете что делаю это для тех кто прийдёт после).
Руководство по MQL5 открывается при нажатии F1 на редактируемом коде, а руководство по MetaEditor - при нажатии той же клавиши, когда фокус находится на других элементах интерфейса.
F1 вызывает справку MQL5 только если нажать в окне редактирования кода.
Если же нажать F1 в любом другом окне, то появится контекстная справка самого редактора.
Спасибо большое, теперь расставили все точки над i.
ЗЫ Кстати раз уж все тут,
кажется анонсировалось что текст можно будет сворачивать в трей почему отказались и будет ли реализовано позже ?
кажется анонсировалось что текст можно будет сворачивать в трей почему отказались и будет ли реализовано позже ?
Что Вы имеете в виду?
Как сделано в некоторых редакторах,
выделяешь участок текста нажимаешь функциональную клавишу и текст исчезает,
строки подтягиваються а на полях появляеться +
при нажатии на который всё назад востонавливаеться,
те строки никуда не деваються они просто сворачиваються и их нет только визуально.
ЗЫ Например можно свернуть тело функции оставив видимым только обьявление.