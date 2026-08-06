Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 42): Сессионная система пробоя начального диапазона (ORB)"
Здравствуйте. Спасибо за отзыв. Вы можете определить время в своём коде, используя местное время вместо времени брокера, или задать своё собственное. См. пример.
Местное время:
TimeLocal()
Вы также можете использовать время, соответствующее настройкам вашего компьютера, через торговый сервер:
TimeTradeServer()
Время по Гринвичу (GMT):
TimeGMT()
Кроме того, вы можете задать собственные дату и время, как показано ниже:
datetime my_time = D'2025.11.27 11:07' MqlDateTime my_struct_time;
Выбор оптимального подхода остается за вами. Спасибо.
Ваша проблема сформулирована недостаточно чётко. Но вы можете попробовать обширную библиотеку Local Timezones and Local Session Hours или более простую TimeServerDaylightSavings. Без корректировки времени вы не сможете надёжно протестировать свою стратегию на исторических данных, на которые обычно влияют переход на летнее время (DST) и смены часовых поясов. Или, возможно, вам нужна функция Determine Broker's Daylight (DST) schedule для онлайн-определения смены часовых поясов.
К сожалению, встроенный API MQL5 не предоставляет готового и более элегантного решения.
- 2024.02.28
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 42): Сессионная система пробоя начального диапазона (ORB):
Мы создадим гибкую сессионную ORB-систему, которая сможет работать с любым инструментом и любой торговой сессией: нью-йоркской, лондонской, азиатской или заданной пользователем. Пользователь сможет указать точное время начала, например 09:30 для NYSE или 08:00 для Лондона, а также продолжительность начального диапазона в минутах. В пределах этого временного окна система автоматически рассчитает реальные максимум и минимум диапазона на выбранном таймфрейме. При необходимости можно включить подтверждение пробоя по закрытию нескольких баров.
Алгоритм будет открывать не более одной позиции в каждом направлении в рамках одной сессии. Для Stop Loss и Take Profit предусмотрены два способа расчёта: динамический, основанный на размере диапазона, и статический — в фиксированных пунктах. Соотношение риска и прибыли можно настраивать. Также доступен трейлинг-стоп по пунктам, который активируется после достижения минимального порога прибыли. Кроме того, инструмент обеспечивает расширенную визуализацию на графике: заполненный прямоугольник диапазона, вертикальные линии начала и окончания сессии, постоянно сохраняемые на графике уровни максимума и минимума, а также стрелки входа.
Как вы уже могли заметить, для наглядности мы уделяем большое внимание визуализации.
Автор: Allan Munene Mutiiria