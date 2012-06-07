Automated Trading Championship 2010 - страница 84
Ответим. 3 - за откровенную пипсовку. 3 - за бессовестное использование чужого труда, MACD Sample (1) и "болинджера на стероидах"(2), которые даже не изменили входных параметров.
Эти выходные мы посвятили дополнительным проверкам отчётов о тестировании и визуальному контролю присланных исходников.
Это выделение - "за бессовестное использование чужого труда" меня отрезвило!
Заждались мы троек!
И расстрельных команд.
Спасибо!
А причем тут это?
Кто виноват если народ откровенно "плюет" на правила чемпионата, присылает чужие эксперты, даже не удосужившись внести в них хоть какие-то изменения?
Ваша защита "от народа" виновата. Не нужно так тужится
Вот почему это она моя? Я, к примеру, тоже не очень согласен со многими местами в правилах (верней был не согласен до того как в них стали вноситься изменения).
В том числе по этой причине и не стал участвовать в чемпионате.
Но вот что касается этого пункта, поддерживаю организаторов на все 100%.
Вопрос к организаторам.
Можно ли будет поприсутствовать на награждении победителей чемпионата и где это мероприятие будет происходить?
На вряд ли будет награждение "в живую". Скорей всего будут расширенные интервью с призерами (особенно с чемпионом).
Получается что ни одна из этих фотографий не была сделана в офисе MetaQuotes Software Corp.?
