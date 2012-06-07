Automated Trading Championship 2010 - страница 84

stringo:

Чтобы не было других вопросов - мы имеем право отказать в регистрации без объяснения причин. 

Да мы не против, но интрига всегда соседствует с любопытством :)
 
stringo:

Ответим. 3 - за откровенную пипсовку. 3 - за бессовестное использование чужого труда, MACD Sample (1) и "болинджера на стероидах"(2), которые даже не изменили входных параметров.

Эти выходные мы посвятили дополнительным проверкам отчётов о тестировании и визуальному контролю присланных исходников.

Это выделение - "за бессовестное использование чужого труда" меня отрезвило!

Заждались мы троек!

И расстрельных команд.

Спасибо!

avatara:

А причем тут это?

Кто виноват если народ откровенно "плюет" на правила чемпионата, присылает чужие эксперты, даже не удосужившись внести в них хоть какие-то изменения?

 
Interesting:

Ваша защита "от народа" виновата. Не нужно так тужится
Вот почему это она моя? Я, к примеру, тоже не очень согласен со многими местами в правилах (верней был не согласен до того как в них стали вноситься изменения).

В том числе по этой причине и не стал участвовать в чемпионате.

Но вот что касается этого пункта, поддерживаю организаторов на все 100%.

 

Вопрос к организаторам.
Можно ли будет поприсутствовать на награждении победителей чемпионата и где это мероприятие будет происходить?

На вряд ли будет награждение "в живую". Скорей всего будут расширенные интервью с призерами (особенно с чемпионом).
 
Получается что ни одна из этих фотографий не была сделана в офисе MetaQuotes Software Corp.?

 

 

Судя по фото, сделаны они в разное время, разными фотоаппаратами и разными фотографами.

Кроме того, в качестве косвенного доказательства: при наличии трёх призёров в одном месте всегда делается общая фотография. А призы, майки и деньги можно и по почте отослать. 

Я там не присутствовал (как понимаешь), где и как  делались мне лично не ведомо...
+1
